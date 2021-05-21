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Новини Суспільство Агресія Росії проти України Вирок генералу Назарову
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Назаров (127) Погосян Віталій (14)

Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76

Верховний Суд України ухвалив рішення визнати генерал-майора Назарова невинуватим у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат родичів загиблих десантників Віталій Погосян.

"Все, вироків щодо Іловайська і Дебальцевого - не буде. Назарова визнано невинуватим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Читайте: Порошенко подякував американським експертам за підтримку генерала Назарова: Загиблих на борту Іл-76 убив Путін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
"Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет." ну с таким обвинением странно было на что-то иное надеятся. Это как "генерал знал, что на войне, возможно, убивают, но приказал сражаться". Как-то по дебильному текст написан (с) Так слона не продать.
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21.05.2021 12:38
+34
Узбпгойсч, ніхто тебе не захищає. Просто для дивпнного вояки поясню. Десантники висувалися на ротацію у Луганськ юний аеропорт змінити своїх побратимів, у яких закінчувалася і їжа, і **********. І повітряний шлях на той момент був найбезпечнішим. Можна було прориватися з боєм і покласти і техніку, і бійців. Але повторю, на той момент цей шлях вважався найбезпечнішим. Це перше. І друге. Винним у загибелі десантників є пуцин і його "русскій мір". І останнє - так, іноді літаки збивають. І американські, і навіть савецькі збивали, навіть у Кабульському аеропорту. Бо війна - це війна. І у військових така професія.
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21.05.2021 12:54
+25
я не совсем помню контекст происходящего, но нахрена нужны были десантники в Харькове ? В Киеве тож наверное было безопасно. Но вот %лядь понадобились они не в Киеве и не в Харькове.
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21.05.2021 12:43
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Сторінка 4 з 4
ТТХ...Переглянув багато відео з інших джерел ...чи Ви гадаєте так звана «Афганська посадка» виникла просто так.... В свій час детально вивчив цю «подію»..... На відміну стінгерів що застосовували маджохеди у випадку з Ілом будо виконано залп одночасно двох ракет.... Це тактична практика лише військово диверсійної групи - коли на відміну від терористів боєкомплект не економлять в угоду «схеми» атаки...Відстріл теплових ракет взагалі апріорі при зліт-посадка.... Алеж Афганістан та та війна це «совок» і не « гідне уваги козацького розуму»....
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23.05.2021 00:08 Відповісти
ШАНОВНИЙ!!! Я у 1985-86 на Ан-12 та Ан-26, проходячи службу у 50-му ОЗАП у Кабулі виконав близько 800 таких посадок... А потім у 1988-91 уже літаючи на Іл-76 ще з сотню. І мені ДУЖЕ ДОБРЕ відомо, що це таке, звідки виникло і як застосовується. Мене дивує те, що люди..які абсолютно не знають нічого, беруть на себе відповідальність писати.. та повчати.По Вас можуть і три Стріли пустити..і буде марно... якщо Ви відстрілюєте комплекти АПП чи АСО... якщо у районі Вашої посадки баражує дві пари Мі-24...які Вас прикривають . теж відстрілюючи АПП і які реально небезпечні для тих..хто пускає ракету. Бо втікти після пуску від вертушки вже буде НЕМОЖЛИВО. Більш небезпечний зліт .... Бо двигуни працюють на зльотному режимі... та видають максимальну температуру вихідних газів... що для ракети й потрібно. При посадці віражі схеми крутять на малому газі...То трошки інше. І екіпажі Іл-76 були навчені і не раз виконували схему заходу з максимальним градієнтом зниження. Але вдень та ВНОЧІ ця схема можлива для виконання при візуальному контакті з землею. А хлопці вогні аєродрому могли побачити за 30-35 секунд до посадки. Бо включали їх перед самою посадкою. Вдень вони і заходили так.... І ніхто не відстрілює АПП та АСО вночі. Бо чути літак... але не видно... А відстріл... ось ти..як новорічна ялинка. Всі висновки війни у Афганістані і виконання таких заходів добре вивчені і застосовуються у наших ВПС. Можете не сумніватися. Та й повірте мені. До кінця 1984 року на нахих літаках у Афганістані не будо систем більшого калібру..які звуться АПП. Стояли тількі малоефективні АСО... калібром з патрон ракетниці. І коли там появилися Стінгери і масово Стріли та почали масово валити наші літаки... у тому числі і один Іл-76 який збили у жовтні 1984 року прямо біля полоси Кабула. ... тільки тоді розробили схему заходу з максимальним градієнтом зниження та у дикому темпі почали ставити системи захисту АПП на всі типи транспортних літаків. Та навіть пізніше збивали і тих..хто виконував ці схеми і відстрілював ловушки. Виконання цієї схеми зовсім не гарантує того. що тебе не зібьють. Повинна буди контрольована зона у радіусі не менш 5-6 км. біля аеродрому. Щоб туди ніхто не міг зайти. А у Луганську такої зони і близько не було. То його могли б збити і прямо над ЗПС ..коли б він там знижався... Наші десантники контролювали тільки аеропорт ... та полосу..І ВСЕ!!! То якось так...))))
