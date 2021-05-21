Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Спеціалізована антикорупційна прокуратура в 4-й раз закрила справу "Роттердам +" через відсутність у ній складу злочину.
Про це повідомило Національне антикорупційне бюро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Рішення про закриття справи прийнято старшим прокурором групи прокурорів Денисом Демковим 20 травня після вивчення "понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів", повідомило НАБУ.
У бюро заявили, що не згодні з оцінкою матеріалів справи новим прокурором.
Нагадаємо, це 4-те закриття дала "Роттердам +" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом.
На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора в справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи. Розслідування справи "Роттердам +" тривало понад 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули.
Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні потерпілі.
Будь ласка, зачекайте...
1. Порошенко - барыга. 2. Порошенко - барыга. 3. Порошенко - барыга. 4. Порошенко - барыга.
5. Порошенко - барыга....
А это не для Зеленского, он все реформы Порошенко только РАЗРУШАЕТ.
ж точно знають, что врешті-решт вкрав Порох 😂
Бо цей "сюжет" вже застряв в зубах у зрітєлєй , тому пора міняти декораціі, а бажано разом з "рєжєсьором" і його трупою...
А чому не вчора? Як раз би відзвітував
Если мало, то есть "Скоты" - там хватит.
И ещё сотня видосиков.
Закриття справи "Роттердам+" говорить лише про те, що у Блазня з'явилися свої грішки, за які він заплатить наперед відмазуванням Кондитера.
Зато Украина и бюджета - получили прибыли..
Но зебилам сложно признать что их использовали как лохов, заставив поверить в то чего нет. Потому вы и продолжате истерить по старым, еще 2018 года, методичкам зомбоящика
ВОРЫ ПЕРЭМОГЛЫ ,,,,,,,,,,,
Но основной "убыток" Украина понесла из-за того,что над антиолигархической работой поставлены руководителями люди ," заинтересованные" (мягко назовём их так) в уберегании этого самого олигархата не только как класса в Украине,но и от потери власти олигархов.Поэтому очень глумливым выглядит "закон об олигархах".так раззвездённый Зеленским.