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У Польщі запобігли контрабанді з України 10 тисяч картриджів для електронних сигарет

Новини Цензор.НЕТ Події

У Польщі запобігли контрабанді з України 10 тисяч картриджів для електронних сигарет

Під час перевірки на польсько-українському пункті пропуску в Корчова (Підкарпатське воєводство) співробітники Державного податкового управління запобігли контрабанді понад 10 000 картриджів для електронних сигарет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретарка Палати податкової адміністрації в Жешуві Едіта Хабовська.

Контрабанда була виявлена ​​під час детального огляду автобуса, що в'їжджає в Польщу.

Аріс, службова собака, допомогла офіцерам знайти схованку з товарами. У схованці було понад 10 000 картриджів для електронних сигарет.

Водій автобуса був оштрафований на 1,3 тисячі злотих. Як пояснила Хабовська, незаконні товари були затримані для подальшого розслідування, яке проводить Підкарпатська митниця і податкова служба в Перемишлі.

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Автор: Анастасія Потіха
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кто пострадал ? Поляки пресекли контрабанду из Украины 10 тысяч картриджей для электронных сигарет - Цензор.НЕТ 4850
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21.05.2021 17:16 Відповісти
Арис,не дали жрачку,жлобы)...
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21.05.2021 17:19 Відповісти
Правильно, курите табак, не надо лишать табачников прибылей
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21.05.2021 17:29 Відповісти
...но с Украины картриджи проехали беспрепятственно? Служебного кобелька не выпустили, а у "сук" в погонах нюху не хватило?
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21.05.2021 17:35 Відповісти
О служебных собаках...
Часто и на Цензоре бывают новости о том, что в порьу Пивденный погранцы чего-то (наркота,оружие) выявили при помощи служебных собак. Так знаю вообще прикол, когда в служебном автобусе (следовал с Одессы на ТИС), собакевич присел возле "работничка" и начал лаять. Погранцу пришлось копов вызывать, у чудика хватило мозгов пакетик под свое сидение скинуть)).
Да, а погранцы там просто по договоренности ездят на службу на рабочих автобусах,
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21.05.2021 17:47 Відповісти
 
 