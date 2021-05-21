"Ми не будемо зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим", - Кулеба

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Путіним буде дуже жорстко і принципово захищати інтереси України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми не будемо зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим", - зазначив глава МЗС.

"Зустріч відбудеться тоді, коли ми, Київ, переконаємося, що на цій зустрічі ми зможемо предметно обговорити ті питання, які для нас є ключовими", - додав міністр.

За словами Кулеби, головною темою розмови буде припинення війни і мир в Україні.

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"Ми повинні говорити з Путіним. Ми розуміємо, що рішення в Росії ухвалює Володимир Путін і ніхто інший. Упевнений, що якщо ця зустріч відбудеться, то президент України буде дуже жорстко і принципово захищати українські інтереси", - підкреслив глава МЗС.