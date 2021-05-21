"Татаров закрив справу "Роттердам+", про яку Зеленський питав Порошенка на стадіоні" - Шабунін

Президент Володимир Зеленський особисто несе відповідальність за незаконні дії Олега Татарова.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли Зеленський переконує, що бореться з Ахметовим, знайте - це обман. І не має значення, чи це Єрмак обманює його, чи він - нас. Вчора написав, як ексадвокат Ахметова і ставленик голови офісу Зеленського (Татаров) вкотре закриє готовий до передачі в "суд Роттердам+". Сьогодні Татаров це зробив. Так, закрили саме той "Роттердам+", про долю з якого Зеленський питав на стадіоні Порошенка", - зазначає Шабунін.

"Вчора на пресконференції Зеленський сказав, що голова йог офісу не бере хабарів. Звичайно не бере, в нього для цього Татаров є. Але за всі дії Татарова відповідальність несе навіть не Єрмак, а Зеленський особисто. Виборці не Єрмаку повірили, а Зеленському. Тож і не Єрмак їх обманює", - підсумував він.

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