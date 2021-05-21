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Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму

В Азовському морі почалися роботи з буріння свердловин для пошуку під його дном запасів прісної води.

Як передає Цензор.НЕТ, про це російським ЗМІ 21 травня повідомив так званий "віцепрем'єр" окупаційного уряду Криму Євген Кабанов.

За його словами, розвідувальні роботи розпочало спеціальне науково-дослідне судно, яке здійснює буріння свердловин.

У той же час, Кабанов зазначив, що говорити про потенційні запаси і якість води поки передчасно.

Очікується, що вчені нададуть перші результати досліджень до 1 липня.

Читайте також: Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
Докладываю: Оператор скважины №1 воду пустил!!!
Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 8600
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21.05.2021 16:43
+32
Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 9694
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21.05.2021 16:40
+29
Все, трындец Азову.
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21.05.2021 16:38
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Все, трындец Азову.
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21.05.2021 16:38 Відповісти
да нет Крыму.. локальные тектонические просадки могут вызвать на дне Азовского моря такие катаклизмы как сдвиги под Крымом изменение русла и силы течения Керченской протоки она может стать как река с порогами или ка пересохший ручей.. мостик вполне может тю-тю просто молча и гордо нырнуть в воду полностью.. река Дон может также изменить свое русло и дельту что вызовет катаклизмы в Таганроге и Азове и Ростове... и может нам прийдется еще махать руками та ну нафиг той Крым...
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21.05.2021 17:39 Відповісти
Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 9224
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21.05.2021 16:39 Відповісти
Докладываю: Оператор скважины №1 воду пустил!!!
Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 8600
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21.05.2021 16:43 Відповісти
горяченькая пошла
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 355
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21.05.2021 16:47 Відповісти
вот именно!
скорее всего такую тепленькую и найдут, да еще и с сероводородом и массой "полезных" солей Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 8814
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21.05.2021 16:49 Відповісти
подгонют туда консервный завод и начнут солить огурцы на подземных росолах, там витамин много и сероводородных газов, огурчик и привкусом тухлых яиц до под боярочку родную ммммммм мячта кацапа.
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22.05.2021 10:55 Відповісти
Почему не завозят воду с континента интерестно?
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21.05.2021 16:39 Відповісти
или к примеру,
почему не возят крымчан на континент чтобы попить и пописять ? Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 7377
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21.05.2021 16:50 Відповісти
Ну дык это..Нерентабельно,ибо ссут суки и тут же выпивают,как и советовал Генадий Москаль. Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 7475
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21.05.2021 17:26 Відповісти
так в Волге сток побольше чем в Днепре, нефть то качают с Сибири в Европу а воду на каких то 400 км невозможно
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21.05.2021 17:34 Відповісти
даже труба диаметров 1 метр не сделает погоды, одному человеку нужно литров 200 воды в сутки пить сливать унитаз и помыться умнож на всё поголовье + полив и промышленность, сейчас они остатки высасывают с под земли дальше пустыня.
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22.05.2021 11:00 Відповісти
Бурите,Шура,бурите,они пресные,типа...
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21.05.2021 16:39 Відповісти
Поки тільки на росол придатна.
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21.05.2021 16:43 Відповісти
но с огурцами в Крыму аблом ! Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 3145
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21.05.2021 16:51 Відповісти
разве что верблюжью колючку солить.... Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 6618
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21.05.2021 16:52 Відповісти
Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 9694
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21.05.2021 16:40 Відповісти
Контора глубокого бурения... Тьфу, пся крев!
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21.05.2021 16:40 Відповісти
О будущем в России никто не думает и это опасно.
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21.05.2021 16:40 Відповісти
Пить надо меньше,меньше надо пить
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21.05.2021 16:41 Відповісти
Пробивать дно на параше национальный вид спорта наравне с копанием могил.
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21.05.2021 16:41 Відповісти
В орде традиция - насрать , а потом под этим искать сокровище .
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21.05.2021 16:44 Відповісти
Последствия употребления такой "воды":
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 9298
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21.05.2021 16:45 Відповісти
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 3838
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21.05.2021 16:47 Відповісти
Теперь оккупантам нужно будет построить плотину и прорыть канал по дну Азовского моря.
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21.05.2021 16:46 Відповісти
Это только ватные идиоты могут в водоеме бурить скважину, чтобы добывать из нее воду
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21.05.2021 16:51 Відповісти
Там опресняют морскую воду. А не дырявят море ради подземной воды.
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21.05.2021 17:30 Відповісти
Короче, воду и газ кацапы будут добывать с одной скважины !Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 9167
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21.05.2021 16:52 Відповісти
газировку, что-ли ? Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 1808
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21.05.2021 18:33 Відповісти
бурите шура
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21.05.2021 16:54 Відповісти
странно почему они не добывают воду из камней ... которые с неба ? они же на родине Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 2636
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21.05.2021 16:56 Відповісти
В Криму відкриють новий вид туризму - "Папіть і памыцца".
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21.05.2021 17:04 Відповісти
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 5823
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21.05.2021 17:09 Відповісти
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 5966
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21.05.2021 17:04 Відповісти
Страна бензоколонка привыкшая всё и везде бурить Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 1369
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21.05.2021 17:10 Відповісти
Самим создать себе проблемы, а потом героически их "решать". Как это по-русски.)
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21.05.2021 17:24 Відповісти
...китайський комсомол.
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21.05.2021 17:27 Відповісти
Не удивлюсь мы у них подазовскую воду покупать ещё будем, как электричество покупаем.
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21.05.2021 17:29 Відповісти
бакланов удивлять не сложно Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 3982
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21.05.2021 18:35 Відповісти
Из жизнеописания кошки Мурки

