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опитування (1403) робота (345) вік (13)

Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження

Кожен третій працівник старше 40 років стикався з проблемами під час пошуку роботи через вік.

Такі дані продемонстрували результати опитування OLX серед претендентів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Приблизно половина роботодавців вважають старше покоління такими ж хорошими працівниками, кожен десятий вважає їх навіть кращими за молодих, проте такий же відсоток упевнений, що співробітники 40+ менш ефективні.

Згідно з результатами, серед роботодавців лише 18% опитаних мають у штаті найбільше співробітників старше 40 років.

Приблизно 13% заявили, що не наймають співробітників старше 65 років, пояснюючи свою позицію специфікою роботи, яка потребує фізичних навантажень. Значно більша частина роботодавців (39%) намагаються наймати як молодих, так і працівників старшого віку (до 45 років) і звертають увагу швидше на досвід, а не на вік. Абсолютна більшість роботодавців - 94% - стверджує, що рівень зарплати не залежить від віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада зняла вікові обмеження для роботи на держслужбі

Згідно з опитуванням OLX робота, працівників до 30 років обирають через більшу активність та ініціативність (44%), кращу обізнаність у сучасних технологіях (41%), а також прагнення побудувати кар'єру (39%).

Разом з тим відмову в працевлаштуванні старшому поколінню найчастіше пояснюють фізичними навантаженнями, які є частиною виконуваної роботи — цю причину назвали 31% роботодавців. Також, на думку роботодавців, старші працівники повільніше навчаються (19%), гірше орієнтуються в технологіях (12%), а також складніше вливаються в колектив (10%).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Всё это наглая ложь.
Вон янелох в 40 лет, без опыта, знаний и мозгов смог устроиться на должность президента Украины, а вы говорите, трудности.
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21.05.2021 15:48
+11
Но главная его заслуга - насадил тебя на бутылку Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 872 Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 9796
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21.05.2021 15:59
+9
Клоун идет на второй срок. Так он вчера объявил своим конферансье
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21.05.2021 15:30
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Клоун идет на второй срок. Так он вчера объявил своим конферансье
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21.05.2021 15:30 Відповісти
И как ты думаешь, выберут?
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21.05.2021 15:32 Відповісти
Только конферансьем.
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21.05.2021 15:35 Відповісти
А українська зарплата вже майже така сама як польська - це перемога, ящітаю.
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21.05.2021 15:32 Відповісти
Каждый третий украинец старше 40 лет из-за возраста сталкивался с проблемами в поиске работы, - исследование - Цензор.НЕТ 7574
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21.05.2021 15:33 Відповісти
Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 6967
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21.05.2021 15:45 Відповісти
Это да, хотя помню как при Пете минималка 2 года была 50 баксов, життя ***** по европейськи. Сейчас наверное тоже гривну обвалят
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21.05.2021 15:40 Відповісти
Это потому что тебя уже тогда насадили на бутылку Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 3692
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21.05.2021 15:56 Відповісти
Ахааа, позови своего куратора - походу тебя на бутылке заклинило, навязчивая идея прям
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21.05.2021 16:31 Відповісти
Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8773 ти з пляшкою як дурень зі ступою носишся...Мабуть в тебе практика велика насажуватися на пляшку...
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21.05.2021 21:21 Відповісти
Нахрена ти БРЕШЕШ, ЗЕбіл? Коли Порох залишав посаду, мінімалка була 4200 грн!
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21.05.2021 22:39 Відповісти
Скоро поляки как оскаженилые побегут к нам на заробитки Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8466
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21.05.2021 15:46 Відповісти
Клоун заявил, что зарплаты в Украине приближаются к польским.А там смотри и обгонят., а значит ждем поляков к нам на работу. Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8570
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21.05.2021 17:13 Відповісти
"лучшей осведомленности в современных технологиях (41%)"
ага. по мордокниге это особенно видно. там, шо ни рожа, то за 60.
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21.05.2021 15:32 Відповісти
Да ладно гнать, почти все офисные вакансии до 30 лет, ну в крайнем случае до 35 лет. В 45 ты уже на помойке считай, всем насрать на твой опыт, умения - ну если повезёт возьмут на завод ******* за 7000 грн, или в Польшу унитазы мыть. Слава Украине
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21.05.2021 15:39 Відповісти
...вася, а работа - это только в офисе? Чмошник, а кто тебе для офиса бумагу делает на заводе - не работник? А воду в кулер тебе кто привозит - не работник? А мусор твой ты сам убираешь, утырок? Планктон, мля...
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21.05.2021 15:43 Відповісти
Ты совсем башкой долбанутый? Ну пойди в 45 грузчиком кто тебе в доме хозяин? Если ты всю жизнь ******* физически только и способен то кто тебе доктор? После 35 тебя в сраный офис не возьмут, а они про 45 тут пишут. После 45 твой удел если повезёт три копейки на вонючем заводе или за минималку ******* где-то, а после 55 так вообще считай повезёт если дворником возьмут, вот поэтому миллионы и выезжают - работы тут нет, зарплаты три копейки, а если где и платят то цены покруче у нас чем в ЕС
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21.05.2021 15:49 Відповісти
...вася, есть куча возможностей зарабатывать и после 50, и не обязательно грузчиком - можешь жаловаться на своих родителей за то, что интеллект тебе заложили только для этой профессии... Ты так и не ответил на вопрос - работа возможна только в офисе, а все остальное - шлак и аццтой? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 9615
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21.05.2021 15:58 Відповісти
Ахаа, ну иди зарабатывай, то-то смотрю миллионами сваливают от життя по-новому. Он почти 100 тысяч врачей свалило, без нормальных зарплат ничего не будет, можешь вечность рассказывать как ******* в Украине можно зарабатывать, но пока народ будет нищий и голодный ничего не измениться, будет массовая миграция.
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21.05.2021 16:01 Відповісти
...так я и зарабатываю, вася, и мне уже полтинник, и плюс пенсия после 25 лет службы Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 149 А ты продолжай говно из пасти выливать, раз уж на большее не способен...
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21.05.2021 16:04 Відповісти
...заткни уже свой говнонфонтан, дебиленыш, и не позорься на всю страну... Орет оно, тупорылое Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 1289
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21.05.2021 16:20 Відповісти
"...миллионами"? Есть ссылка на миллионы, чтобы подтвердить твой высер? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 9519 Или ты дешевый провокатор? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 1850
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21.05.2021 16:35 Відповісти
Работодатели рано или поздно станут стариками...
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21.05.2021 15:41 Відповісти
и поедет грудастая, молодая секретарша с работодателем на мальдивы

