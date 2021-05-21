На Чернігівщині двох патрульних затримано на хабарі 13 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО
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На Чернігівщині внутрішня безпека Нацполіції затримала на хабарництві двох патрульних поліцейських
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі.
Було встановлено, що окремі співробітники Управління патрульної поліції вимагали з водіїв хабарі. Задокументовано два факти вимагання за непритягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
Для отримання хабарів патрульні залучили посередника, який одержав у одного водія 7 тис. гривень, в іншого - 6 тис. грн і передав їх поліцейським. Фігурантів корупційних дій затримали безпосередньо після передачі їм грошей.
За обома епізодами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та об'єднано в одне кримінальне провадження.
Поліцейським готується оголошення підозри та загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Наразі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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