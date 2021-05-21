Позиція США не зовсім послідовна, - канцелярія президента Польщі про рішення не вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Польщі дистанціювалися від рішення США не вводити санкцій проти компанії-оператора російського газопроводу "Північний потік-2". Позицію Штатів там назвали "не зовсім послідовною".
Таку заяву зробив голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
Він зазначив, що його країна поділяє критику, яку у Вашингтоні висловлено усно на адресу російського газопроводу. Проте посадовець додав, що не поділяє надії американців на те, що деяке послаблення тиску може довести до діалогу з РФ і змінити профіль інвестицій.
"Це послаблює можливість впливати на майбутнє проєкту, саме через цю непослідовність. Я переконаний, що в довгостроковій перспективі завершення проєкту "Північний потік-2" діятиме на шкоду Європи, на шкоду євроатлантичних відносин і матиме далекосяжні наслідки, які сьогодні все ще можна затримати", – говорять в Канцелярії польського президента.
19 травня Держдеп США представив на розгляд Конгресу США доповідь про накладення санкцій проти Росії. У ній, зокрема, оголошується зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", і її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником російського президента Володимира Путіна.
Водночас Держдепартамент США оголосив про накладення санкцій проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які залучені в прокладанні російського газопроводу. Серед останніх - Морська рятувальна служба РФ.
Державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG і Варніґа "відповідає національним інтересам США".
Але Білий дім стверджує, що підтримує спротив проти російського проєкту.
Водночас такі дії Адміністрації Байдена розкритикували політики обох американських партій - і республіканці, і демократи, зокрема голова комітету Сенату у закордонних справах Менендес.
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И даст шесть часов на раздумья. Так он обычно делает. А Порошенко с ним дружит.
Кому это выгодно ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.%D0%BD%D0%B5%D1%82
то введут ему кое-что другое - неофициальное и гибридное.
Но на эффект это не влияет.
Россия решила играть гибридно - нет вопросов.
2 млрд доларів в рік, десь так. Головне що Німеччина сита і багата, так ?
Я наводила відео з коментарями колишнього штатівського посла в Німеччині, який дуже критично оцінив це рішення "животворящого" істукана-месії населення України.
І засудив дії Німеччини, яка плюнула на позицію всього ЄС, який виступав і виступає проти.
Та й внески до НАТО так і не заплатила.
До того ж, він дивується, чому "козак" москалям в Європі дозволяє, а американо-канадський Кістоун зарубав в перший же день своєї "грандіозної" діяльності. У нас бензин тепер 1,35.
Та повторюйте мантру- Трамп поганий, трамп поганий..
Може пальне стане дешевшим.