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23.05.2021 14:51 Відповісти
Ви... шановний перш ніж писати... подумайте..що Ви хочете написати. А не ту...маячню... що Ви спромоглися тут видати. Яку ракету відволікли на перший борт? Хто там відстрілював пастки? Яка ГЛІСАДА? Ви навіть не розумієте поняття *глісада* і суєте її куди треба та не треба. На Іл-76 384 пастки АПП-50. Іх з головою достатньо для посадки !!! Хто там іх використав? Але коли ти на 300-400 метрів ..і в 3-4 км. від полоси тобі у задницю пускають пару ракет... можеш що хоч відстрілювати... Не допоможе..!!!((( Пишить шановний про те, що розумієте і знаєте... а не десь чули чи читали....!! З повагою.!
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23.05.2021 15:12 Відповісти
"Судді перебували під шаленним тиском" - а сейчас им не сказали КАК нужно решить !? Ага - охотно верю...!
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21.05.2021 19:22 Відповісти
Хороший вопрос по судьям. А генерал воевал как умел и максимум с него - выговор, отставка и на пенсию.
Ты просто не представляешь сколько солдат погибли выполняя приказ одного командира роты во время настоящей войны типа второй мировой...
Про комбата молчу, т.к. командир роты сам больше трех-четырех месяцев не переживал...
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22.05.2021 08:56 Відповісти
я спочатку так вважав не винен !, бо Війна з москолями шла, що робити ЗДАТИСЬ ДОМОВИТИСЬ ... що ще робити?
Не знаю ? Мабуть тільки з россіянами битись БИТИ їх БИТИ їхБИТИїх Все.
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21.05.2021 14:25 Відповісти
Бити, бити... Самое трудное хоть одного успеть убить!
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22.05.2021 08:59 Відповісти
Та ні, на них як раз таки тиснуло суспільство. Я думаю що ініціатором стала РФія, використовуючи корисних ідіотів в Україні
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21.05.2021 14:31 Відповісти
Корисні ідіоти - це ті, хто не вважає нехлюйство, службову недбалість, непрофесійність злочином. Путін винен, це не обговорюється. Путін з завданням кошмарити Україну справляється добре. А ті, хто мають її захищати, виявляються або непрофесійними, або припускаються злочинного нехлюйства. Отже, завдання захисту України провалюють. Чим не злочин?! Назаров - типовий совок.
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21.05.2021 16:01 Відповісти
Оце відкриття. Назаров Совок... Як він тільки вижив у країні, яка 30 років боролась за те, щоби залишитись УРСР, обрала комуністів, соціалістів, бігала з позаблоковістю, фінансувала власну армію на 10% від потреби...
От як у нашій любій країні, з ідеальними людьми, чесними патріотами, могло виявитись таке Совкове лайно як Назаров? Коли я у 1995 розповідав усім знайомим, що Росія наш ворог і вона на нас нападе, чим займались ви?
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21.05.2021 16:05 Відповісти
Нехлюйство і непрофесійність Назарова - злочин. І його виправдання - теж злочин.
