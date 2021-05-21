Кабмін оголосив з 1 червня конкурс з відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України оголосив з 1 червня 2021 року конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення закріплено розпорядженням №494-р від 19 травня 2021 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

Цією ж постановою Кабмін обрав на новий термін до одного року трьох незалежних членів НР: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейден (Бельгія), - а також двох представників держави: Наталію Бойко і Юлію Ковалів.

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Крім того, достроково припинено повноваження члена НР від держави - Роберта Бенша.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. Зі свого боку Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

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