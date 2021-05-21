Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Верховний Суд України ухвалив рішення визнати генерал-майора Назарова невинуватим у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат родичів загиблих десантників Віталій Погосян.
"Все, вироків щодо Іловайська і Дебальцевого - не буде. Назарова визнано невинуватим", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
Будь ласка, зачекайте...
Ты просто не представляешь сколько солдат погибли выполняя приказ одного командира роты во время настоящей войны типа второй мировой...
Про комбата молчу, т.к. командир роты сам больше трех-четырех месяцев не переживал...
Не знаю ? Мабуть тільки з россіянами битись БИТИ їх БИТИ їхБИТИїх Все.
От як у нашій любій країні, з ідеальними людьми, чесними патріотами, могло виявитись таке Совкове лайно як Назаров? Коли я у 1995 розповідав усім знайомим, що Росія наш ворог і вона на нас нападе, чим займались ви?
Потери немецких подводников превысили даже потери камикадзе - 70% личного состава!
Потери бомбардировочной авиации союзников - 40%
На одном пляже Омаха 9 тысяч погибло за день, а потери одного подразделения составили 90%. От бы блин Печерский суд постриг бы генералов союзников, если бы его допустили...
А ты думаешь потери УПА были меньше? Конешно намного меньше были потери у Главкома Тягныбока при защите "Холма Славы" во Львове 9 мая 2011 года...
логично же.
Кого предлагаешь расстрелять? Сталиных под каждым забором - хоть греблю гати...
Совєцька армія проводила успішні наземні десантування у 1941-му, 1968-му і 1979-му роках (успішні в плані виконання задачі із десантування і досягнення поставлених цілей).
Война - это потери. Каждого погибшего украинца жаль как родного.
Но сажать в тюрьму военачальников своей армии за то что их подчиненных убивают наши враги - это верх маразма.
если бы Назарова засудили, то кто был из командиров стал бы в будущем брать на себя ответственность за рискованные решения?
Не стрелять - так что ли?
Самолеты туда летали постоянно. Этих парней сбили потому, что кто-то на втором Иле запаниковал и начал отстреливать тепловые ловушки, чем подсветил самолет для рашистских орков, потому его и сбили(((
Назаров, вобще-то, один из лучших генералов Украины 2014 года... Как бы это печально не звучало... Однако, не будь его и таких как он, нас бы, и десантуры, и махры, и траков, и арты полягло бы гораздо больше(
Земля пухом и вечная память Братьям...
Вы правы. Именно поэтому подобные вопросы в любом нормальном обществе выносят на специализированный суд военных.
Теперь осталось самое малое - признать виновными - по-настоящему виновных!