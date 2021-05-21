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ОДА (1540) Сумська область (2195) туалет (31) Харківщина (4256) Зінкевич (49)

"Найкраща туалетна кімната 2021": Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Харківська і Сумська ОДА направили до місцевих органів освіти пропозицію взяти участь у конкурсі "Найкраща туалетна кімната 2021".

Про це у Facebook повідомила нардепка "ЄС" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Без коментарів. Тепер заклади освіти мають надіслати 5-6 фото туалету, для участі в конкурсі на найкращий туалет 2021", - йдеться в повідомленні.

Так, нардепка опублікувала документи Сумської та Харківської ОДА, в яких навчальним закладам пропонують взяти участь у конкурсі "Best WC".

"BEST WC" - це Всеукраїнський щорічний конкурс на найкращу туалетну кімнату серед громадських закладів державної і комунальної власності, мета якого сприяти впровадженню високих стандартів санітарних норм у публічних туалетних кімнатах і розвивати туалетну культуру", - йдеться в документі.

Зазначається, що для участі в конкурсі необхідно надіслати заявку, 5-6 фотографій або відео туалету на пошту конкурсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робимо все, щоб голови ОДА усунули "ганебну практику" шкіл з туалетами на вулиці, - Чернишов

Найкраща туалетна кімната 2021: Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню 01
Найкраща туалетна кімната 2021: Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Вот жеж дегенераты... толчками меряются
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21.05.2021 11:08
+7
просто трэш какой-то, скатываемся до уровня кацапии.
еще конкурс на лучший мусорный контейнер проведите.
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21.05.2021 11:10
+6
так местные кцпы это и организовывают
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21.05.2021 11:09
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А сколько в сортире можно поставить скамеек, просто не сосчитать.
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21.05.2021 11:06 Відповісти
так местные кцпы это и организовывают
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21.05.2021 11:09 Відповісти
Вот жеж дегенераты... толчками меряются
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21.05.2021 11:08 Відповісти
****** периферія. там треба конкурс на "зберігаю у первинному стані". бо поміряються новостроєм, а потім через пату тижнів усе розвалится: води нема, протік, плитка відлітає, і т.п.
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21.05.2021 11:54 Відповісти
просто трэш какой-то, скатываемся до уровня кацапии.
еще конкурс на лучший мусорный контейнер проведите.
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21.05.2021 11:10 Відповісти
так местные кцпы это и организовывают
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21.05.2021 11:10 Відповісти
больше треша от зеленых...
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21.05.2021 11:11 Відповісти
люди! придите в себя!!!
уборная, туалет, санузел должны служить человеку в определенных целях...
больше нет тем для конкурсов???
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21.05.2021 11:12 Відповісти
Тем для конкурса есть чуть больше чем вся Вселенная. Но касапский разум, при возможности выбора, почему-то всегда выберет область гениталий.
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21.05.2021 11:21 Відповісти
и это в школах!!! меряться тубзиками????
и Вы правы - тем жеж море!!!!!!
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21.05.2021 11:24 Відповісти
Скоро наверное организуют соревнования по метанию коровьих лепешек,
как у "братьев" за бугром "Найкраща туалетна кімната 2021": Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню - Цензор.НЕТ 8978
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21.05.2021 11:56 Відповісти
Могут и не коровьи лепешки запускать.
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21.05.2021 12:11 Відповісти
Блииин, везде зЕбилы пытаются "95" устроить!
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21.05.2021 11:13 Відповісти
PS: Или это инициатива от кивы? Что бы могла расслабится?
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21.05.2021 11:15 Відповісти
Суми - Батьківщина
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21.05.2021 11:58 Відповісти
ах, про ОГА мова, тоді ні. мер Сум - батьківщина.
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21.05.2021 12:00 Відповісти
лучшая уборная имени Кернеса ...и лучшая уборная имени Кивы... "Лучшая туалетная комната 2021": Сумская и Харьковская ОГА предлагают местным органам образования принять участие в конкурсе на лучшую уборную - Цензор.НЕТ 1531
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21.05.2021 11:14 Відповісти
И снова эти дебилы "от науки" начинают мерять свои "достижения" качеством сортиров.
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21.05.2021 11:15 Відповісти
" С чего начинаєтся Родина"....
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21.05.2021 11:17 Відповісти
