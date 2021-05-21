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хабар (3990) Чернігівщина (1310) патрульна поліція (1399)

На Чернігівщині двох патрульних затримано на хабарі 13 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

На Чернігівщині внутрішня безпека Нацполіції затримала на хабарництві двох патрульних поліцейських

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі.

На Чернігівщині двох патрульних затримано на хабарі 13 тис. грн, - Нацполіція 01

Було встановлено, що окремі співробітники Управління патрульної поліції вимагали з водіїв хабарі. Задокументовано два факти вимагання за непритягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Для отримання хабарів патрульні залучили посередника, який одержав у одного водія 7 тис. гривень, в іншого - 6 тис. грн і передав їх поліцейським. Фігурантів корупційних дій затримали безпосередньо після передачі їм грошей.

На Чернігівщині двох патрульних затримано на хабарі 13 тис. грн, - Нацполіція 02

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На Чернігівщині двох патрульних затримано на хабарі 13 тис. грн, - Нацполіція 03

За обома епізодами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та об'єднано в одне кримінальне провадження.

Поліцейським готується оголошення підозри та загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Наразі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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Топ коментарі
+1
вот если им реальные сроки не впаять то будет хуже, чем вообще не поймать
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21.05.2021 19:33
+1
Та таку дрібноту,мають сотню щодня пакувати на нари ,то через рік бодай щось зміниться !!!)))
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21.05.2021 19:54
+1
Це наглий наклеп. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831 Наша реформована поліція взяток не бере,вона бере виключно хабарі. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831
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21.05.2021 19:56
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вот если им реальные сроки не впаять то будет хуже, чем вообще не поймать
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21.05.2021 19:33 Відповісти
Черниговский суд лояльный к падшим полицейским, восстановятся через время с компенсацией, помониторьте реестры
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21.05.2021 20:09 Відповісти
Шоза мелочовка,зажрались?
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21.05.2021 19:40 Відповісти
Це просто свободівці захищали Донбас, одесити захищали Одесу, та і Майдан стояв для того, щоб нічого в Україні не змінилося. 30 років - жодного досягнення. Якщо не вважати досягненням зшивати драну по клаптях країну. Ще й клоуна імбіцили поставили замість нормальної розумної людини.
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21.05.2021 19:48 Відповісти
А було кого обирати? Була нормальна людина у другому турі?
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21.05.2021 19:58 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!!)))
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21.05.2021 20:01 Відповісти
Да, Зеленский!
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21.05.2021 20:22 Відповісти
Та таку дрібноту,мають сотню щодня пакувати на нари ,то через рік бодай щось зміниться !!!)))
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21.05.2021 19:54 Відповісти
Знаю один випадок коли батько Сина брав на справу, вчив вимагати хабарі, особисто знущався з вагітної жінки, зловживав службовим становищем та через суд компенсував чимало грошей, Довбиш Микола Йосипович, а суддя Логвіна
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21.05.2021 20:35 Відповісти
Це наглий наклеп. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831 Наша реформована поліція взяток не бере,вона бере виключно хабарі. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831
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21.05.2021 19:56 Відповісти
Кто заявил получит повестку в суд за школу и должен будет отсидеть три года за каждого т.е. 6 лет
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21.05.2021 20:07 Відповісти
вот пожалуйста мусора ********. скорей всего санитайзером руки набрызгали и этими руками драгер давали
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21.05.2021 22:01 Відповісти
 
 