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Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Новий прокурор у справі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в 4-й раз закрила справу "Роттердам +" через відсутність у ній складу злочину.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Рішення про закриття справи прийнято старшим прокурором групи прокурорів Денисом Демковим 20 травня після вивчення "понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів", повідомило НАБУ.

У бюро заявили, що не згодні з оцінкою матеріалів справи новим прокурором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа "Роттердам +": Венедіктова замінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні

Нагадаємо, це 4-те закриття дала "Роттердам +" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора в справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи. Розслідування справи "Роттердам +" тривало понад 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні потерпілі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления - Цензор.НЕТ 2182
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21.05.2021 13:34
+16
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 4459
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21.05.2021 13:46
+15
При сегодняшнем "Роттердам+++" закрыть дело на "Роттердам+" вполне логично. Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления - Цензор.НЕТ 744
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21.05.2021 13:35
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Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления - Цензор.НЕТ 2182
показати весь коментар
21.05.2021 13:34 Відповісти
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 4459
показати весь коментар
21.05.2021 13:46 Відповісти
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 504
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21.05.2021 13:50 Відповісти
гірше: з цим ЗЕ виграв вибори. Треба сказувати наказ про його назначення.
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21.05.2021 14:23 Відповісти
вони об свої косоворотки витруться, як і їх півшостий пріпіздєнт Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 908
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21.05.2021 13:50 Відповісти
При сегодняшнем "Роттердам+++" закрыть дело на "Роттердам+" вполне логично. Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления - Цензор.НЕТ 744
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21.05.2021 13:35 Відповісти
Как так, нет состава преступления? По Г+Г другое говорили
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21.05.2021 13:36 Відповісти
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 5530
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21.05.2021 13:48 Відповісти
План Зеленского:
1. Порошенко - барыга.

2. Порошенко - барыга.
3. Порошенко - барыга.
4. Порошенко - барыга.
5. Порошенко - барыга....
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21.05.2021 13:37 Відповісти
Ось тому ЗЕ і працює через санкції СНБО, бо через суди - марно. І рішення по Назарову та вРотердаму тому підтвердження.
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21.05.2021 13:40 Відповісти
Что бы работать через суды - надо довести до конца судебную реформу Порошенко!
А это не для Зеленского, он все реформы Порошенко только РАЗРУШАЕТ.
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21.05.2021 13:46 Відповісти
Может по тому, что в суже все же нужны аргументы, а не желание быдла кричать - нам дорого,значит преступление?
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21.05.2021 13:48 Відповісти
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 35
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21.05.2021 13:49 Відповісти
Суд решил,что Порошенко -не барыга
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21.05.2021 15:26 Відповісти
Гарна годівниці для суддів. 4 рази закривали діло. Цікаво, скільки коштувало таке закриття? А ще можна разів 4 закрити і на пенсію на Канари.
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21.05.2021 13:37 Відповісти
тут изначальный вопрос состоит в том, кто тот даун, который его первоначально открыл ?
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21.05.2021 14:19 Відповісти
начё. щас Бенядиктова назначит очередного прокурора. и, в конце-концов, найдёт дебила, который подпишет дело в суд.
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21.05.2021 13:37 Відповісти
Бурхлива боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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21.05.2021 13:39 Відповісти
Так нехай запитає у глядачів каналу Ге+ге і любітєлей лайносєріала "СКати"...вони
ж точно знають, что врешті-решт вкрав Порох 😂
Бо цей "сюжет" вже застряв в зубах у зрітєлєй , тому пора міняти декораціі, а бажано разом з "рєжєсьором" і його трупою...
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21.05.2021 13:41 Відповісти
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 1381
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21.05.2021 13:52 Відповісти
прям конкурс какой то у прокуроров по обогащению как там борьба с Ахметовым и нынешней власть но Петя виноватый все равно а прокуроры нехило на каждом закрытии покупали новый домик в Монако...у Ахметова насколько есть денег оплачивать игру...открыли закрыли...????
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21.05.2021 13:42 Відповісти
Это выпад против лучшего лидера современности в день годовщины!
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21.05.2021 13:43 Відповісти
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 6865
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21.05.2021 13:55 Відповісти
перед следующими выборами снова начнется поливание грязью Порошенко,
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21.05.2021 13:44 Відповісти
да и сейчас не прекращаетс
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21.05.2021 14:29 Відповісти
Уупсс..
А чому не вчора? Як раз би відзвітував
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21.05.2021 13:46 Відповісти
Оббирают народ до нитки - и нет состава преступления ?????
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21.05.2021 14:08 Відповісти
Полвареника?
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21.05.2021 14:19 Відповісти
Вже сечі нема терпіти ці борошна ?
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21.05.2021 14:21 Відповісти
оце мутять
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21.05.2021 14:12 Відповісти
Я не розумію, чому цю справу закривають-відкривають... Конституція, Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
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21.05.2021 14:13 Відповісти
350 Гб видеозаписи - где-то 200 фильмов в хорошем качестве
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21.05.2021 14:14 Відповісти
Сериал "Слуга народа" - сколько гигов ?

