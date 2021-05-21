Зняття санкцій з "Північного потоку - 2" - це запрошення Путіна до агресії проти України, - Порошенко

Скасування санкцій проти російського проєкту "Північний потік-2" є небезпечним сигналом українській владі про те, що потрібно активніше відстоювати національні інтереси на міжнародній арені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко з трибуни парламенту.

Лідер "ЄС" назвав Звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо продовження санкцій проти "Північного потоку-2" "дуже своєчасною ініціативою, об’єднуючою позиції українського парламенту із надзвичайно важливих для нас питань — не просто енергетичної, а національної безпеки".

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"П`ять років наша команда тримала оборону проти будівництва "Північного потоку-2" – Верховна Рада попереднього скликання. Тільки моїх статей в Німеччині було дев’ять штук для того, щоб формувати громадську думку всередині Німеччини", – констатував Порошенко.

"Ми бачимо величезну небезпеку в тому, що принцип "нічого про Україну без України" був непорушним – а зараз всі ці питання обговорюються без України", – застерігає п’ятий президент.

За його словами, зняття санкцій з "Північного потоку-2" - це запрошення Путіна до агресії проти нашої держави

"Це перетворення України з надзвичайно важливого для Європи партнера по енергетичній безпеці до звичайного імпортера, можливо, зі зберіганням газу у підземних сховищах. Ця робота потребує щоденної координації роботи. Ми не можемо сьогодні зовнішню безпеку держави робити заручником внутрішніх чвар", – наголошує Порошенко.

"Я твердо переконаний, що наше звернення до Конгресу Сполучених Штатів, до Європейського парламенту, до лідерів країн Європейського Союзу ще дає нам надію зупинити цей надзвичайно небезпечний для нас сценарій", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні парламент України звернувся до США з приводу будівництва газопроводу "Північний потік-2".