Ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac/Sinovac пройшли лабконтроль і з 24 травня їх почнуть розвозити по регіонах, - МОЗ

500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, які прибули в Україну 30 квітня 2021 року, пройшли лабораторний контроль і розподілені по регіонах України, куди їх почнуть розвозити 24 травня.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Відповідно до рішення Оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій CoronaVac з цієї партії використають для щеплення таких пріоритетних груп:

військовослужбовці Збройних Сил України;

працівники патрульної поліції, Національної гвардії,

Державної міграційної служби;

військовослужбовці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

працівники органів прокуратури;

працівники паливно-енергетичного комплексу;

члени офіційних делегацій на участь у XXIV зимових Олімпійських та XIII зимових Паралімпійських іграх, що відбудуться у лютому 2022 року в м. Пекіні, та у XXIV Дефлімпійських іграх, що відбудуться у травні 2022 року в Бразилії;

працівники санаторно-курортних закладів;

громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (пріоритетно віком від 65 років, вакцинують пункти щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, розташовані на підконтрольній Уряду України території).

Крім того, ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac, які прибули до Києва 9 травня, зараз проходять лабораторний контроль.

Відповідно до чинного законодавства, вакцини підлягають обов’язковому аналізу в лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я.

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CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів.

Загалом Україна законтрактувала 1,9 млн доз цієї вакцини, з яких 1,2 млн вже отримала.

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