строчить
мемуары
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21.05.2021 16:39 Відповісти
Из за возраста?а может из за экономического положения в стране,может потому что экономикой у нас управляет промосковская мразь гетьманович,может потому что чинушки заняты разворовыванием бюджета,а не своими прямыми обязанностями.
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21.05.2021 15:42 Відповісти
А я думал мы живём по европейски, он тарифы и цены даже покруче чем в ЕС, а вот зарплаты как в Гондурасе. Почему власть не сделает нормальные зарплаты и пенсии?
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21.05.2021 15:46 Відповісти
Потому что твоя доля сидеть на бутылке Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8928
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21.05.2021 15:59 Відповісти
Всё это наглая ложь.
Вон янелох в 40 лет, без опыта, знаний и мозгов смог устроиться на должность президента Украины, а вы говорите, трудности.
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21.05.2021 15:48 Відповісти
Согласен, Порох в 49 спокойно стал президентов и ******** денег на 10 поколений вперёд, детки в Англии сидят, жизнь удалась
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21.05.2021 15:51 Відповісти
Но главная его заслуга - насадил тебя на бутылку Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 872 Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 9796
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21.05.2021 15:59 Відповісти
У тебя мания с бутылкой, тяжёлые воспоминания замучали? Понимаю, но мне это не интересно, олигархам пох на тебя и на население - их цель ******* бабло а ты продолжай верить в сказки, что придёт Пэтя даст тебе европейскую зарплату и пенсию, проходили знаем, ****** при нём с нищенских зарплат и тарифов, ***** минималка 50 баксов почти 2 года была, а средняя на нашем заводе 180 баксов, свалило 80% сотрудников, кто в РФ, кто в ЕС, бежали от життя по-новому роняя тапки.
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21.05.2021 16:11 Відповісти
Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 7441
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21.05.2021 17:59 Відповісти
Проблема в том, что эйчарщики (отдел кадров по-старому) сейчас представлены молодыми и недалекими дурами. В первую очередь они обращают внимание на дату рождения, потом на "красивости" (картинки, фото, логотипы и т.д.), потом на громкие названия и англицизмы (типа Harward, Cambridge, Microsoft, Coca Cola, менеджер, мерчендайзер и т.д.) и лишь в самую последнюю очередь на профессиональные навыки. Вот так и "режут" нормальных спецов которым за сорок.
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21.05.2021 15:50 Відповісти
Враньё, выезжай в соседнюю Словакию, Польшу и всем насрать на твой возраст, если есть опыт и знание языка тебя и в 60 без проблем возьмут на работу, проблема в Украине
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21.05.2021 15:52 Відповісти
Так речь идет об Украине. При чем здесь Польша и Словакия???
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21.05.2021 15:54 Відповісти
При том что на работу не берут и люди вынуждены миллионами выезжать батрачить чтобы с голоду не сдохнут.
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21.05.2021 15:56 Відповісти
Опять мимо кассы. Я писал именно об Украине и местных работодателях. Если бы я написал о Польше и Словакии, то у тебя были бы основания обвинять меня во вранье.
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21.05.2021 19:20 Відповісти
А що може запропонувати український працедавець? В моєму краю максимум 6000 грн на руки, хай вони самі працюють. Краще на польского пана за 18 злотих на годину працювати
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21.05.2021 19:25 Відповісти
А тебе приходится работать тролем за копейки....
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21.05.2021 15:55 Відповісти
Я не работаю, это ты же тут порохоботом за 1 грн за коммент сидишь. В чём претензия? Пойди попробуй после 45 на нормальную должность устроится, дошло до смешного знакомый в 53 года не брали карщиком (масимум типо ******* за три копейки нелегально), выехал в Словакию, работает на крупнейшем заводе и там всем насрать на его возраст. Так почему в Украине такая жопа?
