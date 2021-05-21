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Новини Політика України
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ПДВ (219) Єрмак Андрій (1228) Лерос Гео (381) Любченко Олексій (79)

Лерос звинуватив Любченка в "скручуванні" ПДВ: Що ви такого скручуєте Єрмаку і Зеленському, що вас посадили не в тюрму, а в крісло міністра?

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лерос звинуватив Любченка в

Нардеп Гео Лерос, виступаючи в парламенті, звинуватив першого віцепрем'єра і міністра економіки Олексія Любченка в корупції.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Лютий - 4 мільярди 800 мільйонів, березень - 5,5 мільярда гривень, квітень - майже 7 мільярдів гривень. Це сума "скруток" ПДВ, які бюджет України недоотримав. У мене до вас, як до корупціонера з досвідом, як до "хрещеного батька" цих "скруток" ПДВ, питання: що ви такого скручуєте Єрмаку і Зеленському, що вас посадили не в тюрму, а в крісло міністра економіки і першого віцепрем'єра?" - звернувся Лерос до Любченка.

Любченко відповів: "Все, що названо - це мінуси, які виявила податкова служба. А плюси - на Єдиному казначейському рахунку".

Нагадаємо, 20 травня Рада призначила Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
доллары скручивает и закидывает их на Кипр Лерос обвинил Любченко в "скрутках" НДС: Что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра? - Цензор.НЕТ 2470
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21.05.2021 11:19
+7
Добре, що є такі як Лерос - тримають владу у напрузі.
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21.05.2021 11:22
+6
А таки да, что он им скручивает? Любопытно же...
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21.05.2021 11:17
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А таки да, что он им скручивает? Любопытно же...
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21.05.2021 11:17 Відповісти
доллары скручивает и закидывает их на Кипр Лерос обвинил Любченко в "скрутках" НДС: Что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра? - Цензор.НЕТ 2470
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21.05.2021 11:19 Відповісти
Мабуть крутить те що і відірвати мона. Лерос звинуватив Любченка в "скручуванні" ПДВ: Що ви такого скручуєте Єрмаку і Зеленському, що вас посадили не в тюрму, а в крісло міністра? - Цензор.НЕТ 5917
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21.05.2021 11:22 Відповісти
ГЛОВНЕ ЩО ВОНИ НАМ КРУТЯТЬ ДУЛІ.
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21.05.2021 14:01 Відповісти
Крадунам і російським шпигунам в ОП знову гикнулось піля цього чергового запитання Лєроса Лерос обвинил Любченко в "скрутках" НДС: Что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра? - Цензор.НЕТ 6233
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21.05.2021 11:21 Відповісти
Нашим клоунам пощастило з народом. Народ український добре вміє одну річ - скиглити. Вимагати дострокову відставку крадунам і шпигунам українцький народ не вміє зовсім.
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21.05.2021 11:24 Відповісти
А ще український нарід вміє одну річ-галасувати за популістів і акторів на зарплаті і тільки потім скиглити, що "усьо пропало"!
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21.05.2021 11:28 Відповісти
А ще є в нас багато таких, хто торгує совістю різним мародерам. Цілі ботоферми утворюються.
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21.05.2021 11:46 Відповісти
ця земля, а не народ, дала сил придурку суліВона, щоб воно обрало дегенерата, а кохкало про шльондру. Лерос звинуватив Любченка в "скручуванні" ПДВ: Що ви такого скручуєте Єрмаку і Зеленському, що вас посадили не в тюрму, а в крісло міністра? - Цензор.НЕТ 4338
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21.05.2021 11:49 Відповісти
Добре, що є такі як Лерос - тримають владу у напрузі.
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21.05.2021 11:22 Відповісти
Из Лероса получился бы хороший генпрокурор.
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21.05.2021 11:26 Відповісти
Этому Георгу Кухеряну, как бодливой корове Бог рогов не дал. Исходя из его биографии, навряд ли из него получился бы хороший генпрокурор.
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21.05.2021 11:43 Відповісти
а из ишака хороший припиЗЕдент?
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21.05.2021 12:11 Відповісти
Человеком такого плана должно быть первое лицо.
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21.05.2021 11:48 Відповісти
Му-му, тут напишеш, чого тебе не влаштовує твій вибір наркомана Зе!зу? Ліки ж подешевшали та стали як у Туреччині чи бабла не маєш із-за Порошенка та не в змозі порівняти? Лерос звинуватив Любченка в "скручуванні" ПДВ: Що ви такого скручуєте Єрмаку і Зеленському, що вас посадили не в тюрму, а в крісло міністра? - Цензор.НЕТ 1615
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21.05.2021 11:52 Відповісти
Уверен, Лерос не рисковал бы подавать ложь громко, на всю страну, иначе Зе его легко поломал бы и выбросил, дыма без огня не бывает.
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21.05.2021 11:44 Відповісти
Замена НДС налогом с продаж и сколько "прокладок" моментально станут бессмысленными!?
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21.05.2021 11:44 Відповісти
вот поэтому такой замены не будет
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21.05.2021 11:49 Відповісти
подякуй Миколі Пахло та Кучмівській клячі- твоїм улюбленцям з щелепними борошнами.
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21.05.2021 11:55 Відповісти
Открываешь УКР.НЕТ и читаешь все новости в Украине. Много законов принимается и подписывается но все они эти законы какие то не народные. Они все помогают красиво жить но только небольшой части,например вот судьям. Зеленский подписал закон о каком то подразделении которое теперь будет охранять исключительно бедолаг-судей и их многочисленные выводки,их усадьбы,дворцы ну и так далее и всё это за счёт нашего кармана. Это одна "радостная" новость а следующая это прогноз на цену газа уже через месяц-12 гривен за один куб. США отказывается от санкций для РФ СП-2. И это сразу после того как Блинкен познакомился с шутом и услышал от него что в Украине всё пучком и даже снайпера российские меньше стали убивать наших солдат а на тех кто находится под санкциями США в Украине вообще никакой реакции,Ермак на месте,Деркач с Дубинским тоже а Медведчуку даже залог не назначен а о Коломойском вообще речи нет там всё поняли, Украина зелёная это как ниппель....туда дуй а обратно х** и голову морочить себе этими санкциями себе дороже.
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21.05.2021 11:52 Відповісти
Товарищ обвинитель,судья .палач в одном лице слышал звон,да не знает откуда он.Печалька.
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21.05.2021 11:56 Відповісти
Дана Яровая