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21.05.2021 20:10 Відповісти
Думаю , для мене це очевидно, що Порошенко і Турчинов зробили для захисту України досить багато, щоб не обзивати їх останніми словами. Хіба що Ви , пане EUkozak, зробили набагато більше. А чи тільки пальчиками по клаві? Попри судове розслідування генерал Назаров продовжував виконувати свої службові обов'язки. Зробіть висновки.
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21.05.2021 15:12 Відповісти
Казачок, читай тут: https://censor.net/ru/news/3241201/poroshenko_poblagodaril_amerikanskih_ekspertov_za_podderjku_generala_nazarova_pogibshih_na_bortu_il76
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21.05.2021 16:19 Відповісти
Надейся лучше когда нибудь встать с бутылки Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76 - Цензор.НЕТ 5365
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21.05.2021 16:21 Відповісти
А 98% личного состава армии и спецслужб в Крыму, перешедшие на сторону оккупанта ответят за его сдачу? Или только Пастор? (за то, что тебя насадил на бутылку)
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21.05.2021 16:23 Відповісти
Правильное решение!
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21.05.2021 15:04 Відповісти
И чё исчё херенал нассарий исчё не вафлейтер на киче. Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76 - Цензор.НЕТ 9705 Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76 - Цензор.НЕТ 9705 Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76 - Цензор.НЕТ 9705
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21.05.2021 16:17 Відповісти
Нарешті цей треш із судами над власними військовими закінчився
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21.05.2021 16:49 Відповісти
А я чего-то думаю, что это исключение, а не правило. Дело громкое. А потихоньку будут сажать и чморить даже утерю подбитого врагом танка, если ты останешься живой...
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22.05.2021 14:51 Відповісти
Згоден
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21.05.2021 17:46 Відповісти
Командование ВМС союзников тоже знали что их суда идущие через Атлантику могут быть потоплены немецкими подлодками. Но все же их отправляло.
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21.05.2021 18:19 Відповісти
А был выбор не морем?
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21.05.2021 18:31 Відповісти
Конечно был выбор, можно было вообще не отправлять, подумаешь немцы остров бы захватили, ну и ссср заодно. На том бы война и закончилась. Надо было просто перестать стрелять! Дофига людей живыми бы остались.
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21.05.2021 19:29 Відповісти
Причем 40% судов было потоплено.
Потери немецких подводников превысили даже потери камикадзе - 70% личного состава!
Потери бомбардировочной авиации союзников - 40%
На одном пляже Омаха 9 тысяч погибло за день, а потери одного подразделения составили 90%. От бы блин Печерский суд постриг бы генералов союзников, если бы его допустили...
А ты думаешь потери УПА были меньше? Конешно намного меньше были потери у Главкома Тягныбока при защите "Холма Славы" во Львове 9 мая 2011 года...
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22.05.2021 09:17 Відповісти
Не будь такого приказа и десантники были бы живы. Гнилое правосудие.
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21.05.2021 18:28 Відповісти
Не совсем так.... Если бы операция планировалась бы грамотно , ответсвенно и конролировалось её выполнение - то ТОГДА результат мог бы быть другим ДАЖЕ в случае полета этих ИЛов !
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21.05.2021 19:25 Відповісти
то есть ДО этого посылали 17 раз - все было ок, и потом был еще один успешный взлет - было ок. Видимо, все успешные борта посылал и планировал НЕ Назаров?

логично же.
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21.05.2021 22:03 Відповісти
А ты в курсе, что боевые действия динамичны ? Что любое решение должно быть гибким и человек который из принимает - должен быть способен на неординарные решения !? Именно потому, что ситуация может меняться множество раз в разных направлениях" !? И он ЗНАЛ об изменении ситуации - но проигнорировал - ничего не предприняв !
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22.05.2021 00:00 Відповісти
Не атаковал бы ваш вождь - хло Украину, не было бы жертв вообще.
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21.05.2021 19:51 Відповісти
у вас плохо с причинно-следственными связями. Причиной того, что послали самолеты туда где опасно летать - агрессия со стороны РФ. И если бы не послали - десантников в аэропорту убили бы иначе - не в самолете а на земле.
