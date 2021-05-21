Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що під час пандемії коронавірусу померли вдвічі чи тричі більше людей, ніж показує статистика під час підрахунку летальних випадків у заражених COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загальна кількість летальних випадків щонайменше вдвічі-тричі вища, ніж офіційно повідомлялося", - заявила на відеоконференції помічниця генерального директора ВООЗ із питань даних та аналітики Саміра Асма.
"Тож, я думаю, точно можна говорити приблизно про 6-8 млн смертей", - сказала вона у відповідь на запитання про масштаби надлишкової смертності під час пандемії.
Згідно з офіційними даними, з початку пандемії COVID-19 від наслідків зараження інфекцією померли понад 3,4 млн осіб. Однак доповідь ВООЗ зі світової статистики у сфері охорони здоров'я зазначає, що надлишкова смертність від пандемії у світі виявилася ще вищою: частина смертей припала на людей, які на тлі пандемії не отримали необхідного лікування проти інших захворювань. Також частина померлих не проходила тестування на наявність COVID-19, хоча була заражена, а в інших випадках країни не повідомляли точної статистики.
За словами Асми, ВООЗ продовжує співпрацювати з різними країнами, "щоб з'ясувати точну кількість людей, що стали жертвами пандемії, і щоб краще підготуватися до наступної надзвичайної ситуації".
Будь ласка, зачекайте...
Так и для некоторых у нас людей : "Это кажущиеся смерти от кажущейся болезни".
так шо твои политэкономические экскурсы до дупы
В них есть существенный пробел.
Дело в том, что для любого государства, наличие здоровых граждан + рост населения, это ключевая составляющая экономического роста.
Если население сокращается, то экономика не может расти: нет смысла в росте, некому работать и не для кого.
А больные граждане, это расходная статья для любого государства.
Отаке вилізло і квакає ... А писаки підхоплюють та поширюють. На якій підставі це чучало робить такі заявочки ?
Я якраз багато натрапляю на випадки, коли людям, які померли від різних хвороб, приписують ковідку як причину смерті. І коли стільки людей з різних країн про це пише, навряд чи то - випадковість.
Тому вірити їй - не маю жодних підстав.
Невідома дата смерті (???), інформація за попередні дні і тижні ... Страшно достовірно.
Тих всіх стареньких, кого вони угробили зразу минулого року - записали в ковідні.
А їх просто кинули. Без догляду. Мусили армію викликати на підмогу.
У нас на начальных этапах анализы по несколько недель делались. О какой статистике мы говорим? Естественно, статистика именно по ковиду не может быть достоверной.
У нас в 2020 році померло щось більше 9ти тисяч дуже літніх людей (з 10-ти), кого називають жертвами вірусу.
Насправді цих людей просто залишили без догляду у будинках для неавтономних людей.
Бо була піднята паніка і ґвалт про неймовірно смертельний вірус і обслуговуючий персонал відмовився їх доглядати. Отак вони й лежали в тих повних памперсах, без води, їжі ...
Спочатку кинулися волонтери (я не змогла дочитати їхню розповідь про той сморід і жахіття).
Тому викликали військових. + провінційні "борці" ще придумали возити їх, нещасних, (перелокалізовувати) з одного місця в інше. Ну, щоб вже точно добити.
Ідуть кримінальні розслідування. Ці заклади - і державні, і приватні.
Старенькі помирають і далі, бо їх обшпигали вакцинками, а тепер регулярно в тих резиденціх спалахи вірусу, госпіталізації і смерті.
Як тільки хтось помирав молодший - про це зразу писали в газетах. Кілька разів.
Ось статистика по вікових групах:
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******#c63035
Вони щеплені, але наскільки читаю, їх нікуди далі не випускають і до них не пускають.
Нижче по лінку є ось це: Situation in living environments for the elderly and vulnerable
Подивіться.
Більше того, багато людей померли від того, що не отримали мед.допомогу, оскільки вся увага лише ковідним, багато обмежень.
2. Ми говорили про смертність (тема новини), а тепер Ви раптом з*їжджаєте на антивакцинаторів і змову.
Я розумію - так простіше, ніж намагатися розібратися.
Майте гарний день.
забашлять полякам - те поднимают зарплаты для гастрабайтеров с Украины,
наши ломятся в Польшу мешками - поляки их на границе вакцинируют и вот она дамка прошла в ферзи...
В Украине количество вакцинированных первой дозой приближается к 1 млн. Хм... Вакцинация началась 28 февраля.
Если верить статистике, то с 28 февраля до 19 мая также выявили 826 587 новых случаев ковид.
Интересно, каким способом мы быстрее приобретем коллективный иммунитет?
ХОТЬ ОДИН ВОДОЧНЫЙ МАГАЗИН ЗАКРЫЛИ? О здоровье они заботяться. Люди не традиционной ориентации.
А ЧОГО ТАК МАЛО - В П ЯТЬ РАЗІВ В САМИЙ РАЗ
Вот така бывает ....агрессия другой формы жизни. Причем зеленое говно упорно себя ею считает......