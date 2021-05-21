Рада внесла зміни до сьогоднішнього графіку. Депутати попрацюють до 13:00 без перерви

Парламент сьогодні, 21 травня, працюватиме до 13:00 і без перерви.

Таке рішення ухвалили народні депутати, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 357 народних депутатів.

Спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що таку пропозицію внесли представники різних фракцій. За його словами, також скасовується розгляд питань "Різне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР прийняла за основу законопроєкт щодо окремих питань приєднання до газотранспортної та газорозподільної системи