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Новини Політика України
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ВР (11723) Разумков Дмитро (1449)

Рада внесла зміни до сьогоднішнього графіку. Депутати попрацюють до 13:00 без перерви

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада внесла зміни до сьогоднішнього графіку. Депутати попрацюють до 13:00 без перерви

Парламент сьогодні, 21 травня, працюватиме до 13:00 і без перерви.

Таке рішення ухвалили народні депутати, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 357 народних депутатів.

Спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що таку пропозицію внесли представники різних фракцій. За його словами, також скасовується розгляд питань "Різне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР прийняла за основу законопроєкт щодо окремих питань приєднання до газотранспортної та газорозподільної системи

Автор: Наталя Джума
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Всі раді. І я трішки.
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21.05.2021 11:19 Відповісти
бедолаги. ща Гринпис возмутится о том, что животніх оставили без обеда Рада внесла изменения в сегодняшний график. Депутаты поработают до 13.00 без перерыва - Цензор.НЕТ 3653
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21.05.2021 11:20 Відповісти
Рада внесла зміни до сьогоднішнього графіку. Депутати попрацюють до 13:00 без перерви - Цензор.НЕТ 3378
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21.05.2021 11:32 Відповісти
Вони себе зовсім не бережуть
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21.05.2021 11:25 Відповісти
классно устроились!
в понедельник - не работают, в пятницу до 13... летние-весенние-осенние-зимние каникулы...
просто полубоги... с нехилым содержанием за наши с вами налоги...(содержанки одним словом))))
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21.05.2021 11:27 Відповісти
Вот эта нагрузка у бедолаг - до 13 и без перерыва,не зря им квартирки в Киеве бесплатно дают.
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21.05.2021 11:28 Відповісти
Пожалейте Киву, он без перерыва себе мозоли натрёт.
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21.05.2021 11:37 Відповісти
Тема следующей научной работы проффесора илюхи, как уберечь шары от гематом при работе без перерыва.
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21.05.2021 12:52 Відповісти
 
 