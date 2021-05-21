На Одещині під час уроку в 13-річного підлітка в руках вибухнула петарда: у нього ампутовано палець, - поліція
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Подільські поліцейські встановлюють обставини травмування учня в одній з міських шкіл.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Подільському районному управлінні поліції в Одеській області.
Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у 13-річного підлітка розірвалася петарда, в результаті чого сталася травматична ампутація пальця. Потерпілий "швидкою" був доставлений у лікарню.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про його правову кваліфікацію.
Топ коментарі
+19 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар21.05.2021 13:40
+12 Тарапунька
показати весь коментар21.05.2021 13:41
+9 multissstar .
показати весь коментар21.05.2021 13:42
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Будь ласка, зачекайте...
а серйозно - за вчительку(вчителя) абидна. хто крайній, якщо "на уроці"? зараз і "буллінг" який найдуть...
без пальца в армию не возьмут...