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Зняття санкцій з "Північного потоку - 2" - це запрошення Путіна до агресії проти України, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зняття санкцій з

Скасування санкцій проти російського проєкту "Північний потік-2" є небезпечним сигналом українській владі про те, що потрібно активніше відстоювати національні інтереси на міжнародній арені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко з трибуни парламенту.

Лідер "ЄС" назвав Звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо продовження санкцій проти "Північного потоку-2" "дуже своєчасною ініціативою, об’єднуючою позиції українського парламенту із надзвичайно важливих для нас питань — не просто енергетичної, а національної безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2"

"П`ять років наша команда тримала оборону проти будівництва "Північного потоку-2" – Верховна Рада попереднього скликання. Тільки моїх статей в Німеччині було дев’ять штук для того, щоб формувати громадську думку всередині Німеччини", – констатував Порошенко.

"Ми бачимо величезну небезпеку в тому, що принцип "нічого про Україну без України" був непорушним – а зараз всі ці питання обговорюються без України", – застерігає п’ятий президент.

За його словами, зняття санкцій з "Північного потоку-2" - це запрошення Путіна до агресії проти нашої держави

"Це перетворення України з надзвичайно важливого для Європи партнера по енергетичній безпеці до звичайного імпортера, можливо, зі зберіганням газу у підземних сховищах. Ця робота потребує щоденної координації роботи. Ми не можемо сьогодні зовнішню безпеку держави робити заручником внутрішніх чвар", – наголошує Порошенко.

"Я твердо переконаний, що наше звернення до Конгресу Сполучених Штатів, до Європейського парламенту, до лідерів країн Європейського Союзу ще дає нам надію зупинити цей надзвичайно небезпечний для нас сценарій", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні парламент України звернувся до США з приводу будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Підтримую кожне слово Порошенка, а Дурімару в косоворотці не вірю, як і його діям.
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21.05.2021 12:31
+16
Факти мародерства Порошенка, чекаю.
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21.05.2021 12:42
+15
у него вчера трудный день был, надо было три часа делать умное лицо
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21.05.2021 12:37
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Немає у України друзів, є тільки союзники, та і ті тільки на час...
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21.05.2021 18:24 Відповісти
Ну Україна ж фінансує терор і вбивства білорусів режимом Лукашенка , купуючи електроенергію. Як ми до людей , так люди до нас .
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21.05.2021 21:30 Відповісти
Петя надо было до девятнадцатого года чухаться.Была возможность вводить особое и в некоторых областях военное положение плюс давить пятую колону тогда бы эти полуграмотные недоумки не пришли к власти,развивались бы военные программы и было чем сдерживать кацапов но вы батенька выбрали демократические принципы а теперь перьями машете.
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21.05.2021 22:14 Відповісти
ааа, так это изза Пе СП-2 не построили.
тогда да, всё ясно.
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22.05.2021 03:58 Відповісти
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