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21.05.2021 22:02 Відповісти
в історії були два факти трагічного застосування ВДВ. Перший -дніпровскьий десант 43 року. три бригади (8000) десантували на заволодіння переправами через Дніпро. Втратили все. Повна невдача. Ніч.вітер.широкий разброс і кінець. Друга операція - це ініційований особисто Монтгомері захват Мосту в Арнемі. Айк (верховний главкомверх) був проти, штаби проти, Монті настояв. Причина супротиву - дуже довга відстань до основних сил. Викинули 10000, відстань від сили прориву 80 км. міст захопили, прорив не вдався. Вийшло 2000, 4000 в полон, інші вбиті. Натрапили на танкову дивізію СС. Але потім Монті ніхто не закидав провалу. навпаки-на війні як на війні. А тут згадайте прокурорів по справі. Матіос і його корешок костя. Останнього навіть зробив Юрась генералом та нагородив орденом. А скільки слухалась справа, одна апеляція розтягнулась на три роки. Однак ВС поставив жирну крапку. Про Вагнера в цій історії взнали, коли була провалена операція ГУР. Так само зараз "маринують" справу про Шеремета. справа в суді і ні слуху ні духу. Конфіденти Єрмака взяли паузу, бо страшно. А буде теж саме.
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21.05.2021 18:34 Відповісти
За провал Днепровской операции - БЫЛИ РАССТРЕЛЫ, а не оправдательые приговоры !
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21.05.2021 19:27 Відповісти
Могилы твоих кумиров практикующих расстрелы - сталина и жукова под кремлевской стеной, а я тебе передаю в награду песню Шнура "Дорожная".
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21.05.2021 22:42 Відповісти
О ... это здорово что ты Жукова вспомнил... Так как ..., Жуков был молодец, что так же как твой хенерал губил людей..., потому что ему так можно ?
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21.05.2021 23:55 Відповісти
Расстрелять - каждый дебил убогий сможет. А вот сделать выводы могут единицы.
Кого предлагаешь расстрелять? Сталиных под каждым забором - хоть греблю гати...
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21.05.2021 22:50 Відповісти
Дурачок, ты хотя бы в курсе О ЧЕМ речь ?!
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21.05.2021 23:51 Відповісти
Вермахт проводив успішні десантні операції повітряними десантуваннями у 1940 і 1941 роках.
Совєцька армія проводила успішні наземні десантування у 1941-му, 1968-му і 1979-му роках (успішні в плані виконання задачі із десантування і досягнення поставлених цілей).
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24.05.2021 17:02 Відповісти
Слава Б! Командир не должен бояться посылать бойцов в бой, кроме очевидных мясорубок.
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21.05.2021 19:49 Відповісти
Послал на убой ребят. Кто его учил!!!дебил!!!!!! По другому ,это делается.. ( опытный десантник знает, такое количество людей в один самолёт нельзя сажать . Групу ,разделить , высадить .....Разжаловать!!!! Какая на#%€н халатность ,это преднамеренное убийство!!!!! Матерям ,никто не вернёт сыновей.
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21.05.2021 20:07 Відповісти
Может это повод задуматься о том, что не стоит плясать на 9 мая? Никакой другой войны нет и никогда небыло - там всегда люди гибнут(((
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21.05.2021 22:52 Відповісти
Вот и хорошо. Если б посадили - это был бы капец!
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21.05.2021 20:45 Відповісти
Мало кто понимает, что если бы не было оправдательного приговора, то формально можно осудить вообще весь офицерский состав, ведь все они знали что там "стреляют" и там "опасно", но посылали туда солдат. Именно этого добивались внедренные вражеские агенты. Родственников погибших использовали самым бесчеловечным образом, играя на их горе и страданиях. И это тоже преступление, которое следует расследовать рано или поздно.
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21.05.2021 22:48 Відповісти
ах-ть просто
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21.05.2021 21:32 Відповісти
Наконец-то справедливость восторжествовала. Поздравляю Назарова и благодаря за все успешные операции, благодаря которым освобождена часть Донеччины и Луганщины.

Война - это потери. Каждого погибшего украинца жаль как родного.

