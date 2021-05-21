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Кабмін оголосив з 1 червня конкурс з відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кабмін оголосив з 1 червня конкурс з відбору 4 незалежних членів наглядової ради

Кабінет міністрів України оголосив з 1 червня 2021 року конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення закріплено розпорядженням №494-р від 19 травня 2021 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

Цією ж постановою Кабмін обрав на новий термін до одного року трьох незалежних членів НР: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейден (Бельгія), - а також двох представників держави: Наталію Бойко і Юлію Ковалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 членів наглядової ради "Нафтогазу" переобрано на термін до одного року на нинішньому засіданні Кабміну, - Шмигаль

Крім того, достроково припинено повноваження члена НР від держави - Роберта Бенша.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. Зі свого боку Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Також читайте: Коболєв пов'язує своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
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Топ коментарі
+4
Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3336
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21.05.2021 19:23
+3
А в конкурсній комісіі хто???)))
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21.05.2021 19:21
+1
Каков предположительный объем отмыва?
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21.05.2021 19:20
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21.05.2021 19:20 Відповісти
А в конкурсній комісіі хто???)))
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21.05.2021 19:21 Відповісти
Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3336
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21.05.2021 19:23 Відповісти
И кто там кто?)))
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21.05.2021 19:27 Відповісти
Головне в ляльковому балагані,це режисура і сценарій,а лялькі це не суттєве,а другорядні поготів !!!)))
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21.05.2021 19:29 Відповісти
Конкурс на "жополизание"?
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21.05.2021 19:21 Відповісти
)))
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21.05.2021 19:23 Відповісти
И сколько зарплаты за членовство им будет,чартеры,s класс,секретутки,охрана,шоферы,хорошие отели и оплаченные отпуска прилагаются?нахер пенсионеров кормить,а без наглядовского членовства стране не обойтись.
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21.05.2021 19:29 Відповісти
Правильно, краще вигнати міжнародних спостерігачів, які не дають бені з дерьмаком привласнити "Нафтогаз".
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21.05.2021 19:37 Відповісти
Таки да,балаган-в пекло,хай живуть там вічно...
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21.05.2021 19:35 Відповісти
Коли мільярдера тягають за носа - це завжди подобається масам. Хоча це і виглядає справедливо і правильно - народу то нічого не приносить. Від того, що у Медведчука проблеми - нікому не стає і не стане краще, хіба адвокати зароблять і ті, кому дають хабарі. Тому ця радість нікчемна, бо мільярдером він бути не перестане. З тої ж причини голосували проти Порошенка і проти Трампа. Просто за будь-кого, але щоб проти. Скоріше ще й тому, що так розбагатіти можна лише злодійським шляхом. А щоб піти злодійським шляхом людині у статках - треба мати певний злодійкуватий склад характеру. Тобто, бути у значній мірі невихованим, неосвіченим і повним інших виворотів. А якщо ти не вихований - то це ж усім відразу видно. Ще Христос казав, що багатому потрапити до раю - все одно, що верблюду пролізти через вушко голки. А, отже, мільярдери та й менші подібні крадії, по своїй суті, не є християни.
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21.05.2021 19:41 Відповісти
////
Кабмин принял два решения относительно наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Первым устанавливается максимально допустимый размер базового годового вознаграждения оплаты услуг члена набсовета. Второе касается конкурса по отбору четырех независимых членов органа.
Размер вознаграждения регулируется постановлением № 503, опубликованным на Правительственном портале.
Вознаграждение не должно превышать 6,328 млн грн в год (около $19 тысяч в месяц по текущему курсу приблизительно 530 000 грн). Такое ограничение действует до 30 апреля 2022 года.
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21.05.2021 19:47 Відповісти
Sharp`s

В Белом доме признали, что сейчас почти невозможно остановить завершение строительства СП-2. Однако в администрации президента США отметили, что позиция Вашингтона по этому проекту не изменилась. Об этом речь шла на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Когда президент приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план ... Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95 процентов?",- подчеркнула Псаки.

Напомню, вчера Госдеп заявил о снятии санкций с компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией СП-2. Там подчеркнули, что выступают против газопровода, но это решение "отвечает национальным интересам" США.

М-да... Bad story. И что удивительно - такое решение возникло в Белом Доме сразу после визита Блинкена в Киев. Американцы хотели что-то понять и в чём-то убедиться во время личной встречи с Зеленским?

Убедились. Выгребаем...

Sharp`s

На модернизацию украинской ГТС выделено 37,3 млрд гривен. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

Вовремя, очень вовремя... Особенно изысканно эта новость звучит на следующий день после отказа Белого дома от санкций в отношении СП-2.
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21.05.2021 19:59 Відповісти
 
 