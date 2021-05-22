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"Удар Президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять обшуки у столичної влади, битву Зеленського з олігархами і відставку Степанова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п'ятницю, 21 травня, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, що відбувається між Віталієм Кличком і Володимиром Зеленським, яким чином президент планує виграти бій з олігархами і чи можна відправляти очільника МОЗ у відставку в розпал епідемії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гостями студії будуть:
- Віталій Кличко, мер Києва;
- Валентин Мондрієвський, заступник голови КМДА;
- Володимир Бондаренко, заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради;
- Вадим Мельник, голова Державної фіскальної служби України;
- Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";
- Сергій Власенко, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету ВР України з питань правової політики;
- Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
- Олена Шуляк, народна депутатка, "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
- Олег Волошин, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя";
- Давид Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015-2016);
- Олександр Данилюк, секретар РНБО (2019)
- Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
- Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України.
Топ коментарі
+6 Привет
показати весь коментар21.05.2021 18:51
+6 Привет
показати весь коментар21.05.2021 19:02
+5 саша паламарчук
показати весь коментар21.05.2021 18:49
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Будь ласка, зачекайте...
"Битва Зеленского с олигархами"
марсияне будут.... ?
Будут прославлять борцуна? )
Как и на "Г+Г" каломойского-медведчука.
Но Виталя молодец...позиций не сдает...
https://www.youtube.com/watch?v=cQQpThZ_5RI
оденешь курточку потом...
Блинкен эту "битву" уже увидел. И результаты этого наблюдения уже есть.
Но наши "журналисты" продолжают делать вид, что ЗЕ действительно с кем-то борется.