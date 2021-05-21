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Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Азовському морі почалися роботи з буріння свердловин для пошуку під його дном запасів прісної води.
Як передає Цензор.НЕТ, про це російським ЗМІ 21 травня повідомив так званий "віцепрем'єр" окупаційного уряду Криму Євген Кабанов.
За його словами, розвідувальні роботи розпочало спеціальне науково-дослідне судно, яке здійснює буріння свердловин.
У той же час, Кабанов зазначив, що говорити про потенційні запаси і якість води поки передчасно.
Очікується, що вчені нададуть перші результати досліджень до 1 липня.
Топ коментарі
+42 Рома Маестро
показати весь коментар21.05.2021 16:43
+32 Павло ШОвте
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+29 Vasilij VG
показати весь коментар21.05.2021 16:38
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Будь ласка, зачекайте...
скорее всего такую тепленькую и найдут, да еще и с сероводородом и массой "полезных" солей
почему не возят крымчан на континент чтобы попить и пописять ?
Мурка задумчиво в небо глядит:
Может быть, там колбаса пролетит?
(Мысль, что бывают еще чудеса,
Даже приятнее, чем колбаса.)
Владимир Друк
У неё большое горе
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски
/А.Барто/
воды в Канале для Крыма не будет.
кранщик заболел
пусть умываются кискиными слезами
В пустелі Сахара в Лівії при Каддафі теж на великій глибині було найдено прісну воду і були збудовані водогони, на сьогодні вони мабуть не працюють - війна.
В Китаї в пустині Гобі теж на великій глибині найдено прісну воду. Потрібно вкласти великі кошти у видобуток, але перспектива туманна.
Тому перше чим бурити потрібно провести георозвідку вибухами і то це не гарантує бажаний результат.
Швидше за все там йде розвідка углеродів під прикриттям пошуку води.
Сьогодні їм кришка. Осетрових в Азові нема, Керченський оселедець пропав.
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