Порошенко про рішення суду у справі генерала Назарова: Винуватець один - Путін, адже саме він веде війну проти України

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко вітає рішення Верховного Суду України, який визнав повну невинуватість генерал-майора Віктора Назарова у справі про збитий в Луганському аеропорту в 2014 році Іл-76.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"З самого початку, як ми і стверджували, було абсолютно зрозуміло, що справа не має під собою жодних підстав, бо головний винуватець загибелі літака — Путін. Адже саме він веде війну проти України. А російська пропаганда і отруєні нею уже майже 7 років намагаються перекласти на генерала Назарова відповідальність", - підкреслив лідер "ЄС".

За словами Порошенка, замість переслідування українських військових влада повинна зосередитися на тому, щоб подібні трагедії не повторилися.

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"Для цього потрібно зміцнювати національну безпеку і упереджувати витоки секретної інформації із найвищих кабінетів держави. Саме тому "Європейська Солідарність" продовжує наполягати на створенні ТСК у справі "вагнерівців". Лише українське військо і міжнародна підтримка можуть гарантувати безпеку Україні, а переслідування бойових генералів тут точно поганий помічник", – додав п'ятий президент.

21 травня Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

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