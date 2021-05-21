Мирослава Гонгадзе в день народження покійного чоловіка: Він запалював серця і спонукав нас до дії

Дружина убитого журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава привітала покійного чоловіка з днем ​​народження.

Про це Гонгадзе написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 52 роки тому, народився чоловік якому долею було змінити державу. Чоловік, який своєю наснагою і любов’ю до людей і країни запалював серця і спонукав нас до дії. Моя запалена ним душа досі не знаходить спокою, бо я знаю що він відчував, про що мріяв, чого прагнув. І поки ці прагнення не зреалізовані, я не маю права відступити", - йдеться в повідомленні.

"І я вірю, що ми все-таки побудуємо цю країну мрій. З Днем народження, коханий", - додала Гонгадзе.

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Нагадаємо, у квітні 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, він зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише в лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "умисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе. У 2009 році в Київській області було знайдено останки черепа, які належали зниклому журналісту. Але мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали тільки 22 березня 2016 року.