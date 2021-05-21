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Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль

Україна докладає зусиль для поглиблення взаємодії з НАТО з метою зміцнення безпеки на тлі нових викликів у Чорноморському регіоні, що відіграє стратегічно важливу роль для всього євроатлантичного простору.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції щодо реформ в Україні, організованій Німецьким фондом Маршалла в США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стратегічно важливе значення для безпеки та стабільності всього євроатлантичного простору має Чорноморський регіон. Ми прагнемо посилити взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеці в Чорноморському регіоні й закликаємо союзників пріоритезувати Чорне море у своїй стратегії", - наголосив глава українського уряду.

Він підкреслив, що в Києві націлені на співпрацю, щоби посилити можливості Військово-морських сил, поліпшити ситуаційну обізнаність у регіоні, розширити обмін інформацією, зміцнити спроможності у сфері кіберзахисту.

Прем’єр-міністр підкреслив, що українська сторона вже веде консультації з Альянсом для узгодження подальших кроків з урахуванням отриманого у 2020 році статусу країни-партнера НАТО з розширеними можливостями. Крім того, триває поступове переведення сектору безпеки й оборони України й ЗСУ на стандарти НАТО.

"Уряд України націлений на нарощування темпів євроінтеграційних та євроатлантичних реформ. Це можливо лише з подальшою підтримкою наших надійних міжнародних партнерів",- наголосив глава уряду.

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Топ коментарі
+4
В странном мире мы живём . С одной стороны взаимодействие Украины с НАТО , с другой - отмена США санкций против "СП-2" .
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21.05.2021 17:55
+3
Важно, очень важно, чтобы и НАТО было в курсе этого. А то они ведь могут и не знать.
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21.05.2021 18:28
+2
Просто события делятся на слова и дела.
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21.05.2021 17:58
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"Стратегически важное значение для безопасности и стабильности всего евроатлантического пространства имеет Черноморский регион. Источник: https://censor.net/ru/n3266791

Что за бред? Какое СТРАТЕГИЧЕСКОЕ значение может иметь небольшая закрытая лужа на юго-востоке НАТО?
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21.05.2021 17:54 Відповісти
В странном мире мы живём . С одной стороны взаимодействие Украины с НАТО , с другой - отмена США санкций против "СП-2" .
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21.05.2021 17:55 Відповісти
Просто события делятся на слова и дела.
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21.05.2021 17:58 Відповісти
А чего больше ? Похоже , что зло и добро подружило бабло .
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21.05.2021 18:00 Відповісти
гы и статью не читал!!,,прилагает усилия"я пацсталоооом!!оборонного заказа нет!!(от слова совсем!!)армия финансируется по остаточному принципу (если что с ,,великого крадивницва"обломится)КАРЛ!! это ШМЫГАЛО-заявление!!,,прилагает усилия!!" даже на банальную,,обеспокоенность"не тянет!!и кто этим дятлам статьи пишет!!?? Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1358 Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6569 Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4879
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21.05.2021 18:02 Відповісти
Брешеш, провокатор. Що треба, то робиться.
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21.05.2021 18:06 Відповісти
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4686
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21.05.2021 18:47 Відповісти
З полегшенням,смєтуне !!!)))
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21.05.2021 18:09 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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21.05.2021 18:07 Відповісти
Ко встрече с с не убийцей Путлером, Байден приготовил 5 пакетов санкций....Бедная РАБссия...Вперед к поБЕДЕ оптимизма.... Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4141
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21.05.2021 18:14 Відповісти
Пентагон по указанию Байдена закупит за 3 года для нужд Пентагона 1 000 автомобилей КРАЗ у уккраинского автогиганта....Бедная РАБссия...,пишите жалобу Меркель...стадо баранов... Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2638
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21.05.2021 18:16 Відповісти
Никакой отмены санкций нет по Северному дерьму,Мавзолейные идиоты...санкции приостановили одному Хмырю участнику стройки той вонючей... Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2038
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21.05.2021 18:21 Відповісти
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1787
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21.05.2021 18:27 Відповісти
Я с бабьем диалоги не веду...Тебе не повезло.... Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6348 Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9584
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21.05.2021 18:42 Відповісти
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6583
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21.05.2021 18:51 Відповісти
Важно, очень важно, чтобы и НАТО было в курсе этого. А то они ведь могут и не знать.
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21.05.2021 18:28 Відповісти
Звонок началоьника Пентаглна Ллойда Остина был в один день,в тот же день начальник Объединенного Комитета начальников штабов США звонил лично в Киев,в тот же день был звонок и из Британии в Киев...Крысы МАВЗОЛЕЙНЫЕ вы идиоты и это навсегда.... Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6743
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21.05.2021 18:47 Відповісти
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9018
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21.05.2021 18:49 Відповісти
Да не лазь ты под ногами,....мавзолейная.... Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4858
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21.05.2021 18:52 Відповісти
Украине Байден гарантии безопасности...повойте громче ********** или Димы Сикелева...одноклеточные... Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6038 Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6038
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21.05.2021 18:57 Відповісти
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5083
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21.05.2021 19:02 Відповісти
Шура ! Вы поезжайте в Киев и спросите кем был зеленский до революции. Нет Шура! Вы поезжайте в Киев!
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21.05.2021 19:56 Відповісти
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3839 Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7870 Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7870
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21.05.2021 18:58 Відповісти
США ,НАТО И ЕС тоже содействуют в окончании строительства рашистского антиукраинского газового потока
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21.05.2021 21:04 Відповісти
 
 