Но сажать в тюрьму военачальников своей армии за то что их подчиненных убивают наши враги - это верх маразма.

если бы Назарова засудили, то кто был из командиров стал бы в будущем брать на себя ответственность за рискованные решения?

Не стрелять - так что ли?
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21.05.2021 22:06 Відповісти
Найдите в ютьюбе видео с интервью пилота первого, севшего, Ила. Вы все поймете сами...
Самолеты туда летали постоянно. Этих парней сбили потому, что кто-то на втором Иле запаниковал и начал отстреливать тепловые ловушки, чем подсветил самолет для рашистских орков, потому его и сбили(((
Назаров, вобще-то, один из лучших генералов Украины 2014 года... Как бы это печально не звучало... Однако, не будь его и таких как он, нас бы, и десантуры, и махры, и траков, и арты полягло бы гораздо больше(
Земля пухом и вечная память Братьям...
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21.05.2021 22:46 Відповісти
Так или иначе, самолет сбили те, кто в него стрелял. Остальное не имеет значения. Иначе мудрый нарид отдаст под суд экипаж удачно севшего второго борта. Эту тему вообще надо изолировать от нарида, а журналистов, открывающих рот на эту тему сажать на пять лет, как в Дойчланде за отрицание "холокоста".
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21.05.2021 22:59 Відповісти
Не нравится мне любой момент, когда людям запрещают что-лиюбо отрицать... Но да это отдельный вопрос.
Вы правы. Именно поэтому подобные вопросы в любом нормальном обществе выносят на специализированный суд военных.
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21.05.2021 23:28 Відповісти
Второй, как раз сбили. Не путайте события.
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21.05.2021 23:30 Відповісти
Дебилам не угодишь, воняют чего крым не защищал. Грохнули бы в крыму- воняли бы чего послал на смерть. Дауны
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21.05.2021 23:13 Відповісти
Наконец-то справедливость!
Теперь осталось самое малое - признать виновными - по-настоящему виновных!
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21.05.2021 23:55 Відповісти
Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76..... самолёт не взорвавшимся, десантников живыми, сепаров "#тожеукраинцами"
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22.05.2021 00:44 Відповісти
Ти із 95 кварталу?
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22.05.2021 08:15 Відповісти
І Ватутін зі Сталіним не винні у тому, що утопили 200 тис. "чорної піхоти" в Дніпрі, бо у їх смерті винен лише Гітлер.
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22.05.2021 03:46 Відповісти
400 тисяч...
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22.05.2021 05:10 Відповісти
Не треба тепер дивуватися, коли отакі "назарови" будуть відправляти наших військових з цеглою на кулемети, або з автоматом проти танків, чи в атаку через мінне поле, або на форсування з купою соломи, як це робили з "чорною піхотою" їх радянські папєрєднікі, або влаштовувати чергові "зелені коридори", бо генералів у нас обмаль, а гарматного м'яса українки для них ще понароджують.
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22.05.2021 03:56 Відповісти
Все действующие генералы, были лейтенантами в СССР и членами КПСС или ВЛКСМ. Им независимость Украины до лампочки.
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22.05.2021 08:00 Відповісти
Це війна і на війні ймовірні вбиті та поранені. При стані української армії у 2014 році, це подвиг українських офіцерів та солдат, що змогли протистояти ворогу, який наростив мускули і готувався до захоплення України роками. І пішли в одне місце ті "фахівці" і "експерти" , котрі хочуть звалити усю вину за загиблих десантників на генерала Назарова. Особливо ті, котрі ніколи не були в окопах і військову форму ніколи не носили і у військовій тактиці розбираються не краще ніж у балеті..
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22.05.2021 08:20 Відповісти
А далі що? Компенсація за моральні страждання упродовж 7 років та повернення генеральської зарплати?
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22.05.2021 09:16 Відповісти
Интересно было бы отследить интерес судей первой инстанции и аппеляции и их связь с деньгами Х-ла.
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22.05.2021 14:20 Відповісти
Зважаючи на те, що т.зв. "верховний суд" нафарширований сєпарнею, то результат доволі промовистий.
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24.05.2021 17:04 Відповісти
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