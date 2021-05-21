У заповіднику "Хортиця" проведуть озеленення території та створять мінералізовані смуги для запобігання пожежам, - ОДА

У Запоріжжі триває третій етап обговорень у межах всеукраїнської дискусійної платформи "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОДА.

За словами директора заповідника Максим Остапенка, Хортиця - це велика територія, яка об'єднує сакральні об'єкти, власне археологічні пам'ятки та унікальну природу в центрі великого міста.

"Під час обговорення експерти та громадськість намагаються ширше осмислити стратегію розвитку, щоб, зберігаючи Хортицю, зробити острів і перлиною, і магнітом, і місцем сили", - підкреслив Остапенко.

Нині Хортиця страждає від декількох проблем: сміття, браконьєри, пожежі, знищення червонокнижних видів флори і фауни.

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У межах президентської програми "Велике будівництво" на острові планують оновити низку об'єктів, провести озеленення території заповідника, створити мінералізовані смуги для запобігання пожежам, виготовити лісовпорядну документацію для земельних ділянок лісового фонду, оновити інформаційні знаки, розробити проєкт зелених зон, придбати обладнання для переробки відходів від розчищення зелених насаджень тощо.

В. о. директора Департаменту захисту довкілля ОДА Сергій Карпій розповів, що цього року з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділили майже 7 млн ​​гривень на заходи щодо збереження природно-заповідного фонду територій області, оновлення зелених насаджень та запобігання пожежам на території острова.

Раніше відбулися два етапи обговорень у межах всеукраїнської дискусійної платформи "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє". Перший був присвячений перспективам розвитку острова Хортиця. Під час другого етапу громадськості була представлена ​​концепція оновлень на острові.

Зазначимо, відновлення острова Хортиця включили до "Великої реставрації" - ініціативи в межах програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за три роки в межах програми планується відновити і реставрувати 150 об'єктів культурної спадщини.

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