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21.05.2021 15:58 Відповісти
Действительно, сидя на бутылке как ты можешь работать? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 230
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21.05.2021 16:01 Відповісти
Какой развитый собеседник, бутылка, сидеть, с какого СИЗО пишешь? Видать совсем беда с порохоботами раз зэков привлекать стали. А по теме ответишь? Чего люди могут в ЕС работать за достойные деньги, а тут их в силу возраста и на три копейки з/п не берут?
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21.05.2021 16:04 Відповісти
Ты уже определись.
Бо меня через раз величаешь то порохоботом, то зебилом.
Хотелось бы уже знать кого я представляю.
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21.05.2021 16:03 Відповісти
да мне пофиг кто ты, тут речь про то что зарплаты в Украине гавно, так ещё и ценз по возрасту везде, за це стояв Майдан?
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21.05.2021 16:08 Відповісти
...как ты работаешь - так тебе и платят, вася Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 7821 Если твоя зарплата - говно, то, соответственно, ты - кто...? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8661
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21.05.2021 16:14 Відповісти
Нет никакого ценза. К 40 годам у каждого нормального человека есть уже достаточный круг общения, что бы не обращаться к услугам прыщавых дурочек из HR.
Их берут на работу без всяких вопросов по рекомендации друзей.
Если у человека нет таких друзей - это гавно, а не работник и за него никто не хочет поручиться
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21.05.2021 16:16 Відповісти
Странно, в соседней стране HR насрать на твой возраст, главное чтоб опыт + знание языка и медкомиссию прошёл, в родной стране работу только по знакомым искать нужно, это же насколько херовая ситуация в стране, чтобы херячить за три копейки нужно ещё знакомых напрягать?
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21.05.2021 16:20 Відповісти
О каких специальностях речь?
Клубнику собирать?
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21.05.2021 16:22 Відповісти
Ну если ты кроме собирания клубники ничего не умеешь то мне искренне тебя жаль. Почитай на досуге, с Украины валят все, дошло до смешного нормального кафельщика или сварщика днём с огнём не найдёшь. Валят все, медики, айтишники, рабочие у кого хоть капля мозгов есть - уехали или собирают чемоданы.
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21.05.2021 16:30 Відповісти
...чувак, расскажи - кто твой дилер? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 79 Качественный у него товар, походу Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 305
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21.05.2021 16:33 Відповісти
Дурилка, картонная!
Для работы инженером в ЕС требуется знание языка и подтверждение твоего диплома техническим ВУЗом ЕС.
Для этого платишь за нотариально заверенные копии документов и жлешь пару месяцев. Тебе могут ответить, что мы не имеем специалистов, способных подтвердить ваш диплом. Посылаешь в другое учреждение и опять ждешь.
Разные гуманитарные дипломы там никто не рассматривает вообще.
Для работы врачем три года допонительно требуется сдать экзамен на курсы переподготовки на языке принимающей стороны 500 вопросов. Закончить курсы и сдать тесты - 5000 вопросов.
Вуаля. Так, что не рассказывай сказки.
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21.05.2021 17:11 Відповісти
В европах всяких, после сорока ты тоже отработанный элемент. Кроме завода ничего не светит. Правда туда нужно ещё попасть.
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21.05.2021 16:01 Відповісти
Ахаа, бросай боярышник хлебать и украинские новости смотреть, поезди посмотри в Европу
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21.05.2021 16:03 Відповісти
