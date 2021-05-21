Позиція США не зовсім послідовна, - канцелярія президента Польщі про рішення не вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2"

У Польщі дистанціювалися від рішення США не вводити санкцій проти компанії-оператора російського газопроводу "Північний потік-2". Позицію Штатів там назвали "не зовсім послідовною".

Таку заяву зробив голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Він зазначив, що його країна поділяє критику, яку у Вашингтоні висловлено усно на адресу російського газопроводу. Проте посадовець додав, що не поділяє надії американців на те, що деяке послаблення тиску може довести до діалогу з РФ і змінити профіль інвестицій.

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"Це послаблює можливість впливати на майбутнє проєкту, саме через цю непослідовність. Я переконаний, що в довгостроковій перспективі завершення проєкту "Північний потік-2" діятиме на шкоду Європи, на шкоду євроатлантичних відносин і матиме далекосяжні наслідки, які сьогодні все ще можна затримати", – говорять в Канцелярії польського президента.

19 травня Держдеп США представив на розгляд Конгресу США доповідь про накладення санкцій проти Росії. У ній, зокрема, оголошується зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", і її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником російського президента Володимира Путіна.

Водночас Держдепартамент США оголосив про накладення санкцій проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які залучені в прокладанні російського газопроводу. Серед останніх - Морська рятувальна служба РФ.

Державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG і Варніґа "відповідає національним інтересам США".

Але Білий дім стверджує, що підтримує спротив проти російського проєкту.

Водночас такі дії Адміністрації Байдена розкритикували політики обох американських партій - і республіканці, і демократи, зокрема голова комітету Сенату у закордонних справах Менендес.