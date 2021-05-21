Оригінал Конституції Орлика буде представлений на святкуванні 30-річчя Незалежності. Швеція тимчасово передасть Україні експонат, - Кулеба
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Оригінал Конституції Пилипа Орлика буде представлений як експонат у межах святкування 30-річчя Незалежності України.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Я обіцяв сюрприз і тепер це вже не секрет: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави.Ми повертаємо Україні Україну.
Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі - це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині", - зазначає міністр.
За його словами, за дорученням Глави держави Володимира Зеленського, МЗС звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика (1710) для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності.
"Це були вкрай складні переговори, нам пропонували копію, але ми хотіли лише оригінал, який ніколи не був в Україні. І тому я особливо вдячний Швеції за вияв справжньої солідарності з Україною та взаємної готовності надалі розвивати тисячолітні зв’язки між нашими народами", - зазначив Кулеба, подякувавши при цьому всім, хто причетний до готовності тимчасово передати Україні експонат.
"До речі, Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом - Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового експонування в Україні Гетьманську булаву, яка, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику. Я також вдячний бібліотеці за це рішення", - підсумував глава МЗС.
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а ещё - вставать с олен
PS Єврейська конституція ("релігія Мойсея") з"явилася ще за багато тисячоліть до всіх решту.
Дорогой Зеля, слова имеют смысл!
"Возвращаем" - зто совсем не "одалживаем на время"!
Почитаем, какие права она давала украинцам.
Переводить нужно самому, пусть и пословно со словарем. Разобраться можно.
Я для себя "разбирал" древнюю Библию с греческого. Интереснейшее чтиво.
"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", - отмечает министр.
По его словам, по поручению главы государства Владимира Зеленского, МИД обратился к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика"
Пропагандисты пытаются навести тень на плетень, "немножко" путая ОРИГИНАЛ "конституции" с "оригиналом латиноязычной версии". Начнем с того, что в латинской версии конституций много, потому что в оригинале на "старо" -украинско-белорусско-российской мове написано "пакты и постановления", которых два десятка с гаком, вот эти "постановления" и переведены, как "конституции" и ничего общего с общепринятым понятием "Конституция" не имеют. Оригинал на мове, которую современный москвич понимает гораздо лучше, чем современный львовянин, находится в Москве, с оригинальной подписью Филиппа Орлика и оригинальной печатью, это договор о сотрудничестве между бандой потомков хазар, как Орлик поименовал запорожцев и их атаманом, не имеющий отношения к украинской нации, о существовании которой в "конституции" не упомянуто.