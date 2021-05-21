"Ми не будемо зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим", - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Путіним буде дуже жорстко і принципово захищати інтереси України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Ми не будемо зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим", - зазначив глава МЗС.
"Зустріч відбудеться тоді, коли ми, Київ, переконаємося, що на цій зустрічі ми зможемо предметно обговорити ті питання, які для нас є ключовими", - додав міністр.
За словами Кулеби, головною темою розмови буде припинення війни і мир в Україні.
"Ми повинні говорити з Путіним. Ми розуміємо, що рішення в Росії ухвалює Володимир Путін і ніхто інший. Упевнений, що якщо ця зустріч відбудеться, то президент України буде дуже жорстко і принципово захищати українські інтереси", - підкреслив глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Він сам не піде...
Його можна лише примусити, що можливо лише здопомогою західних союзників.
Але якщо бубочка вперто лізе у ций зашморг, значить готує лише зраду, бо в путєна є на нього компромат...
Федя! Нет, - говорят, - Федя, ты, - говорят, - Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты говоришь долго, Федя, но непонятно о чем»… © Михаил Жванецкий.
МІД рфії вважає, що активність НАТО заважає врегулювати ситуацію на донбасі. Тобто - якби би не НАТО, то вони врегулювали б.
Отакої. Хто всравсь? - Невістка! - Так її ж вдома немає! - Так вітер відтіля!
А я вважаю, що якби не рфія, то і ситуації на донбасі не було б.