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Pfizer і BioNTech поставлять бідним країнам безоплатно і за зниженою ціною 2 млрд доз COVID-вакцини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Pfizer і BioNTech поставлять бідним країнам безоплатно і за зниженою ціною 2 млрд доз COVID-вакцини

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech поставлять бідним країнам безкоштовно і за зниженою ціною державам з невеликим доходом 2 млрд доз вакцини від коронавірусу протягом 18 місяців. Половина з цього обсягу буде поставлена ​​до кінця поточного року.

За інформацією Financial Post, про це оголосив голова правління і головний керуючий Pfizer Альберт Бурла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Pfizer і BioNTech зобов'язуються надати 2 млрд доз наших вакцин проти COVID-19 країн із середнім і низьким рівнем доходів протягом наступних 18 місяців", - заявив Бурла в ході всесвітнього саміту з питань охорони здоров'я.

Він уточнив, що 2 млрд доз будуть розподілені між бідними безкоштовно, а державами із середнім і низьким доходом - за зниженою ціною. Перший мільярд доз планується поставити до кінця 2021 року.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
жаль что мы богатая страна... нам не дадут, наверное..))
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21.05.2021 15:26
+2
Украина -страна богатая. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год .
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21.05.2021 15:24
+2
Это зечмо специально довел страну до нищеты, чтобы нашару получить вакцину. Шах и мат порохоботы
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21.05.2021 16:02
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Украина -страна богатая. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год .
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21.05.2021 15:24 Відповісти
Так тем, кто ворует и вакцина обойдётся бесплатно. И им , и их семьям. Хорошая вакцина.. они и её не пропустят.
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21.05.2021 15:38 Відповісти
Ех, ЗЕленим не зірвалось, ніхто ніц ні чого. А то б набили кишені, які вже й так тріщать по шваб від нахабства.
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21.05.2021 15:25 Відповісти
О ! И нам скидки!

- секономленное в сей секунд рассуётся по ДЕРЖАВНИМ карманам... Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене 2 млрд доз COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 5121
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21.05.2021 15:26 Відповісти
жаль что мы богатая страна... нам не дадут, наверное..))
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21.05.2021 15:26 Відповісти
Допрыгались...
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21.05.2021 15:45 Відповісти
ну наконец-то дождались минздравовские ))))
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21.05.2021 15:53 Відповісти
а богатой стране Украине индийскую бодягу по спекулятивным ценам через несколько посредников?
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21.05.2021 16:00 Відповісти
Это зечмо специально довел страну до нищеты, чтобы нашару получить вакцину. Шах и мат порохоботы
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21.05.2021 16:02 Відповісти
Клоуни тому й не купували, щоб дали безплатно.
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21.05.2021 16:03 Відповісти
Зеленая власть будет доказывать что мы богатая страна что бы покупать вакцину через посредников по завышенной цене. Иначе зачем вообще нужна власть если нельзя на этом заработать на безбедную старость?
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21.05.2021 16:23 Відповісти
 
 