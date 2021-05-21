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МВФ (1343) Денис Шмигаль (2695)

У законодавчій роботі, необхідній для отримання траншу МВФ, є значний прогрес, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

У законодавчій роботі, необхідній для отримання траншу МВФ, є значний прогрес, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначає значний прогрес у законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу від МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі за результатами наради 21 травня.

"Досягли значного прогресу в законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу і траншу від Міжнародного валютного фонду", - зазначив глава уряду.

За його словами, Верховна Рада останнім часом підтримала в першому читанні 12 законопроєктів, а ще 3 важливі проєкти законів вже отримали позитивні відгуки комітетів до другого читання і найближчим часом будуть винесені в зал парламенту.

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Шмигаль зазначив, що на нинішній нараді за участю представників уряду, присвяченому підготовці всіх необхідних документів, дав доручення посилити роботу з парламентськими комітетами.

"Продовжуємо активну співпрацю з Верховною Радою для того, щоб якомога швидше прийняти всі необхідні закони для успіху України", - підкреслив він.
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Топ коментарі
+7
Подождите, я помню как Зебил вещал с помостков, что Порох мечется с протянутой рукой по миру, и нужно МВФ гнать поганой метлой из Украины - это мол единственная возможность выжить?!
Как же так?! Что пошло не так то?! В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5031 В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 310
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21.05.2021 21:05
+4
Вот в МВФ прям спать не могут пока тебе отопление не подорожает. В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4112
Вот прямо это основное их желание и требование.

Пофиг на НБУ, пофиг на НАБУ, пофиг на Нафтогаз, пофиг на ручное законодательство и коррупцию прямо в ОП Зеленского. Главное, шоб отопление дороже стало.
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21.05.2021 21:02
+3
И так уже 2 года. В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8463 ЗЕбанарии какие-то сдвиги, какие-то цедуки принимают, какие-то прогнозы делают.

Но на горизонте вместо транша МВФ по-прежнему большая такая смачная фига.

Наверное потому, что в МВФ не зебилы сидят и уринотерапия от ЗЕ им не заходит.
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21.05.2021 20:59
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когда ж вы нехорошие люди начнете работать не ради транша мвф?
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21.05.2021 20:53 Відповісти
да ублюдок, мы читали- нам подымут цену за отопление
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21.05.2021 20:59 Відповісти
Вот в МВФ прям спать не могут пока тебе отопление не подорожает. В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4112
Вот прямо это основное их желание и требование.

Пофиг на НБУ, пофиг на НАБУ, пофиг на Нафтогаз, пофиг на ручное законодательство и коррупцию прямо в ОП Зеленского. Главное, шоб отопление дороже стало.
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21.05.2021 21:02 Відповісти
меня и многих других интересует цена на продукты, топливо и коммуналка. Я плевал на всё, что ты перечислил и особенно на зеленского. Всё это фейк. счета- реальность
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21.05.2021 21:28 Відповісти
Из-за того, что тебе тебе пофиг на все вышеперечисленное, ты и будешь платить такие счета за коммуналку... Потому что жизнь быдла власть не волнует...
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21.05.2021 21:56 Відповісти
тупее не скажешь)
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21.05.2021 22:20 Відповісти
вытянуть страну из зада может ТОЛЬКО оживление экономики И БОЛЬШЕ НИЧЕГО! Кредиты МВФ , повышение налогов, цен на ЖКХ ---- это путь к катастрофе! По ходу, эти прописные истины им неведомы.
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21.05.2021 21:19 Відповісти
И так уже 2 года. В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8463 ЗЕбанарии какие-то сдвиги, какие-то цедуки принимают, какие-то прогнозы делают.

Но на горизонте вместо транша МВФ по-прежнему большая такая смачная фига.

Наверное потому, что в МВФ не зебилы сидят и уринотерапия от ЗЕ им не заходит.
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21.05.2021 20:59 Відповісти
До 2030 року впораєтеся?
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21.05.2021 21:01 Відповісти
Подождите, я помню как Зебил вещал с помостков, что Порох мечется с протянутой рукой по миру, и нужно МВФ гнать поганой метлой из Украины - это мол единственная возможность выжить?!
Как же так?! Что пошло не так то?! В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5031 В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 310
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21.05.2021 21:05 Відповісти
"В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль" - зЕбил эта шмыгля! Законодательная работа нужна не так как для получения транша, как для того что бы мы могли отдать этот транш, без особых усилий! Не им она нужна, а нам!!! Только зЕбилы будут давать деньги алкашу, зная что никогда не вернёт!

Хотя и это навряд...
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21.05.2021 21:14 Відповісти
PS: Не потому что типа умные, просто, а чень жадные! Быдлота...
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21.05.2021 23:24 Відповісти
А вы уроды покажтите мою реальную пенсию,Если я работал ,официально,,из 1980го года.аМинус двух годов официальных годов полдвержденных чеками про уплату ПФ который куда-то исчез.Так сколько мне светит пенсии?По всем Е регистрациям оказывается что я даже не заработал на пенси не то что из 2003-го года а оказывается из 2006-гоТак куда же поделись года из всей оплатой в ПФ Украины?А ведть кудато шли и перечислялись.
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21.05.2021 21:16 Відповісти
Нам то что? Вы деньги будете пилить, а народу всё равно повышение всего и вся....
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21.05.2021 21:26 Відповісти
єти люди берут у ростовщиков в долг, потом то что взяли разворовывают и вгоняют народ Украини в кабалу.
справедливости ради я бы их всех повесил или расстрелял
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21.05.2021 21:45 Відповісти
Итак, только за последний год, сверхприбыльные при порошенко: нафтогаз, укроборонопром, энергоатом, центрэнерго - стали сверубыточными. Убытки этих госкомпаний превышают 100 млрд!

Зато Ахметов, Коломойский, Фирташ, Медведчук , Пинчук нашкуляли за 2 года Зеленского уже в десятки раз больше... Так может пора не у МВФ 2 млрд вымаливать, а наконец то вернуть украденные через Приват 5.5 млрд.дол папой Беней?
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21.05.2021 22:02 Відповісти
 
 