Туалетов должно быть достаточно и они должны быть чистыми.Соорудить дизайнерский горшок проще,чем драить его каждый день.Кстати,вряд ли простому школяру дадут посрать в такой горшок - ключ будет у завуча и только для комиссии.А вообще опять это калька с русского - там это давно.
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21.05.2021 11:20 Відповісти
протестируйте их с фоторепортажем и результаты тестов сфоткайте , кто сколько ...рал или ...ал , что напрямую зависит от комфорта восседания ! дебилы мля
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21.05.2021 11:22 Відповісти
повеяло совком..
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21.05.2021 11:28 Відповісти
..оо!.. в "моїх" Сумах і вулиця Першотравнева залишилася?!
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21.05.2021 11:31 Відповісти
МЫ и ЖО"Найкраща туалетна кімната 2021": Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню - Цензор.НЕТ 5169
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21.05.2021 11:29 Відповісти
еще бы шахматный столик посередине
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21.05.2021 11:33 Відповісти
Или просто столик для пива.
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21.05.2021 12:10 Відповісти
Чё, телефоны написаны, звоните, вместо комментов. "Найкраща туалетна кімната 2021": Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню - Цензор.НЕТ 5523
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21.05.2021 11:32 Відповісти
А ержики и унитазы "золотые" до "конкурса" допускаются?! "Найкраща туалетна кімната 2021": Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню - Цензор.НЕТ 2030
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21.05.2021 11:46 Відповісти
Шо за идиоти?
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21.05.2021 11:49 Відповісти
тупа кацапщина...
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21.05.2021 11:55 Відповісти
Вы, чистоплю сраные, видать давненько в общественных туалетах не были!
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21.05.2021 11:55 Відповісти
Це , що в цілому цивілізованому світі - constanta , то у дикарів геройство . Давайте зробимо конкурс на найчистіші труси . Будемо мати чим похвалитися .
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21.05.2021 12:02 Відповісти
Вот КОГДА ВСЕ туалеты будут цивилизовоаннвми - вот ТОГДА такой конкурс будет смешным.
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21.05.2021 12:04 Відповісти
Про що ми говоримо ? Про що ми маємо думати ? Чим ми маємо хвалитися ? Чистими туалетами ? Ми маємо всеукраїнський конкурс по цьому питанню організовувати ? Та це все одно , якби на конкурс виставити , хто краще помився і зуби почистив ! А зробити туалети , без конкурсу можна ? Чи обов"язково на цю дурню гроші списати , читай вкрасти ?
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21.05.2021 12:14 Відповісти
Не говори ерунды. Пусть хоть ради конкурса комиссия походит по школьным туалетам - глядишь где-то хоть бумага появится!
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21.05.2021 12:50 Відповісти
Я ,не маю звички говорити з незнайомою людиною, на ти . Це ознака невихованості і неповаги . Комісія , сьогодні прийде і папір повісять . Завтра комісії не буде і не буде паперу ? Ми себе поважаємо ? Нам , для того , щоб в туалеті був папір , потрібна комісія ? Це ДИКУНСТВО в 21 сторіччі !
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21.05.2021 13:30 Відповісти
"Нам , для того , щоб в туалеті був папір , потрібна комісія" - а ты не знал этого?
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21.05.2021 16:00 Відповісти
Нагородою переможцю ,буде золотий унітаз !
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21.05.2021 11:59 Відповісти
А потом будет конкурс на лучшую какашку
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21.05.2021 12:08 Відповісти
Следующий конкурс - на лучшего (самого правильного) пользователя туалета в действии!!!
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21.05.2021 12:48 Відповісти
Дно ЗЕЛЕНОЙ власти
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21.05.2021 12:55 Відповісти
А тем дебилам что конкурс "На кращу туалетну кімнату" затеяли лучше самим ходить с инспекцией по туалетам, выявлять нарушения и отклонения от общепринятых норм, и организовать приведение отхожих мест в порядок.

А еще лучше бы в селах и поселках занялись прокладкой центральной канализации с организацией полей фильтрации. Да прекратили сброс сточных вод в реку Днепр на всем её протяжении.
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21.05.2021 13:20 Відповісти
Значить ревізор Коля Каклєта не залишиться без роботи по закінченню каденції.
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21.05.2021 18:06 Відповісти
Справа Кернеса по будівництву туалетів живе і процвітає.
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21.05.2021 18:03 Відповісти
90-е какие-то возвращаются... унитазами будем мерятся.. достижение еп! дегенераты
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21.05.2021 18:20 Відповісти
Я не знаю как там в Сумах, а Харьков уже давно превращён в "СРАЛЬНИК" и теперь чиновники хотят ещё и посрать за счёт народа ему же на голову. Браво - Гепа жил, Гепа жив, Гепа будет жить вечно в их сердцах.
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21.05.2021 18:51 Відповісти
 
 