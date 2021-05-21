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ВООЗ (710) карантин (16095) смертність (184) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що під час пандемії коронавірусу померли вдвічі чи тричі більше людей, ніж показує статистика під час підрахунку летальних випадків у заражених COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

 "Загальна кількість летальних випадків щонайменше вдвічі-тричі вища, ніж офіційно повідомлялося", - заявила на відеоконференції помічниця генерального директора ВООЗ із питань даних та аналітики Саміра Асма.

"Тож, я думаю, точно можна говорити приблизно про 6-8 млн смертей", - сказала вона у відповідь на запитання про масштаби надлишкової смертності під час пандемії.

Читайте також: Як за місяць зросла смертність у країнах Європи: серед лідерів Чехія + 63%, Україна на шостому місці - + 29%. ІНФОГРАФІКА

Згідно з офіційними даними, з початку пандемії COVID-19 від наслідків зараження інфекцією померли понад 3,4 млн осіб. Однак доповідь ВООЗ зі світової статистики у сфері охорони здоров'я зазначає, що надлишкова смертність від пандемії у світі виявилася ще вищою: частина смертей припала на людей, які на тлі пандемії не отримали необхідного лікування проти інших захворювань. Також частина померлих не проходила тестування на наявність COVID-19, хоча була заражена, а в інших випадках країни не повідомляли точної статистики.

