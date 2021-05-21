У законодавчій роботі, необхідній для отримання траншу МВФ, є значний прогрес, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначає значний прогрес у законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу від МВФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі за результатами наради 21 травня.
"Досягли значного прогресу в законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу і траншу від Міжнародного валютного фонду", - зазначив глава уряду.
За його словами, Верховна Рада останнім часом підтримала в першому читанні 12 законопроєктів, а ще 3 важливі проєкти законів вже отримали позитивні відгуки комітетів до другого читання і найближчим часом будуть винесені в зал парламенту.
Шмигаль зазначив, що на нинішній нараді за участю представників уряду, присвяченому підготовці всіх необхідних документів, дав доручення посилити роботу з парламентськими комітетами.
"Продовжуємо активну співпрацю з Верховною Радою для того, щоб якомога швидше прийняти всі необхідні закони для успіху України", - підкреслив він.
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Вот прямо это основное их желание и требование.
Пофиг на НБУ, пофиг на НАБУ, пофиг на Нафтогаз, пофиг на ручное законодательство и коррупцию прямо в ОП Зеленского. Главное, шоб отопление дороже стало.
Но на горизонте вместо транша МВФ по-прежнему большая такая смачная фига.
Наверное потому, что в МВФ не зебилы сидят и уринотерапия от ЗЕ им не заходит.
Как же так?! Что пошло не так то?!
Хотя и это навряд...
справедливости ради я бы их всех повесил или расстрелял
Зато Ахметов, Коломойский, Фирташ, Медведчук , Пинчук нашкуляли за 2 года Зеленского уже в десятки раз больше... Так может пора не у МВФ 2 млрд вымаливать, а наконец то вернуть украденные через Приват 5.5 млрд.дол папой Беней?