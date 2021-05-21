Оригінал Конституції Орлика буде представлений на святкуванні 30-річчя Незалежності. Швеція тимчасово передасть Україні експонат, - Кулеба

Оригінал Конституції Пилипа Орлика буде представлений як експонат у межах святкування 30-річчя Незалежності України.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Я обіцяв сюрприз і тепер це вже не секрет: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави.Ми повертаємо Україні Україну.

Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі - це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині", - зазначає міністр.

За його словами, за дорученням Глави держави Володимира Зеленського, МЗС звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика (1710) для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності.

"Це були вкрай складні переговори, нам пропонували копію, але ми хотіли лише оригінал, який ніколи не був в Україні. І тому я особливо вдячний Швеції за вияв справжньої солідарності з Україною та взаємної готовності надалі розвивати тисячолітні зв’язки між нашими народами", - зазначив Кулеба, подякувавши при цьому всім, хто причетний до готовності тимчасово передати Україні експонат.

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"До речі, Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом - Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового експонування в Україні Гетьманську булаву, яка, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику. Я також вдячний бібліотеці за це рішення", - підсумував глава МЗС.