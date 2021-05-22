УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7607 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 989 23
шоу_Шустера (309) Шустер (359)

"Удар Президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять обшуки у столичної влади, битву Зеленського з олігархами і відставку Степанова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У п'ятницю, 21 травня, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, що відбувається між Віталієм Кличком і Володимиром Зеленським, яким чином президент планує виграти бій з олігархами і чи можна відправляти очільника МОЗ у відставку в розпал епідемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гостями студії будуть:

  • Віталій Кличко, мер Києва;
  • Валентин Мондрієвський, заступник голови КМДА;
  • Володимир Бондаренко, заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради;
  • Вадим Мельник, голова Державної фіскальної служби України;
  • Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";
  • Сергій Власенко, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету ВР України з питань правової політики;
  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
  • Олена Шуляк, народна депутатка, "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Олег Волошин, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя";
  • Давид Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015-2016);
  • Олександр Данилюк, секретар РНБО (2019)
  • Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
  • Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Что этот шустрый называет битвой с олигархами?? Шапито с мертветчуком??
показати весь коментар
21.05.2021 18:51
+6
Кличко как кость в горле у осла и его зеленого стада..
Но Виталя молодец...позиций не сдает...
показати весь коментар
21.05.2021 19:02
+5
"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 4004
показати весь коментар
21.05.2021 18:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обязательно буду смотреть блокбастер Савика

"Битва Зеленского с олигархами" "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 9693

марсияне будут.... ? "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 6641
показати весь коментар
21.05.2021 19:29 Відповісти
Ничтожный криворогульный косовороточник так боролся с олигархами, что ахметов на 5 млд стал богаче за год, при тотальном зубожинни населения.
показати весь коментар
21.05.2021 18:48 Відповісти
"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 4004
показати весь коментар
21.05.2021 18:49 Відповісти
"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 7403 "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 1657
показати весь коментар
21.05.2021 19:30 Відповісти
Что этот шустрый называет битвой с олигархами?? Шапито с мертветчуком??
показати весь коментар
21.05.2021 18:51 Відповісти
На канале Ахметова обсудят "битву" Зеленскага с олигархами.
Будут прославлять борцуна? )
Как и на "Г+Г" каломойского-медведчука.
показати весь коментар
21.05.2021 18:51 Відповісти
битву чего?
показати весь коментар
21.05.2021 18:51 Відповісти
Найвеличнішого Лідора з лідорами олігархії "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 538
показати весь коментар
21.05.2021 18:54 Відповісти
Если запустят Северный поток 2 ,Украина потеряет три млрд долларов за транзит газа, деньги где брать? правильно нужно нагнуть олигархов и очень сильно, "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 7177, а так может быть хана власти, США наверное правильно решила, чтобы быть потоку 2
показати весь коментар
21.05.2021 18:52 Відповісти
Вангую, гондон будет выгораживать кличка.
показати весь коментар
21.05.2021 18:53 Відповісти
Кличко как кость в горле у осла и его зеленого стада..
Но Виталя молодец...позиций не сдает...
показати весь коментар
21.05.2021 19:02 Відповісти
Не «Удар Президента», а «Ударяний президент», або « Пердос клоуна в калюжу».
показати весь коментар
21.05.2021 19:02 Відповісти
Побрехеньки від президента, та інші цікаві новини.
https://www.youtube.com/watch?v=cQQpThZ_5RI
показати весь коментар
21.05.2021 19:08 Відповісти
"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 5903
показати весь коментар
21.05.2021 19:10 Відповісти
поработаешь козлом,
оденешь курточку потом... "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 9926
показати весь коментар
21.05.2021 19:35 Відповісти
савик во всю работает в качестве рекламного отдела "величайшего лидера современности"... это ж надо придумать название программе "удар президента"... последние 2 года только "пук преЗЕдента" ощущается по всей стране... "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 5249
показати весь коментар
21.05.2021 20:28 Відповісти
Хоть бы "битву с олигархами" в ковычки взяли для приличия.

Блинкен эту "битву" уже увидел. И результаты этого наблюдения уже есть.
Но наши "журналисты" продолжают делать вид, что ЗЕ действительно с кем-то борется.
показати весь коментар
21.05.2021 20:47 Відповісти
Епать, каким нужно бить лохом чтоби такую херню смотреть. Лучше уж битву инопланетян с рептилоидами обсудили, не менее правдоподобно.
показати весь коментар
22.05.2021 00:24 Відповісти
"Удар Президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять обшуки у столичної влади, битву Зеленського з олігархами і відставку Степанова - Цензор.НЕТ 7054.
показати весь коментар
22.05.2021 09:27 Відповісти
 
 