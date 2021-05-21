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Святкування Останнього дзвоника та випускних вечорів у Києві відбудеться за умови дотримання всіх карантинних правил, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство Здоров'я

Святкування Останнього дзвоника та випускних вечорів у Києві відбудеться за умови дотримання всіх карантинних правил, - Кличко

Згідно з рекомендаціями Департаменту освіти святкування останнього дзвоника та випускних вечорів у школах відбудеться за умови дотримання всіх карантинних правил. Також на них обмежать доступ батьків.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Департамент освіти розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвоників та випускних вечорів. Вони відбудуться, але за умови дотримання всіх карантинних правил. Це і дистанція, і маски, і проведення заходів не в приміщеннях. Також на них обмежать доступ батьків. Ми робимо це, аби упередити розповсюдження хвороби. Майже півтора місяці столиця перебувала в локдауні. І повертатися до суворих обмежень, переконаний, ніхто не хоче", - підкреслив Кличко.

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Він також повідомив, що на сьогодні всі школи міста працюють у звичайному режимі. Жодна з них не закрита на карантин. На дистанційному навчанні перебувають 53 класи в 40 школах міста. Усього на коронавірус у Києві хворіють 104 школярі та 52 педагоги.

Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 11 груп у 8 садках. Один садочок – у Шевченківському районі – через захворювання вихователів зачинили на карантин. Наповненість дітей у садочках – понад 58 відсотків.

Автор: Анастасія Потіха
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Спросите Колю Жопу, оно знает как и покажет!
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21.05.2021 14:12 Відповісти
В Велюре дорого стоит выпускной провести, то для личинок слуг народу только
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21.05.2021 14:18 Відповісти
Слугам уродам ещё в начальную школу, большинству бы назад вернуться. выпускники Трускавца. мать их так.
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21.05.2021 14:20 Відповісти
Аххаа, какую информацию? Очнитесь 21 век на дворе, что он там секретного передать смог? Секреты советских танков или допотопного вооружениея 80-х годов?
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21.05.2021 14:19 Відповісти
Кличко!
Спусти воду из фонтанов,

а то тоскливо смотреть на пьяных, мокрых баб

которых нельзя трахать из за их возраста Святкування Останнього дзвоника та випускних вечорів у Києві відбудеться за умови дотримання всіх карантинних правил, - Кличко - Цензор.НЕТ 1205
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21.05.2021 14:33 Відповісти
А с тобой можно идти в разведку Святкування Останнього дзвоника та випускних вечорів у Києві відбудеться за умови дотримання всіх карантинних правил, - Кличко - Цензор.НЕТ 7582
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21.05.2021 14:57 Відповісти
Маккарти можно!
Я не продешевлю продавая его врагу....
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21.05.2021 15:04 Відповісти
100% такое желание залезть в фонтан возникает, только бантики и ленточки «выпускница» останавливают..
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21.05.2021 15:00 Відповісти
дааааа.....
Залезть к ним в фонтан и помацать их попки - заветная мечта всех дифелирующих возле фонтана мужиков....
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21.05.2021 15:07 Відповісти
 
 