Страна просраных государственных институтов, или все что могу от генеральной прокуратуры.

ГФС накладные начинает блокировать, совершенно по не понятным причинам. При том блокирует в основном очень мелкие суммы где ндс 2000, 5000, 7000 грн. Дальше ты идёшь к своему инспектору и говоришь : « ******?» . Инспектор прикидывается шлангом и говорит : «это не я, это программа». Принесите мне по этой накладной вот такую пачку документов, и показывает размер пачки которая практически соответсвует одному из томов большой советской энциклопедии. Естественно, ты плюёшься и говоришь, да идите вы, и забиваешь на 2000 ндс по этой накладной. Пережить можно. Но когда за пол года у тебя накапливается таких накладных на 100-150-200 тысяч грн, то как- то больно. Потому что товар тот же, а ты его отгружаешь по второму кругу и по второму кругу платишь НДС. Так это мы - мы средние, а представьте если это крупный плательщик налогов. Какие суммы съеденные НДС у них. А так, да, ура, ГФС собрали больше налогов. Журналисту то *****, он не со своего кармана их платит, а вот мне нет. Так вот вывод из этого всего- у нас в стране нет государственных институтов, которые выполняют свои функции, а ГФС стала работать ещё наглее, чем работала при яныке.
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21.05.2021 12:04 Відповісти
Т.е. по сути Любченко признал минусы от скруток для ЗЕ и Ермака, но отмазался, что есть и плюсы.
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21.05.2021 12:08 Відповісти
Лерос:
Февраль - 4 миллиарда 800 миллионов, март - 5,5 миллиардов гривен, апрель - почти 7 миллиардов гривен. Эта сумма "скруток" НДС, которые бюджет Украины недополучил. У меня к вам, как к коррупционеру с опытом, как к "крестному отцу" этих "скруток" НДС, вопрос: что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра экономики и первого вице-премьера?"

Любченко:
Все, что названо - это минусы.



Ну тогда конечно же зашибись. Можете продолжать воровать бабло у бюджета для ЗЕ и Ермака.
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21.05.2021 12:13 Відповісти
Сумел сыну в 18-ть лет обеспечить квартиру и авто за 300 тыс.у.е. - сумеет и преЗеденту шото обеспечить.....
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21.05.2021 12:09 Відповісти
моську ланоса спустили с цепи потявкать.
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22.05.2021 04:37 Відповісти
 
 