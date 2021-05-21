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Кум Путіна Медведчук у суді: "Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кум Путіна Медведчук у суді:

Народний депутат України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявляє про політичне підґрунтя підозр, висунутих на його адресу, і просить Київський апеляційний суд скасувати обраний йому раніше Печерським районним судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це він заявив, виступаючи на засіданні апеляційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Повністю підтримую скарги адвокатів ... виступаю проти задоволення скарги прокуратури", - сказав Медведчук.

Він вкотре наголосив, що вважає кримінальне переслідування політично мотивованим, оскільки партія, яку він представляє, виступає проти політичного курсу чинної влади.

"Наша партія протягом останніх років виступає за мирне врегулювання на Донбасі. Ми виступаємо послідовно не тільки за мирне врегулювання, але й на захист російської мови ... на захист російськомовного населення, за відновлення відносин з Російською Федерацією, оскільки це є прерогативою і основою подальшого економічного і соціального розвитку нашої держави", - сказав Медведчук.

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Водночас він заявив суду: "Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю, оскільки наша партія отримала мільйони голосів на виборах ... Це дає нам право як другій сьогодні партії в парламенті відстоювати інтереси ... жодні звинувачення щодо проросійськості або інші нікчемні ярлики, які намагаються навішати інші політичні сили, зокрема націонал-радикали, не можуть сприйматися як незаконні і такі, що заважають чинному курсу влади".

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Ну да, я не проросийский, а полностью российский
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21.05.2021 14:30
+23
А зачем его защищать? Он ведь брата убил? Убил. И тебя замочит, не чихнёт. Кум Путина Медведчук в суде: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю" - Цензор.НЕТ 1797
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21.05.2021 14:45
+17
Думаю вашому ізбранніку до президенства треба пройти через пєтушиньій угол у тернопільській колонії. Медведчук в суде: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю" - Цензор.НЕТ 1487
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21.05.2021 14:36
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Родственники Стуса должны судить мертветчука!
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21.05.2021 16:43 Відповісти
як не дивно але я його повністю вірю. І навіть скажу більше - немає ніяких проросійських сил чи проукраїнських, немає проросійських поглядів чи проукраїнських, немає ніяких проросійських політиків чи проукраїнських. Є або українська оптика або антиукраїнська. Тому ведмедчук ніякий не проросійський він антиукраїнський. Весь його життєвий шлях це служіння ворогу на шкоду Україні і українцям.
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21.05.2021 16:44 Відповісти
Так йому ж підозру висунули по злочину в державній зраді і до "лампочки" з яких мотивів він скоєний, навіть керуючись "ультранаціоналістичними поглядами і верховенством арійської раси".
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21.05.2021 18:15 Відповісти
Мертвечука - в буцегарню .За підтримку дружніх стосунків з путлером,який розвязав і веде війну проти України .А пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!
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21.05.2021 18:44 Відповісти
тенденция однако:

все украинофобы уже на второй день берут свои слова обратно, начинают извиняться и клястся в любви к Украине Кум Путіна Медведчук у суді: "Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю" - Цензор.НЕТ 3822
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21.05.2021 19:17 Відповісти
КОГДП ОНО УЖЕ ЗДОЗНЕТ !!!
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21.05.2021 22:00 Відповісти
Ну как же - Медведчук - известный промонгол, при чём тут КГБ и Россия ?
(Извините, уважаемые монголы, политика - крайне грязное дело )
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21.05.2021 22:52 Відповісти
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