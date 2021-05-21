Святкування Останнього дзвоника та випускних вечорів у Києві відбудеться за умови дотримання всіх карантинних правил, - Кличко

Згідно з рекомендаціями Департаменту освіти святкування останнього дзвоника та випускних вечорів у школах відбудеться за умови дотримання всіх карантинних правил. Також на них обмежать доступ батьків.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Департамент освіти розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвоників та випускних вечорів. Вони відбудуться, але за умови дотримання всіх карантинних правил. Це і дистанція, і маски, і проведення заходів не в приміщеннях. Також на них обмежать доступ батьків. Ми робимо це, аби упередити розповсюдження хвороби. Майже півтора місяці столиця перебувала в локдауні. І повертатися до суворих обмежень, переконаний, ніхто не хоче", - підкреслив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів

Він також повідомив, що на сьогодні всі школи міста працюють у звичайному режимі. Жодна з них не закрита на карантин. На дистанційному навчанні перебувають 53 класи в 40 школах міста. Усього на коронавірус у Києві хворіють 104 школярі та 52 педагоги.

Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 11 груп у 8 садках. Один садочок – у Шевченківському районі – через захворювання вихователів зачинили на карантин. Наповненість дітей у садочках – понад 58 відсотків.