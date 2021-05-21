Кабмін оголосив з 1 червня конкурс з відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"
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Кабінет міністрів України оголосив з 1 червня 2021 року конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення закріплено розпорядженням №494-р від 19 травня 2021 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.
Цією ж постановою Кабмін обрав на новий термін до одного року трьох незалежних членів НР: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейден (Бельгія), - а також двох представників держави: Наталію Бойко і Юлію Ковалів.
Крім того, достроково припинено повноваження члена НР від держави - Роберта Бенша.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. Зі свого боку Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
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Кабмин принял два решения относительно наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Первым устанавливается максимально допустимый размер базового годового вознаграждения оплаты услуг члена набсовета. Второе касается конкурса по отбору четырех независимых членов органа.
Размер вознаграждения регулируется постановлением № 503, опубликованным на Правительственном портале.
Вознаграждение не должно превышать 6,328 млн грн в год (около $19 тысяч в месяц по текущему курсу приблизительно 530 000 грн). Такое ограничение действует до 30 апреля 2022 года.
В Белом доме признали, что сейчас почти невозможно остановить завершение строительства СП-2. Однако в администрации президента США отметили, что позиция Вашингтона по этому проекту не изменилась. Об этом речь шла на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Когда президент приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план ... Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95 процентов?",- подчеркнула Псаки.
Напомню, вчера Госдеп заявил о снятии санкций с компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией СП-2. Там подчеркнули, что выступают против газопровода, но это решение "отвечает национальным интересам" США.
М-да... Bad story. И что удивительно - такое решение возникло в Белом Доме сразу после визита Блинкена в Киев. Американцы хотели что-то понять и в чём-то убедиться во время личной встречи с Зеленским?
Убедились. Выгребаем...
Sharp`s
На модернизацию украинской ГТС выделено 37,3 млрд гривен. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".
Вовремя, очень вовремя... Особенно изысканно эта новость звучит на следующий день после отказа Белого дома от санкций в отношении СП-2.