За словами Асми, ВООЗ продовжує співпрацювати з різними країнами, "щоб з'ясувати точну кількість людей, що стали жертвами пандемії, і щоб краще підготуватися до наступної надзвичайної ситуації".
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Топ коментарі
+8
Чого тільки лохотві не придумують .щоб ті пошвидше бігли колоти собі шмурдяк).ВОЗ буде брехати .що завгодно .на кону фантастичні нечувані суми і море переляканих лохів.
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21.05.2021 21:16
+6
Во время пандемии умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 973
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21.05.2021 21:08
+6
если спрос на прививки будет падать, то скажут, что умерло в 19 раз больше
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21.05.2021 21:15
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Во время пандемии умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 973
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21.05.2021 21:08 Відповісти
Как бы то ни было, но волк впал в ступор...
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21.05.2021 21:19 Відповісти
Вообще то стада всегда охраняются волкодавами - имунитетом. И Господом Богом) пастырем)
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21.05.2021 22:06 Відповісти
КАЗКА ПРО СІРОГО ВОВКА Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2804
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21.05.2021 22:12 Відповісти
Помните как в мультике про котёнка по имени Гаф.Слова старого кота котёнку про отражение луны в луже: "Это кажущее отражение кажущейся луны".
Так и для некоторых у нас людей : "Это кажущиеся смерти от кажущейся болезни".
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21.05.2021 21:14 Відповісти
если спрос на прививки будет падать, то скажут, что умерло в 19 раз больше
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21.05.2021 21:15 Відповісти
для этого надо иметь вакцины в избытке...но ни в Украине,ни нарасии избытка вакцин нет и не предвидится.
так шо твои политэкономические экскурсы до дупы Во время пандемии умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 151
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21.05.2021 21:40 Відповісти
Чого тільки лохотві не придумують .щоб ті пошвидше бігли колоти собі шмурдяк).ВОЗ буде брехати .що завгодно .на кону фантастичні нечувані суми і море переляканих лохів.
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21.05.2021 21:16 Відповісти
Не увлекайтесь теориями заговора/сговора.
В них есть существенный пробел.
Дело в том, что для любого государства, наличие здоровых граждан + рост населения, это ключевая составляющая экономического роста.
Если население сокращается, то экономика не может расти: нет смысла в росте, некому работать и не для кого.
А больные граждане, это расходная статья для любого государства.
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21.05.2021 22:20 Відповісти
Пока клиент разогрет -делаем деньги...
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21.05.2021 22:22 Відповісти
У меня друг умер от коорны, 38 лет без хрон. заболеваний. Осталось двое детей без отца. Вып переоцениваетете своё существование. Здоровья Вам. Наслаждайтесь жизнью.
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21.05.2021 22:28 Відповісти
Як думаєте .чому від "страшносуперсмертельного вірусу" не здохла жодна відома політична гнида в цілому світі?
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22.05.2021 01:44 Відповісти
Чуваг, йди геть зі своїми страшилками. А у мене в 2015 році знайомий помер від свинячого грипу. Реально помер. І шо тєпєрь?
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22.05.2021 14:01 Відповісти
Ага... а вы правду пишите .. ? С потолка данные берут... Вот этот ВОЗ...
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21.05.2021 21:17 Відповісти
Остальным написали " диагноз" - диарея, коклюш и свинка.
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21.05.2021 21:21 Відповісти
Євро-Ісус сам порахував. Лічно.
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22.05.2021 14:02 Відповісти
В Украине медицины нет, прививок нет... НИХ-НА НЕТ ! И мы как то не вымерли... Наверно что то не то с этим СТРАШНЫМ короновирусом... !?
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21.05.2021 21:21 Відповісти
У Королівстві Кривих Дзеркал, в яке стрімко перетворюють земну цивілізацію, подібна абсолютно безвідповідальна і небезпечна тріпологія є нормою. Брехня, маніпуляції, пропаганда ...
Отаке вилізло і квакає ... А писаки підхоплюють та поширюють. На якій підставі це чучало робить такі заявочки ?
Я якраз багато натрапляю на випадки, коли людям, які померли від різних хвороб, приписують ковідку як причину смерті. І коли стільки людей з різних країн про це пише, навряд чи то - випадковість.
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21.05.2021 21:24 Відповісти
Vedana, уже ж писал Вам, как это просто проверяется. Берете данные из своей службы статистики за 5 лет (обычно они за 5 лет приблизительно равны), а потом берете данные за ковидный год, сравниваете. Смотрите, какие месяцы сильно выбиваются, сравниваете. В Украине избыточная смертность в октябре-декабре 2020 года более 30 тысяч человек. Мало?
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21.05.2021 23:52 Відповісти
Шановний Gar, я Вам теж наводила маніпуляції зі статистикою тут.
Тому вірити їй - не маю жодних підстав.
Невідома дата смерті (???), інформація за попередні дні і тижні ... Страшно достовірно.
Тих всіх стареньких, кого вони угробили зразу минулого року - записали в ковідні.
А їх просто кинули. Без догляду. Мусили армію викликати на підмогу.
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21.05.2021 23:58 Відповісти
Какое значение имеет дата смерти в годовой статистике? Если у Вас каждый год умирало по 100 тысяч человек, а в 2020 умерло 130 тысяч (я Ваших цифр не знаю - взял от балды), причину нужно искать? А если такое же произошло одновременно во всем мире?
У нас на начальных этапах анализы по несколько недель делались. О какой статистике мы говорим? Естественно, статистика именно по ковиду не может быть достоверной.
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22.05.2021 00:22 Відповісти
Так я ж Вам розказую.
У нас в 2020 році померло щось більше 9ти тисяч дуже літніх людей (з 10-ти), кого називають жертвами вірусу.
Насправді цих людей просто залишили без догляду у будинках для неавтономних людей.
Бо була піднята паніка і ґвалт про неймовірно смертельний вірус і обслуговуючий персонал відмовився їх доглядати. Отак вони й лежали в тих повних памперсах, без води, їжі ...
Спочатку кинулися волонтери (я не змогла дочитати їхню розповідь про той сморід і жахіття).
Тому викликали військових. + провінційні "борці" ще придумали возити їх, нещасних, (перелокалізовувати) з одного місця в інше. Ну, щоб вже точно добити.
Ідуть кримінальні розслідування. Ці заклади - і державні, і приватні.
Старенькі помирають і далі, бо їх обшпигали вакцинками, а тепер регулярно в тих резиденціх спалахи вірусу, госпіталізації і смерті.
Як тільки хтось помирав молодший - про це зразу писали в газетах. Кілька разів.
Ось статистика по вікових групах:
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******#c63035

