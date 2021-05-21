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Новини СуспільствоЗдоров'я
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В.о. глави НСЗУ Віленський закликав скаржитися на порушення прав пацієнтів з боку медпрацівників: "Це допоможе змінити систему"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В.о. глави НСЗУ Віленський закликав скаржитися на порушення прав пацієнтів з боку медпрацівників:

В.о. голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський закликав українців відстоювати свої права пацієнта і в разі порушення їх з боку медичних працівників - скаржитися в НСЗУ. У довгостроковій перспективі це призведе до того, що в лікарнях почнуть відмовлятися від старих правил і почнуть працювати за новими.

Про це Віленський заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Пацієнт має знати свої права та користуватись ними. Йдеться про право вільно обирати та змінювати лікаря. А також пацієнт може залишити скаргу до НСЗУ про порушення власних прав. Звичайно, оформлення скарги не вирішить проблему за один день. Але у довгостроковій перспективі це призведе до того, що в лікарнях відмовлятимуться від старих правил і почнуть працювати за новими. Тож повідомляючи про порушення власних прав, пацієнти допомагають змінювати систему", - зазначив Віленський.

Він розповів, що якщо у у пацієнта вимагають гроші за послуги, які оплачує НСЗУ за Програмою медичних гарантій, це є порушенням договору. У такому випадку пацієнт або його родичі можуть залишити скаргу на сайті НСЗУ, детально описавши ситуацію, яка склалась та залишити контактний телефон для зворотного зв’язку.

Також читайте: Паспорт вакцинації можна буде отримати у сімейного лікаря, - в.о. глави НСЗУ Віленський

"НСЗУ опрацьовує такі звернення та проводить роботу з закладом та його власником - і вимагає поновити пацієнта в його правах. І у нас є непоодинокі випадки, коли пацієнтам повернули кошти. Наприклад, 30 000 грн повернули пацієнту за лікування ковіду в одній з львівських лікарень", - розповів в.о. глави НСЗУ.

Він зазначив, що електронний кабінет пацієнта також є важливим інструментом контролю за процесом лікування.

" У пацієнта буде доступ до всіх медичних записів, які створені стосовно нього. В тих країнах, які це запровадили, практика показала, що якість надання медичних послуг підвищується. Тому що, маючи всі дані під рукою, ви можете отримати довідку чи консультацію у іншого лікаря, уточнити правильність лікування, чи потрібні були ті чи інші лікарські засоби або медичне втручання. Це буде сильний інструмент контролю з боку пацієнта.

Україна - одна з небагатьох країн, яка не ліцензує лікарську практику. У нас ліцензується заклад охорони здоров’я, а він вже укладає договір з працівником. От другий інструмент після електронного кабінету ( а може, й перший), це ліцензування лікарської практики", - підсумував Віленський.

Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Більше! Більше треба жалітися на лікарів! Ну і що що в них зарплати і умови роботи жалюгідні, а відповідальність велика! Нехай вони їдуть в Польшу і Чехію, а в Україні уринотерапія і подорожник ніколи не закінчаться.
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21.05.2021 14:22
+2
Ще один щирий "українець" у владі з імітацією роботи- турботи.
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21.05.2021 13:33
+2
А медичним працівникам на хамство і тупість пацієнтів куди жалітись?
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21.05.2021 14:54
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Правильно. Дивіться мультик Даша-мандрівниця. На ньому виховане американське суспільство. Бачиш дурепу - повідом усім.
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21.05.2021 13:01 Відповісти
И.о. главы НСЗУ Виленский призвал жаловаться на нарушения прав пациентов со стороны медработников: "Это поможет изменить систему" - Цензор.НЕТ 4098
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21.05.2021 13:05 Відповісти
жалуйтесь ! вас услышат ! не факт что вылечат , но услышат , повесить на больных людей борьбу с коррупцией - это так человеколюбиво
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21.05.2021 13:07 Відповісти
А скаржитись безпосередньо в "Спортлото" ???)))
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21.05.2021 13:09 Відповісти
Ще один щирий "українець" у владі з імітацією роботи- турботи.
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21.05.2021 13:33 Відповісти
Быть здоровым - это право пациента?
Если полностью не выздоровел - ...
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21.05.2021 13:34 Відповісти
Більше! Більше треба жалітися на лікарів! Ну і що що в них зарплати і умови роботи жалюгідні, а відповідальність велика! Нехай вони їдуть в Польшу і Чехію, а в Україні уринотерапія і подорожник ніколи не закінчаться.
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21.05.2021 14:22 Відповісти
бэк ин ю-эс-эс-а дебил
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21.05.2021 14:34 Відповісти
А медичним працівникам на хамство і тупість пацієнтів куди жалітись?
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21.05.2021 14:54 Відповісти
Тупий провокатор. Він не лікар, а парикмахер і базарний торговець від медицини. Чим швидше на цих "реформах" і нсзу буде поставлено хрест - тим ймовірніше ми збережемо бодай залишки (ростки) медицини для майбутнього. З такими віленськими, що, при всій катастрофі галузі ще й закликають цькувати медпрацівників, - цвіт медицини (досвічені кадри) порозбігаються незворотньо. Він-то, ****, лікуватиметься за кордоном, йому поф...
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21.05.2021 17:42 Відповісти
"Это поможет изменить систему" ----- и расширить кладбища для жалобщиков.
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21.05.2021 18:32 Відповісти
 
 