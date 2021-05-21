"Найкраща туалетна кімната 2021": Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Харківська і Сумська ОДА направили до місцевих органів освіти пропозицію взяти участь у конкурсі "Найкраща туалетна кімната 2021".
Про це у Facebook повідомила нардепка "ЄС" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Без коментарів. Тепер заклади освіти мають надіслати 5-6 фото туалету, для участі в конкурсі на найкращий туалет 2021", - йдеться в повідомленні.
Так, нардепка опублікувала документи Сумської та Харківської ОДА, в яких навчальним закладам пропонують взяти участь у конкурсі "Best WC".
"BEST WC" - це Всеукраїнський щорічний конкурс на найкращу туалетну кімнату серед громадських закладів державної і комунальної власності, мета якого сприяти впровадженню високих стандартів санітарних норм у публічних туалетних кімнатах і розвивати туалетну культуру", - йдеться в документі.
Зазначається, що для участі в конкурсі необхідно надіслати заявку, 5-6 фотографій або відео туалету на пошту конкурсу.
Будь ласка, зачекайте...
еще конкурс на лучший мусорный контейнер проведите.
уборная, туалет, санузел должны служить человеку в определенных целях...
больше нет тем для конкурсов???
и Вы правы - тем жеж море!!!!!!
как у "братьев" за бугром
А еще лучше бы в селах и поселках занялись прокладкой центральной канализации с организацией полей фильтрации. Да прекратили сброс сточных вод в реку Днепр на всем её протяжении.