Вони щеплені, але наскільки читаю, їх нікуди далі не випускають і до них не пускають.
Нижче по лінку є ось це: Situation in living environments for the elderly and vulnerable
Подивіться.
Більше того, багато людей померли від того, що не отримали мед.допомогу, оскільки вся увага лише ковідним, багато обмежень.
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22.05.2021 00:44 Відповісти
Извините, но мне абсолютно неинтересно, что было (или не было) в Вашей стране. Я никогда не доверяю информации из одного источника. А к антивакцинаторам и прочим свидетелям секты заговоров отношусь приблизительно так же, как и к свидетелям секты плоской земли. По вакцинации есть примеры Израиля, ВБ, США. Уже проверено и доказано - работает.
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22.05.2021 07:45 Відповісти
1. Це - офіційний портал. Від влади. Як і Ви посилаєтеся у своїх коментарях на ізраїльські, наприклад, джерела.
2. Ми говорили про смертність (тема новини), а тепер Ви раптом з*їжджаєте на антивакцинаторів і змову.
Я розумію - так простіше, ніж намагатися розібратися.
Майте гарний день.
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22.05.2021 08:09 Відповісти
"чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации". ----- У ВОЗ планов громадье.
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21.05.2021 21:26 Відповісти
ТАК В ДВА ИЛИ ТРИ ИЛИ ВЫ ПДРЫ СЧИТАТЬ ЕЩЕ НЕ НАУЧИЛИСЬ А В ГОСДЕЛА ЛЕЗЕТЕ !!!???
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21.05.2021 21:34 Відповісти
есть мысль для ляшко.
забашлять полякам - те поднимают зарплаты для гастрабайтеров с Украины,
наши ломятся в Польшу мешками - поляки их на границе вакцинируют и вот она дамка прошла в ферзи...
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21.05.2021 21:41 Відповісти
do not resuscitate

В Украине количество вакцинированных первой дозой приближается к 1 млн. Хм... Вакцинация началась 28 февраля.

Если верить статистике, то с 28 февраля до 19 мая также выявили 826 587 новых случаев ковид.

Интересно, каким способом мы быстрее приобретем коллективный иммунитет?
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21.05.2021 21:42 Відповісти
Во всем мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно умирают 3,3 млн человек, и это 5,9% всех случаев смерти по данним ВОЗ.
ХОТЬ ОДИН ВОДОЧНЫЙ МАГАЗИН ЗАКРЫЛИ? О здоровье они заботяться. Люди не традиционной ориентации.
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21.05.2021 22:04 Відповісти
Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что во время пандемии коронавируса скончались в два-три раза больше людей, чем учитывается статистикой при подсчете летальных исходов у зараженных COVID-19 Источник: https://censor.net/ru/n3266821

Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 832
А ЧОГО ТАК МАЛО - В П ЯТЬ РАЗІВ В САМИЙ РАЗ Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4011
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21.05.2021 22:11 Відповісти
А цифра 7 еще красивее.... Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4975
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21.05.2021 22:24 Відповісти
В ...три -четыре! Причем есть страны которые вызывают непомерную ненависть. Это конечно Бразилия, где сбили станцию, ну и сама Индия, как главный производитель вакцин.
Вот така бывает ....агрессия другой формы жизни. Причем зеленое говно упорно себя ею считает...... Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 354
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21.05.2021 22:17 Відповісти
А вы думаете, что все, кто умер от ковида, действительно так и есть? Ошибаетесь, человек умер совсем от другой болезни, а ему просто приписали ковид. Это просто выгодно так делать, выделяют тогда больше денег, зарплаты выше врачам, ну и т.д и т.п. Здесь у них есть своя хитрость, так что, не надо все смерти приписывать на один ковид.
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21.05.2021 23:13 Відповісти
всё даже проще и часто без злого умысла, давно известно, что тесты на Ковид не точные. То показывает, что есть, то показывает, что нет. Они просто стали тестировать всех умерших, и у многих тесты оказывались положительными, хотя умер человек совсем от другого... Ну и пишут всех в Ковид-жертвы.
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22.05.2021 00:11 Відповісти
В мильен раз, поцанутые
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21.05.2021 23:19 Відповісти
Интересная метода, по рекомендациям ВОЗ вводили жесткие карантины и локдауны, всю медицину перекрутили и переориентировали на борьбу с Ковид. В итоге во всех странах получили избыточную смертность, которая равна или даже превышает данных о смертях от Ковид... Что делать? Решение пришло сразу. А давайте все эти смерти тоже запишем на Ковид. Тогда и отвечать на неудобные вопросы и претензии не нужно.
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22.05.2021 00:09 Відповісти
Куча знакомых умерло от разных болезней, только потому, что им не оказали помощи.т.к все ковидом заняты были...
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22.05.2021 01:19 Відповісти
И да, от ковида из знакомых прямых знакомых один человек умер.
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22.05.2021 01:20 Відповісти
Та й то - не факт, шо від ковіду, ти ж це не перевіриш.
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22.05.2021 07:03 Відповісти
и во всём Зе виноват. Да?
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22.05.2021 05:17 Відповісти
Зю.
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22.05.2021 14:09 Відповісти
 
 