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Оригінал Конституції Орлика буде представлений на святкуванні 30-річчя Незалежності. Швеція тимчасово передасть Україні експонат, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Оригінал Конституції Орлика буде представлений на святкуванні 30-річчя Незалежності. Швеція тимчасово передасть Україні експонат, - Кулеба

Оригінал Конституції Пилипа Орлика буде представлений як експонат у межах святкування 30-річчя Незалежності України.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Я обіцяв сюрприз і тепер це вже не секрет: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави.Ми повертаємо Україні Україну.

Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі - це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині", - зазначає міністр.

За його словами, за дорученням Глави держави Володимира Зеленського, МЗС звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика (1710) для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності.

"Це були вкрай складні переговори, нам пропонували копію, але ми хотіли лише оригінал, який ніколи не був в Україні. І тому я особливо вдячний Швеції за вияв справжньої солідарності з Україною та взаємної готовності надалі розвивати тисячолітні зв’язки між нашими народами", - зазначив Кулеба, подякувавши при цьому всім, хто причетний до готовності тимчасово передати Україні експонат.

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"До речі, Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом - Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового експонування в Україні Гетьманську булаву, яка, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику. Я також вдячний бібліотеці за це рішення", - підсумував глава МЗС.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Спасибо шведам, что сохранили, спасибо, что покажут бесценные экспонаты.
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21.05.2021 11:25
+10
Это важно, а еще более важно - соблюдение нашей конституции.
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21.05.2021 11:24
+8
Московское царство...упырей
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21.05.2021 11:38
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Это важно, а еще более важно - соблюдение нашей конституции.
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21.05.2021 11:24 Відповісти
Спасибо шведам, что сохранили, спасибо, что покажут бесценные экспонаты.
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21.05.2021 11:25 Відповісти
Главное что бы на праздновании этот экспонат не скурилии...
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21.05.2021 11:31 Відповісти
Украина не кацапия, та злобная Орда может и скурить наш украиномовный экземпляр и просто уничтожить...
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21.05.2021 12:49 Відповісти
👍👍👍🇺🇦❤️🇸🇪
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21.05.2021 11:30 Відповісти
Просрали конституцию в 18 том веке,теперь бы не просрать в 21-ом.
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21.05.2021 11:30 Відповісти
просирать - любимое занятие кацапов
а ещё - вставать с олен
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21.05.2021 12:16 Відповісти
Звичайно ж це тільки завдяки найвеличнішому.
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21.05.2021 11:33 Відповісти
Та не тут тоже парашенка подсуетился,не?
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21.05.2021 11:52 Відповісти
Да куда Пети такое провернуть , ему некогда , в это время он срал тебе в штаны
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21.05.2021 12:17 Відповісти
В нас була конституція і одна з перших форм демократії в світі - Гетьманщина. В Європі в той час була абсолютна монархія і нічні горщики виливали з вікон))
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21.05.2021 11:33 Відповісти
Да, только смотреть нужно на конечный результат.
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21.05.2021 11:37 Відповісти
Так "ще ж не вечір"... Скажу по секрету - "конєчного результату" ти не побачиш. Ніхто не побачить...
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21.05.2021 17:58 Відповісти
Ага, очень смешно "как было" и теперь "как стало".
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21.05.2021 11:39 Відповісти
Конституції в Європі існували в різних країнах і ще в більш давні часи. Ваша самозакохана риторика ще один прояв про «мудрий нарід».
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21.05.2021 11:50 Відповісти
А хто древніший народ - євреї, чи українці?
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21.05.2021 11:54 Відповісти
євреї
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21.05.2021 12:21 Відповісти
У якому році з'явилася перша єврейська Конституція?
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21.05.2021 12:37 Відповісти
В Ізраілі її і досі нема. І вони якось живуть. Чомусь краще ніж ми...
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21.05.2021 16:07 Відповісти
"... Геніальною штукою, придуманою жидами, було те, що ніколи не маючи своєї держави, вони її завжди мали , як державу в державах, де вони проживали. Лише свою державу вони маскували під релігію, чим викликали терпимість у місцевого населення. Насправді же релігія Мойсея є ні чим іншим, як програмою виживання жидівської нації..."
PS Єврейська конституція ("релігія Мойсея") з"явилася ще за багато тисячоліть до всіх решту.
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21.05.2021 18:04 Відповісти
Просвітіть, в яких країнах існували конституції до 1710 р. ?
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21.05.2021 20:18 Відповісти
хорошо что в Швеции.. при совке сожгли бы или продали за копейки , как распродавали ценности империи красные дегенераты
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21.05.2021 11:35 Відповісти
До основанья, а затем...
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21.05.2021 11:36 Відповісти
а затем... колхозы, гулаги, колыма , магадан, голод, война, смерть....какую страну просрали..
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21.05.2021 11:37 Відповісти
1710 рік, назви росія ще не існувало.
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21.05.2021 11:36 Відповісти
Московское царство...упырей
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21.05.2021 11:38 Відповісти
Млять!
Дорогой Зеля, слова имеют смысл!
"Возвращаем" - зто совсем не "одалживаем на время"!
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21.05.2021 11:38 Відповісти
вы бы крымское золото вернули...
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21.05.2021 11:39 Відповісти
Не важно что написано в "конституции", важно есть ли те, кто полностью разделят принципы, указанные в ней и готовы они за эти принципы убивать или умирать, если нет, то это просто профанация и красивая, но бесполезная и бессмысленная писанина!
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21.05.2021 11:40 Відповісти
"Не важно что указанно в "конституции", важно есть ли те, кто полностью разделят принципы, указанные в ней" - мабуть зарано лікар вам ноут віддав. Оригінал Конституції Орлика буде представлений на святкуванні 30-річчя Незалежності. Швеція тимчасово передасть Україні експонат, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4541
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21.05.2021 12:25 Відповісти
Конституция это хорошо.
Почитаем, какие права она давала украинцам.
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21.05.2021 11:41 Відповісти
Ну і почитай-переклад є в неті
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21.05.2021 11:51 Відповісти
Есть не только перевод, но и экземпляр на славянском.
Переводить нужно самому, пусть и пословно со словарем. Разобраться можно.
Я для себя "разбирал" древнюю Библию с греческого. Интереснейшее чтиво.
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21.05.2021 13:33 Відповісти
Рискуете шведы, очень сильно рискуете.
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21.05.2021 12:16 Відповісти
Хорошо, что она попала к шведам, иначе москали ее бы уничтожили в процессе уничтожения украинцев.
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21.05.2021 12:20 Відповісти

"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", - отмечает министр.
По его словам, по поручению главы государства Владимира Зеленского, МИД обратился к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика"

Пропагандисты пытаются навести тень на плетень, "немножко" путая ОРИГИНАЛ "конституции" с "оригиналом латиноязычной версии". Начнем с того, что в латинской версии конституций много, потому что в оригинале на "старо" -украинско-белорусско-российской мове написано "пакты и постановления", которых два десятка с гаком, вот эти "постановления" и переведены, как "конституции" и ничего общего с общепринятым понятием "Конституция" не имеют. Оригинал на мове, которую современный москвич понимает гораздо лучше, чем современный львовянин, находится в Москве, с оригинальной подписью Филиппа Орлика и оригинальной печатью, это договор о сотрудничестве между бандой потомков хазар, как Орлик поименовал запорожцев и их атаманом, не имеющий отношения к украинской нации, о существовании которой в "конституции" не упомянуто.
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21.05.2021 16:06 Відповісти
 
 