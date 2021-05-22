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Групу поліцейських, які торгували наркотиками й фальсифікували кримінальні провадження, викрили у Львові, - Офіс ГПУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Групу поліцейських, які торгували наркотиками й фальсифікували кримінальні провадження, викрили у Львові, - Офіс ГПУ

Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури нинішніх та колишніх співробітників поліції Львівського райуправління ГУ Нацполіції у Львівській області викрито в незаконному зберіганні, перевезенні, збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, службовій підробці, одержанні неправомірної вигоди й притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі офісу ГПУ.

У повідомленні зазначено: "За даними слідства, заступник начальника відділу кримінальної поліції разом зі співробітниками підрозділу і спільно з колишнім правоохоронцем налагодили механізм систематичного незаконного зберігання, перевезення з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин серед наркозалежних жителів Львова.

Крім цього, для поліпшення своїх показників роботи правоохоронці фальсифікували кримінальні провадженняі штучно створювали докази обвинувачення для залучення завідомо невинних до кримінальної відповідальності.

Зокрема, вони підкуповували потенційних фігурантів, надаючи їм наркотичні засоби за визнання ними провини в нібито скоєнні кримінальних злочинів.

За місцем роботи та проживання поліцейських проведені обшуки.

Нині вже повідомлено про підозру чотирьом правоохоронцям, один із яких колишній, двох оголошено в розшук.

Досудове розслідування триває, вирішуються питання повідомлення затриманим про підозру, відсторонення їх від посад і обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до такої протиправної діяльності".
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Топ коментарі
+5
Такого просто не може бути...адже львівяни найпатріотичніші та еталонні українці, ну й на виборах голосують за схожих на них патріотів
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21.05.2021 18:23
+4
Таємниця Полішинеля-Менти кришують наркоту !!!)))
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21.05.2021 18:20
+4
Почему мы до сих пор не в Ес и Нато то с такими то потужними реформами?
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21.05.2021 18:23
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Полиция Чернигова вместе с судьями покрывают взяточников и прочее, как быть, убивать нельзя, писать бесполезно?
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21.05.2021 18:14 Відповісти
Таємниця Полішинеля-Менти кришують наркоту !!!)))
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21.05.2021 18:20 Відповісти
Такого просто не може бути...адже львівяни найпатріотичніші та еталонні українці, ну й на виборах голосують за схожих на них патріотів
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21.05.2021 18:23 Відповісти
Группу полицейских, торговавшую наркотиками и фальсифицировавшую уголовные производства, разоблачили во Львове, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 7403

То просто поліціанти не патріотичні. ))
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21.05.2021 18:25 Відповісти
Не всрися від потуги.
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21.05.2021 19:07 Відповісти
Это минимум по шесть пасох на рыло.
А ну нас, как всегда, в лучшем случае из конторы выпрут.
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21.05.2021 18:23 Відповісти
Они в суд подадут на защиту их чести и восстановятся
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21.05.2021 18:28 Відповісти
И он им ещё компенсацию непременно присудит, за "моральный ущерб".
У них на счёт этого полное взаимопонимание, и корпоративная этика.
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21.05.2021 18:50 Відповісти
Очень вероятно так и будет
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21.05.2021 20:18 Відповісти
Почему мы до сих пор не в Ес и Нато то с такими то потужними реформами?
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21.05.2021 18:23 Відповісти
Коментувати навіть нічого і так все зрозуміло чому, проте на паперах інша справа
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21.05.2021 18:30 Відповісти
За такие деяния, теми кто должен стоять на страже закона, не мешало бы установить серьёзную уголовную ответственность И не только тех кто занимается таким, а и руководству отдела.. Да и в местах отбывания приговоров тоже.. Иначе наркомания у нас будет процветать.
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21.05.2021 18:59 Відповісти
в городе Глухов Сумской области мент Буханистый крышует всю наркоту.
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21.05.2021 19:58 Відповісти
Нужно с такими поступать как в Китае.
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21.05.2021 20:37 Відповісти
Давно уже, мне рассказывали треть населения Львова русскоязычна, бизнес-илита разговаривает исключительно на русском. Да и вообще, в банкоматах Украины из трёх вариантов русский/английский/украинский 92% выбирают русский язык...
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21.05.2021 21:38 Відповісти
Не понял почему рядом с ними нет бизнес-министра САБАКОВА
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22.05.2021 10:00 Відповісти
Фальсифікація кримінальних проваджень здійснюється не без участі тих таки прокурворів, які також в долі...
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24.05.2021 16:05 Відповісти
 
 