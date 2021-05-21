В.о. глави НСЗУ Віленський закликав скаржитися на порушення прав пацієнтів з боку медпрацівників: "Це допоможе змінити систему"
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В.о. голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський закликав українців відстоювати свої права пацієнта і в разі порушення їх з боку медичних працівників - скаржитися в НСЗУ. У довгостроковій перспективі це призведе до того, що в лікарнях почнуть відмовлятися від старих правил і почнуть працювати за новими.
Про це Віленський заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Пацієнт має знати свої права та користуватись ними. Йдеться про право вільно обирати та змінювати лікаря. А також пацієнт може залишити скаргу до НСЗУ про порушення власних прав. Звичайно, оформлення скарги не вирішить проблему за один день. Але у довгостроковій перспективі це призведе до того, що в лікарнях відмовлятимуться від старих правил і почнуть працювати за новими. Тож повідомляючи про порушення власних прав, пацієнти допомагають змінювати систему", - зазначив Віленський.
Він розповів, що якщо у у пацієнта вимагають гроші за послуги, які оплачує НСЗУ за Програмою медичних гарантій, це є порушенням договору. У такому випадку пацієнт або його родичі можуть залишити скаргу на сайті НСЗУ, детально описавши ситуацію, яка склалась та залишити контактний телефон для зворотного зв’язку.
"НСЗУ опрацьовує такі звернення та проводить роботу з закладом та його власником - і вимагає поновити пацієнта в його правах. І у нас є непоодинокі випадки, коли пацієнтам повернули кошти. Наприклад, 30 000 грн повернули пацієнту за лікування ковіду в одній з львівських лікарень", - розповів в.о. глави НСЗУ.
Він зазначив, що електронний кабінет пацієнта також є важливим інструментом контролю за процесом лікування.
" У пацієнта буде доступ до всіх медичних записів, які створені стосовно нього. В тих країнах, які це запровадили, практика показала, що якість надання медичних послуг підвищується. Тому що, маючи всі дані під рукою, ви можете отримати довідку чи консультацію у іншого лікаря, уточнити правильність лікування, чи потрібні були ті чи інші лікарські засоби або медичне втручання. Це буде сильний інструмент контролю з боку пацієнта.
Україна - одна з небагатьох країн, яка не ліцензує лікарську практику. У нас ліцензується заклад охорони здоров’я, а він вже укладає договір з працівником. От другий інструмент після електронного кабінету ( а може, й перший), це ліцензування лікарської практики", - підсумував Віленський.
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