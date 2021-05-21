963 9
Рада внесла зміни до сьогоднішнього графіку. Депутати попрацюють до 13:00 без перерви
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Парламент сьогодні, 21 травня, працюватиме до 13:00 і без перерви.
Таке рішення ухвалили народні депутати, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 357 народних депутатів.
Спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що таку пропозицію внесли представники різних фракцій. За його словами, також скасовується розгляд питань "Різне".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
в понедельник - не работают, в пятницу до 13... летние-весенние-осенние-зимние каникулы...
просто полубоги... с нехилым содержанием за наши с вами налоги...(содержанки одним словом))))