Мурка задумчиво в небо глядит:

Может быть, там колбаса пролетит?

(Мысль, что бывают еще чудеса,

Даже приятнее, чем колбаса.) Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 7304

Владимир Друк
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21.05.2021 18:37 Відповісти
Плачет киска в коридоре
У неё большое горе
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски
/А.Барто/
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21.05.2021 18:40 Відповісти
вот именно !
воды в Канале для Крыма не будет.
кранщик заболел
пусть умываются кискиными слезами Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 2077
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21.05.2021 19:45 Відповісти
Бог в помощь, как говорится )))
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21.05.2021 17:23 Відповісти
При бурінні на Кольському півострові надглибокої свердловини на глибині більше 7 000 м була виявлена прісна вода. Але радіти нема чого. Глибинні води хоч і прісні, але можуть бути радіоактивними і з шкідливими елементами.

В пустелі Сахара в Лівії при Каддафі теж на великій глибині було найдено прісну воду і були збудовані водогони, на сьогодні вони мабуть не працюють - війна.
В Китаї в пустині Гобі теж на великій глибині найдено прісну воду. Потрібно вкласти великі кошти у видобуток, але перспектива туманна.
Тому перше чим бурити потрібно провести георозвідку вибухами і то це не гарантує бажаний результат.

Швидше за все там йде розвідка углеродів під прикриттям пошуку води.
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21.05.2021 17:25 Відповісти
Є краща ідея. Ловити камні з неба, і вичавлювати з них воду.
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21.05.2021 17:27 Відповісти
....().()....().()....
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21.05.2021 17:30 Відповісти
Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака. Целый день они искали где у рака сра..а.
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21.05.2021 17:34 Відповісти
При совку в СРСР було три самі рибні моря Аральське, Азовське, Каспійське.
Сьогодні їм кришка. Осетрових в Азові нема, Керченський оселедець пропав.
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21.05.2021 17:51 Відповісти
Найдут, я верю.
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21.05.2021 17:46 Відповісти
хотят от Азовского моря избавиться.
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21.05.2021 18:07 Відповісти
С почином.
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21.05.2021 18:20 Відповісти
Ассенизаторы всегда что то находят
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21.05.2021 18:26 Відповісти
Читаю и понимаю, что скорее всего половина комментаторов в свое время говорила что крымский мост ни кто ни когда не построит. Сейчас комментируем скважины, почему нас должно волновать чего они там делают, пускай хоть в сосну у.....тся, вопрос в том что мы для себя у себя делаем, а здесь очень много вопросов, например под Одессой мост через лиман 100 метров длиной мы строим пятый год а все рассуждаем и рассуждаем что у них там, не устали?
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21.05.2021 18:45 Відповісти
да нам похеру що у нас корова здохла зате у сусіда дві
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22.05.2021 00:16 Відповісти
От космонавти якось в космосі живуть ... Що висцяли -- те й випили. Треба рогозіну ідею підкинути --- або кожному крисчанину очисну установку, або усіх в космос !!! Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 3401
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21.05.2021 18:53 Відповісти
Воду они найдут,но она будет почти такой солоности,как и в Азовском море.Пить её будет невозможно.Нужно будет опреснение.Артель ,,Напрасный Труд".Хотя на публику выдадут победные реляции.Надуть щеки и втирать очки -мастаки.
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21.05.2021 19:18 Відповісти
Наконец то разрешится загадка куда делась подмененная моча олимпийской сборной РФ... Добурились...
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21.05.2021 19:22 Відповісти
Рогозін збудує мегабатут і почне викидати кацокрисчан до Поясу астероїдів. Там каміння вистачає
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21.05.2021 19:26 Відповісти
Пускай бурят хоть у себя на дурной башке, лишь-бы на Украину не лезли!
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21.05.2021 19:49 Відповісти
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 7357
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21.05.2021 20:31 Відповісти
Пресную воду надо искать в Байкале, пока она там осталась.
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21.05.2021 22:54 Відповісти
китайцы против
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21.05.2021 23:22 Відповісти
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 2950 Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 8809

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Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 7989
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21.05.2021 23:16 Відповісти
ПІЛІТЄ ШУРА, ОНІ ЗОЛОТИЄ Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 8273
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21.05.2021 23:18 Відповісти
 
 