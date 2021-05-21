"Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ"

Касаційний суд у складі Верховного Суду України ухвалив остаточне рішення на користь ДП "Красилівський агрегатний завод", який входить до складу "Укроборонпрому", у справі проти "Російської літакобудівної корпорації "МіГ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Судовий спір стосувався вимоги "МіГ" до підприємства Концерну повернути кошти, сплачені на підставі контракту 2013 року за замовлену і виготовлену в Україні продукцію військового призначення. Її постачання стало неможливе через російську агресію проти нашої держави та запроваджені Україною заборони та санкції", - йдеться в повідомленні.

Спір розглядався судами понад два роки та завершився перемогою "Укроборонпрому" та Красилівського агрегатного заводу.

Так, Верховний Суд підтвердив, що запроваджені Україною санкції проти корпорації "МіГ" унеможливлюють повернення отриманих коштів.

У дежконцерні нагадали, що "МіГ" входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, 100% акцій якої належить уряду Російської Федерації. Є одним із найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу, яке виконує повний цикл робіт з виробництва, ремонту та модернізації винищувальної авіації, зокрема літаків МіГ-29 та їхніх модернізованих версій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уруський про реформу Укроборонпрому: Планується створення двох керуючих компаній