"Найкраща туалетна кімната 2021": Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню. ДОКУМЕНТ

Харківська і Сумська ОДА направили до місцевих органів освіти пропозицію взяти участь у конкурсі "Найкраща туалетна кімната 2021".

Про це у Facebook повідомила нардепка "ЄС" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Без коментарів. Тепер заклади освіти мають надіслати 5-6 фото туалету, для участі в конкурсі на найкращий туалет 2021", - йдеться в повідомленні.

Так, нардепка опублікувала документи Сумської та Харківської ОДА, в яких навчальним закладам пропонують взяти участь у конкурсі "Best WC".

"BEST WC" - це Всеукраїнський щорічний конкурс на найкращу туалетну кімнату серед громадських закладів державної і комунальної власності, мета якого сприяти впровадженню високих стандартів санітарних норм у публічних туалетних кімнатах і розвивати туалетну культуру", - йдеться в документі.

Зазначається, що для участі в конкурсі необхідно надіслати заявку, 5-6 фотографій або відео туалету на пошту конкурсу.

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