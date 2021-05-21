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Новини Політика України
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НАБУ (3425) Венеціанська комісія (213) ВРЮ (83) судова реформа (1184) США (14444) Євросоюз (6998) ВККСУ (438)

США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і заступник глави Офісу президента України Андрій Смирнов обговорили з представниками США і Європейського Союзу реформування Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Національного антикорупційного бюро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук посольства США в Україні.

"Зробити це правильно надзвичайно важливо для правосуддя в Україні. Ми продовжуємо закликати українську владу виконувати свої зобов'язання дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії щодо забезпечення тимчасової, але суттєвої ролі незалежних експертів у цих органах. Це здається невеликим технічним питанням, але це не так", - сказано в повідомленні.

У диппредставництві підкреслили, що незалежні експерти - єдиний спосіб захистити ці органи, що відповідають за конче необхідні судові реформи і боротьбу з корупцією, від зловмисного впливу.

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"Чому? Тому що такі експерти не мають конфлікту інтересів, переконань чи якихось завдань, що відрязняються від захисту суспільного блага", - зазначили в посольстві США.
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Топ коментарі
+7
Чергове нагадування зеленій плісняві ,що локшина на вуха не прокатує !!!!)))
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21.05.2021 21:39
+6
Це плювок. Плювок у лице Найвеличнішого реформатора. Смачний такий плювок, густий, потужний. 😊
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21.05.2021 21:51
+5
Реальні реформи в Україні можливі лише під наглядом західних фахівців "!! Зелена пліснява це лише імітація державної влади, тому будь-яка іх діяльність, це лише імітація державної діяльності!!!)))
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21.05.2021 21:42
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Дайте гражданами право судить выродков суддей особо упоротых
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21.05.2021 21:29 Відповісти
Чергове нагадування зеленій плісняві ,що локшина на вуха не прокатує !!!!)))
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21.05.2021 21:39 Відповісти
ну как они могут быть независимыми - они что не люди ?
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21.05.2021 21:39 Відповісти
У нас приЗедет - урист, он как десять НАБУ, он сам все сможет...
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21.05.2021 21:40 Відповісти
Реальні реформи в Україні можливі лише під наглядом західних фахівців "!! Зелена пліснява це лише імітація державної влади, тому будь-яка іх діяльність, це лише імітація державної діяльності!!!)))
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21.05.2021 21:42 Відповісти
Це плювок. Плювок у лице Найвеличнішого реформатора. Смачний такий плювок, густий, потужний. 😊
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21.05.2021 21:51 Відповісти
А самі вони тим часом спокійно добудують ПП-2 разом з кацапами.
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21.05.2021 21:59 Відповісти
Доказать вину Ведмедчука или его жены Оксаны Марченко очень сложно Зелемойским Кучмистам.... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 4836Леонид Данилыч не миллиардер может нанять очень крутых адвокатов...
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21.05.2021 21:59 Відповісти
США в течении 3 лет будет покупатьь в Украине кучу грузовиков КАМАЗ по заказу Пентагона...,контракт подписан и его выполнение зависит от многих факторов,это вам не срань РАБссиянская... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 5748
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21.05.2021 22:03 Відповісти
РАБссия встала с колен... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 5609украинские КРАЗЫ лучшие в Мире....
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21.05.2021 22:04 Відповісти
"В диппредставительстве подчеркнули, что независимые эксперты - единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимые судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия."---------------
тут ключевое слово независимые эксперты...ну нет их нет независимых... и в ближайшие 3 года не просматриваются.и вообще етот несмешной зеленяк ничего ничего никому не должен, включяя зарубежных партнеров.
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21.05.2021 22:06 Відповісти
Так Мавзолейные Хмыри уже 7 лет поют одну мантру,включая Ольгу *********...Украина под внешним управлением.... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 5450 США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 5450
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21.05.2021 22:10 Відповісти
Хорошая новость для гопников кремля.Байден сократит военный бюджет США с 780 ярдов долларов в год,до 500.....на деле это означает что американцы придумали совершенно новый и дешевый вид вооружений... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 1343 США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 659Танцуй РАБссия и плачь Омерика...
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21.05.2021 22:17 Відповісти
Це як рефлексія на бидло-інтерв'ю НАЙВЕЛИЧНІШОГО Кособородька.
Бидло - воно і в Африці - БИДЛО.
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21.05.2021 22:27 Відповісти
Лично я верю в вяличие Зелемойских...один Данылыч чего стоит...2 каденции был начальником Украины.... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 5344
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21.05.2021 22:31 Відповісти
 
 