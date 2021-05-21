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26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки

Двадцать шість народних депутатів фракції "Опозиційна платформа - За життя" клопочуть перед Київським апеляційним судом про поруку за народного депутата України фракції "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після виступу всіх учасників процесу щодо апеляційних скарг, суд повідомив про надходження заяви від 26 народних депутатів України щодо готовності взяти на поруки Медведчука.

"Ми впевнені, що робимо правильно, впевнені, що він буде співпрацювати зі слідством ... як належить за законом. Прошу задовольнити наше клопотання, віддати на поруки", - сказав депутат Юрій Бойко.

Також читайте: Кум Путіна Медведчук у суді: "Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю"

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
В одну камеру посадить с этими 26-ю «комиссарами»
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21.05.2021 16:45
+12
ОПЗЖ - враги Украины в законе .
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21.05.2021 16:46
+9
Сейчас отпустят и ещё наградят. Зато у Зели рейтинг вырос среди дебилов. 26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 6974
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21.05.2021 16:46
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В одну камеру посадить с этими 26-ю «комиссарами»
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21.05.2021 16:45 Відповісти
26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 9083
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21.05.2021 16:48 Відповісти
у зеленского до критического поднимется давление... ибо не по сценарию и мимо договорняка...
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21.05.2021 16:51 Відповісти
...и пусть утешают друг дружку,тьфу...
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21.05.2021 16:49 Відповісти
Сейчас отпустят и ещё наградят. Зато у Зели рейтинг вырос среди дебилов. 26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 6974
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21.05.2021 16:46 Відповісти
Многие поумнели . Что он будет делать , когда последние дебилы прозреют ?
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21.05.2021 16:49 Відповісти
Последние не прозреют. В любом обществе не менее 30% дебилов. Это база для его электората.
Переманить их сможет только тот, кто хером на рояле на виду сыграет, а не прячась за роялем. 26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 8882
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21.05.2021 16:54 Відповісти
а за кого голосовать? за свинью поросенко? за чуму юльку? или за крольчатину?
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21.05.2021 17:00 Відповісти
Согласен . У нашего народа грабли в голове .
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21.05.2021 17:03 Відповісти
Если указанные неугодны, то чем например Кошулинский хуже позорного клоуна?
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21.05.2021 17:13 Відповісти
Кошулинский это клоун ноу нейм
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21.05.2021 17:18 Відповісти
Так этот выродок за Януковича голосовал и за Мертвейчука с Бойко ему расейское ярмо мыло! М слышишь ушлёпок под ником Кизуб свинья это твая мать!
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21.05.2021 17:19 Відповісти
Похоже, что типичный потомок "завезенных". Вопросов больше нет.
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21.05.2021 17:22 Відповісти
Вот и доказательство, что я выше был прав. 26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 7400
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21.05.2021 17:03 Відповісти
ОПЗЖ - враги Украины в законе .
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21.05.2021 16:46 Відповісти
а ті, що їх обрали, ХТО ?
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21.05.2021 16:57 Відповісти
От них тоже польза была . Эти заблудшие не голосовали за жоппо блок .
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21.05.2021 17:01 Відповісти
А слуги народа кто? 26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки - Цензор.НЕТ 4405
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21.05.2021 17:10 Відповісти
слуги опзж . 26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки - Цензор.НЕТ 3031
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21.05.2021 17:11 Відповісти
Ріффа не відпустили з СІЗО на поруки, цікаво- агента кремля відпустять?
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21.05.2021 16:48 Відповісти
Это если он сбежит, то они сядут пока он не вернется?!
Я согласен.
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21.05.2021 16:55 Відповісти
Пропоную всіх 26тьох посадити поруч з ведмедчуком.
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21.05.2021 16:56 Відповісти
Это как отдать на поруки Путину
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21.05.2021 16:57 Відповісти
Наоборот изолировать надо,лишить влияния.Свои сами его сдавать начнут,когда поймут-ему все.Что бы прикрыть свои жопы.Ефремов был не последний в ПР и где он после старобельского СИЗО?Патрон,пакетик подкиньте-не знаете,что делать? 26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 4827
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21.05.2021 16:58 Відповісти
Отпустить и наградить! Это лучший переговорщика Украины!
Скоро понадобится, как посредник между ****** и Байденом. Когда Украина будет сдавать джавелины обратно.
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21.05.2021 17:01 Відповісти
А що кум .....*не підпишеться *!?
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21.05.2021 17:03 Відповісти
Митенька а чому ти гад вату лайкаєшь?
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21.05.2021 17:32 Відповісти
Путинские мрази!Они все должны сидеть,а не выступать гарантами.
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21.05.2021 17:08 Відповісти
есть такая хорошая формула: этих расстрелять, а потом расстрелять тех, кто явится на их похороны
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21.05.2021 18:03 Відповісти
Ха, бандиты просят суд отпустить своего главаря им на поруки!
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21.05.2021 17:18 Відповісти
26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки - Цензор.НЕТ 9813
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21.05.2021 17:19 Відповісти
Где там Медведчук?Змей мордовского мира о 26ти головах.Сегодня главная голова Медведчук.Рядом головы Рабиновича,Кивы,Бойко просят не рубить соседнюю голову Медведчука.А по сути мордовский змей,теряя голову ничего не теряет,а назначает новую голову.Тому треба валить змея,а не головы 26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки - Цензор.НЕТ 7707
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21.05.2021 17:29 Відповісти
26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки - Цензор.НЕТ 668
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21.05.2021 17:30 Відповісти
Это только в Украине преступное кацапосообщество может расстрелять более ста мирных митингующих на майдане и потом спокойно ходить по судам вытаскивая на поруки себе подобных зверей?
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21.05.2021 17:33 Відповісти
Всю эту жопоплатформную гадость на нары,пусть там своего чахлика и перевоспитывают.
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21.05.2021 17:34 Відповісти
Огласите весь список пожалуйста.. Чтоб знать поименно передовой отряд рашен агентуры.
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21.05.2021 19:24 Відповісти
ВСЕХ ИХ ПО 111 СТАТЬЕ ЗАКРЫТЬ !!!
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21.05.2021 21:16 Відповісти
Все те депутаты, которые хотят взять медведчука под поручительство, есть враги народа и предатели.
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21.05.2021 22:50 Відповісти
Ага, под поручительство Шуфрича и Рабиновича.
Им можно что-то поручить.
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22.05.2021 00:03 Відповісти
 
 