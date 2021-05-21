УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11588 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Агресія Росії проти України Оборона
10 346 21
Верховний Суд (785) Росія (47133) Укроборонпром (957)

"Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Касаційний суд у складі Верховного Суду України ухвалив остаточне рішення на користь ДП "Красилівський агрегатний завод", який входить до складу "Укроборонпрому", у справі проти "Російської літакобудівної корпорації "МіГ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Судовий спір стосувався вимоги "МіГ" до підприємства Концерну повернути кошти, сплачені на підставі контракту 2013 року за замовлену і виготовлену в Україні продукцію військового призначення. Її постачання стало неможливе через російську агресію проти нашої держави та запроваджені Україною заборони та санкції", - йдеться в повідомленні.

Спір розглядався судами понад два роки та завершився перемогою "Укроборонпрому" та Красилівського агрегатного заводу.

Так, Верховний Суд підтвердив, що запроваджені Україною санкції проти корпорації "МіГ" унеможливлюють повернення отриманих коштів.

У дежконцерні нагадали, що "МіГ" входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, 100% акцій якої належить уряду Російської Федерації. Є одним із найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу, яке виконує повний цикл робіт з виробництва, ремонту та модернізації винищувальної авіації, зокрема літаків МіГ-29 та їхніх модернізованих версій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уруський про реформу Укроборонпрому: Планується створення двох керуючих компаній

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Сенсацией стал бы ПРОИГРЫШ Украины в украинском суде.
И теперь вопрос: а будет ли международный суд?
показати весь коментар
21.05.2021 11:56
+6
Ви, кацапи, присвоїли чужу землю, вбили людей, і що, світ для вас не перевернувся?
показати весь коментар
21.05.2021 12:12
+3
Лаптеногие и там просрут. И, если вы не в курсе, лаптеногие не признают верховенства международного права "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 4522
показати весь коментар
21.05.2021 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зе43💩 в курсі? труба суду.
показати весь коментар
21.05.2021 11:51 Відповісти
Присвоили чужие деньги и выйграли суд. Мир перевернулся.
показати весь коментар
21.05.2021 11:53 Відповісти
Ви, кацапи, присвоїли чужу землю, вбили людей, і що, світ для вас не перевернувся?
показати весь коментар
21.05.2021 12:12 Відповісти
Таки да. А шо? "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 2499
показати весь коментар
21.05.2021 12:18 Відповісти
не взули - виконала санкції проти мацковського, нахабного агресора і це норма в цивілізованому світі.
показати весь коментар
21.05.2021 12:24 Відповісти
Хто в тебе зо присвоїв, лапоть?
показати весь коментар
21.05.2021 12:18 Відповісти
Взули лапотников!
показати весь коментар
21.05.2021 11:54 Відповісти
Так гроші й так покрадені. Плюс суд.
показати весь коментар
21.05.2021 11:55 Відповісти
Сенсацией стал бы ПРОИГРЫШ Украины в украинском суде.
И теперь вопрос: а будет ли международный суд?
показати весь коментар
21.05.2021 11:56 Відповісти
Лаптеногие и там просрут. И, если вы не в курсе, лаптеногие не признают верховенства международного права "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 4522
показати весь коментар
21.05.2021 12:19 Відповісти
Думаю, вони визнаватимуть його там, де їм вигідно, і не визнаватимуть там, де не вигідно.
Буде смішно, якщо вони, не визнаючи верховенство міжнародного права, таки подадуть в цій справі у міжнародний арбітраж...
показати весь коментар
21.05.2021 12:55 Відповісти
Я тебя умоляю "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 7004 В ответ на иск послать с формулировкой " в виду, непризнания парашей главенства международного законодательства - иннах" "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 4238
показати весь коментар
21.05.2021 13:33 Відповісти
Будет, он будет проигран. "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 7177
показати весь коментар
21.05.2021 12:31 Відповісти
да хер им светит что , они у нас крым отжали он пипец сколько стоит, нам же не заплатили, а так с паршивой овцы хоть шерсти клок
показати весь коментар
22.05.2021 00:24 Відповісти
в слідуючий раз Мігарям,Туппо...им необхідно попередньо звертатись до експерта в галузі впровадження оборонних технологій бігуса, оцей би поміг.
показати весь коментар
21.05.2021 13:42 Відповісти
если свнсобакены пойдут в международные суды - там им снова натовчуть пыку у багно. Ибо все знают, что москали признают только те решения, которые в их пользу, а все остальные считают кознями подлого запада, на деньги которого они тем не менее живут, продавая добытую жижу из дырки в земле
показати весь коментар
21.05.2021 15:11 Відповісти
Ти маєш на увазі санкції проти Міжнародного суду в Гаазі? То там, начебто, не москалі були...
показати весь коментар
21.05.2021 23:39 Відповісти
КОГДА ЖЕ ВСЯ РОССИЯ ОТВЕТИТ ЗА СОДЕЯННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ !!!???
показати весь коментар
21.05.2021 21:29 Відповісти
Югославія, Ірак, Лівія?
показати весь коментар
21.05.2021 23:40 Відповісти
 
 