Потому украинские эйч ар это на 99.999% курыные мазги. У нас в компании за два года сменилось таких четыре идиотки, постоянно спрашивали кандидатов: "а почему вы так часто меняете работу", если кандидат менял компанию раз в даа-три года. Сами же вертихвостки бегали из компании в компанию в среднем раз в полгода. Пока, наконец, такая смена "специалистов по подбору персонала" не надоела собственнику и он дал （вернул）полномочия опытным руководителям подразделений подбирать кадры самим. Теперь у нас есть сотрудники и 56, 62, 49 и 53-летнего возраста, нет текучки, люди дорожат работой и выкладываются без всяких "программ адаптации", "систем мотивации", KPI и прочих новомодных штучек, за которыми одни понты курыных мазгов.
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21.05.2021 22:21 Відповісти
Потому что 2/3 после 40ка не знают ни английского и не продалжают учится. На кой хрен мне ничтожество которое в свободное время вместо саморазвития и чтения сосёт пиво под ларьком или под зомбоящиком или комменты на цензоре строчит про пломбир. И не важно - стоять под чпу, делать таблицы или руководить - неквалифицированный дешевый труд потом вылезет боком. И дело не в возрасте, он не важен, дело а в том что поколение 40-50 чисто статистически мало кадров с мозгами. А шлагбаумы поднимать и роботы могут.
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21.05.2021 16:13 Відповісти
...сынок, тебе годков-то сколько? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 1309 "...не продалжают учится..."(с) Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8909 Ты зачем букварь на косяки пустил, дурилка? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8909
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21.05.2021 16:16 Відповісти
Еще лет 8 назад, каждый работодаль хотел 20 летнего работника с десятью годами стажа и при этом платить зарплату три копейки за 7 дневную рабочую неделю. Массовый отток рабочих рук заграницу, попустил зажравшихся работодателей, и мало того, что перестали писать в вакансиях возраст, так еще и начали подымать зарплаты. По факту, чем больше народа уедет батрачить на панов, тем лучше будут условия для оставшихся. Хотя квартал95 делает все, чтобы и оставшиеся тоже свалили.
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21.05.2021 16:18 Відповісти
Сейчас наверное в 70% вакансиях 12 часовой рабочий день и 6 дней в неделю, при этом з/п если раскидать на 168 часов выходит 7-8 тыс грн. В областных городках и сёлах то вообще поголовно почти везде минималка, в Киеве более-менее, но всё равно в галимой Польше ты получишь минимум в 2 раза больше при ценах которые в 2-3 раза ниже, нет смысла тратить жизнь тут.
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21.05.2021 16:27 Відповісти
Кто хотеет-находит себе работу,кто не хотеет-находит любые оправдания!
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21.05.2021 16:31 Відповісти
Работу найти как раз не проблема, проблема найти работу с нормальной зарплатой
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21.05.2021 16:33 Відповісти
Но что тут скажешь - Слава Украине
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21.05.2021 16:36 Відповісти
Украине - Слава! Всепропальщики - нах... Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 5048
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21.05.2021 16:44 Відповісти
зато мусора и пограничники вышедшие на пенсию в 40 - 45 лет позанимали все места в охране. а у нас в городе работу можно найти только охранником и только в трех ил четырех организациях.
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21.05.2021 17:03 Відповісти
Клоун клоуном, но ведь 35 лет стажа порошенковский рЕва придумал и рриняли рри ророхе. А ведь криком им кричали, что людям после сорока лет работу не найти, и еак им стаж и где наработать. Ну а так конесно клоун виноаат.
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21.05.2021 18:01 Відповісти
Нікому ти в цій злиденній Україні не потрібен. Зарплати жебрацькі
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21.05.2021 19:13 Відповісти
...такие, как ты - точно не нужны... Ни в одной стране...
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21.05.2021 20:11 Відповісти
НАРОДУ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ВСЮ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ !!! КАЖДОМУ ПО 2.8 ГЕКТАРА !!!
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21.05.2021 21:58 Відповісти
 
 