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Від початку доби 21 травня ворог 5 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібром 83 мм, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби 21 травня ворог 5 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібром 83 мм, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку цього періоду зафіксовано 5 порушень з боку російських окупантів.

Поблизу населеного пункту Новоселівка найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Пісків противник зробив обстріл з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.

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В районі Водяного ворог вів вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Гнутове - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".
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С 2014-го сплошное "перемирие" . Это не серьёзно . Пора послать "минск" в зад .
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21.05.2021 17:47 Відповісти
С начала суток 21 мая враг 5 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 83 мм, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1966

...
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21.05.2021 17:50 Відповісти
Гарна українська вишиванка !!!))
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21.05.2021 17:58 Відповісти
а не какая-то там..касаваротка от главнокакбыкомандующего ))) да? ))))
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21.05.2021 18:03 Відповісти
Срочно в ООС всем одеть косоворотки ил зеленского!
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21.05.2021 17:52 Відповісти
 
 