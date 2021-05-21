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Денісова пропонує провести обмін полоненими з ОРДЛО у форматі "всіх на всіх"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Денісова пропонує провести обмін полоненими з ОРДЛО у форматі

Для повернення українських громадян з місць позбавлення волі в ОРДЛО можна застосувати вже відомий принцип "всіх на всіх".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявила омбудсмен Людмила Денісова.

"Із 90 осіб, яких у списках прописали бойовики, ми підтвердили 15. У нашому ж списку, який стосується повернення наших громадян з місць несвободи в ОРДЛО, 285 осіб, серед них 44 військових. Майже всі вони підтверджені. Можна рухатися за принципом, погодженим в Мінську, маю на увазі обмін "всіх на всіх", це означає всіх встановлених на всіх встановлених", - пояснила Денісова.

Нагадаємо, раніше терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб.

Читайте також: Про терміни обміну утримуваними особами поки не йдеться, оскільки триває робота над списками, - член української делегації в ТКГ Іванова

Автор: Анастасія Потіха
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"из мест несвободы в ОРДЛО". Это так зебилы называют теперь парашные пыточные тюрьмы (типа донецкой "Изоляции"). Денисова предлагает провести обмен пленными с ОРДЛО в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 5859
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21.05.2021 13:37 Відповісти
Ребята, ну нельзя же быть такими тупппыми. Все что нужно было от вас кацапам они получили, а теперь фсее, пишите письма мелким почерком...
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21.05.2021 13:40 Відповісти
сколько раз уже предлагали... но мыши продолжали есть кактус
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21.05.2021 13:43 Відповісти
вагнеровцев слили а коцапы им фигу показали, теперь пукайте в лужу зебилы
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21.05.2021 13:44 Відповісти
мертвечук будет идти во главе колонны Денісова пропонує провести обмін полоненими з ОРДЛО у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 5286
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21.05.2021 13:48 Відповісти
никогда такого не было и вот опять (с)
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21.05.2021 13:56 Відповісти
А в зеленського ніхто і не спитав про полонених, про їжу військових, про зарплатню, яка стратегія розвитку ЗС, що в нас з НАТО.
Ніби війни немає... і армія нем не потрібна.
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21.05.2021 14:21 Відповісти
А в чем проблема? Дамбасов еще дохрена осталось - наловите им этого совкоскота упоротого сколько закажут и меняйте на кого хотите. А невостребованные остатки дамбасов можно можно продать куда-нибудь.
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21.05.2021 14:48 Відповісти
"всех"??? Обменний фонд, созданный Порохом, вы уже про#рали...Кого вы за последние 2 года "взяли", чтобы на них менять??? Или на "русскоязычную" уборщицу тётю Галю будете менять ? Так Ху#лу мелкие сошки не интересны... Так и хочется вспомнить лаврова с его коронной фразой "дебилы, бдь"...
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21.05.2021 15:22 Відповісти
ЗЕленое ГОВНО меняет "всех на всех" только по одному сценарию : отпускает всех террористов, убийц и сепаров в обмен на всех БОМЖЕЙ с Донецкого вокзала, пойманных накануне обмена.
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21.05.2021 18:43 Відповісти
У Путина в ОРДЛО, Крыму, Севастополе в самой РФ, ежегодных в гостях и по делам и на отдых, на работу и т.д. 7-8 миллионов заложников (граждан Украины).. интересно у нас есть такой "обменный фонд" как у него. Некоторые скажут что можно набрать из голосующих за ОПЗЖопс, Мураева, Шария.. Но это не наш метод. Тогда что. Обмен " всех на всех" это просто галиматья и красивое название. Завтра Путин наберет 100, 1000, сто тысяч при желании. миллион . ( Обмен только военных на военных, разведчиков, "партизан", ДРГ все., Тогда оккупанту бессмысленно будет набирать обменный фонд из случайных людей. Иначе это будет продолжаться до бесконечности) И опять прозвучит " Всех на всех"
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21.05.2021 19:39 Відповісти
 
 