Если мало, то есть "Скоты" - там хватит.

И ещё сотня видосиков.
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21.05.2021 14:25 Відповісти
а что там зе на стадионе вещал Порошенко?!
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21.05.2021 14:31 Відповісти
Стара українська практика: "Крук крукові око не виклює".
Закриття справи "Роттердам+" говорить лише про те, що у Блазня з'явилися свої грішки, за які він заплатить наперед відмазуванням Кондитера.
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21.05.2021 14:34 Відповісти
закрытие дела Р+ говорит лишь об одном: при всей маниакальной озабоченности бесноватого вовки-шмаркли, при всем желании "посОдить Порошенко" и хоть что-то кинуть зебилам вместо тупых видосиков - за 1.5+ года двести следаков НИЧЕГО не смогли нарыть на Порошенко.. Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 798 А ведь старались, копытами землю рыли - и... пустота, нет состава преступления как и НЕТ убытков. Более того, какие убытки - если после введения Р+ олигархат ахметова-коломойши и Ко стали беднеть и жаловаться на низкие цены на уголь).
Зато Украина и бюджета - получили прибыли..
Но зебилам сложно признать что их использовали как лохов, заставив поверить в то чего нет. Потому вы и продолжате истерить по старым, еще 2018 года, методичкам зомбоящика
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21.05.2021 17:51 Відповісти
Сємйону Сємйончєнку гигнулося думаю в тюрязі. Життя так і карає пі*дюків.
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21.05.2021 14:38 Відповісти
"Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления" но присутствия ёмкого пакета сунутого ему у карман....
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21.05.2021 14:39 Відповісти
ЦЭ ПЭРЭМОГА !!!!!!!!!!!!

ВОРЫ ПЕРЭМОГЛЫ ,,,,,,,,,,,
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21.05.2021 14:43 Відповісти
Убытки есть...и пострадавшие есть,это государство Украина.
Но основной "убыток" Украина понесла из-за того,что над антиолигархической работой поставлены руководителями люди ," заинтересованные" (мягко назовём их так) в уберегании этого самого олигархата не только как класса в Украине,но и от потери власти олигархов.Поэтому очень глумливым выглядит "закон об олигархах".так раззвездённый Зеленским.
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21.05.2021 14:47 Відповісти
Народу втюхали газ местной добычи по цене рынка западных буржуев, и теперь в один голос орут что нет преступления. Да преступления уже давно нет, так как всё уже поделено по карманам и теперь нам показывают цирк. А шмыгаль так тот вообще уже пишет ПЛАН "как загнать Украину в газовую кабалу". Поставьте на контроль этот вопрос Тимошенко и я вас уверяю - картина маслом резко изменит цвета, а газовые уроды будут под веником.
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21.05.2021 18:30 Відповісти
уря. власти и рыжий всех отроттердамили строго по закону.
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22.05.2021 03:49 Відповісти
 
 