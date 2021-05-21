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COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в майбутньому цифрові сертифікати COVID стануть дійсними для країн поза Євросоюзом. Очікується, що цифрові сертифікати почнуть працювати на території ЄС у липні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося на Глобальному саміті з охорони здоров'я.

За словами фон дер Ляєн, цифрові сертифікати можуть застосовуватися і до країн поза ЄС, якщо вони нададуть відповідні дані.

"Сертифікація має визнаватися. Ми визначили критерії наразі для інших країн-членів, але має бути узгодження і з державами поза ЄС. У майбутньому він (сертифікат - ред.) може поширюватися і на інші країни при наданні відповідних даних", - сказала вона.

Читайте також: Запуск "паспортів вакцинації" у ЄС узгодять до кінця травня, - фон дер Ляєн
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Топ коментарі
+4
Ветеринарні паспорти готові.

Від собак відміностей тепер мало COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 4404
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21.05.2021 22:19
+2
Вот это под вопросом... Я лично буду рад каждому украинцу в Германии
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21.05.2021 21:51
+2
РНКа вакцины... что они программируют никто не знает, но видно что это всем нужно и готовы делать бесплатно...
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22.05.2021 01:14
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Меня в след. вторник уколят АстраЗенекой, да, не рад, ну лучше так, чем ни как
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21.05.2021 21:44 Відповісти
Если будут последствия, прошу простить и не обращать внимание
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21.05.2021 21:45 Відповісти
власти некоторых штатов ввели лотерею для вакцинированых
жителей штата - 5+- призов со сколькими то там миллионами на каждый приз.
вакцинация возросла тенденцiя набувае популярнiсть... )))
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21.05.2021 22:15 Відповісти
А кого укололи индийской ширкой CoviShield их в ЕС впустят? COVID-сертификат в будущем будет действителен для стран вне Евросоюза, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 1239
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21.05.2021 21:48 Відповісти
Вот это под вопросом... Я лично буду рад каждому украинцу в Германии
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21.05.2021 21:51 Відповісти
Странам ес, уже можно в аэропортах открывать лавочки вакцинации. Прилетели граждане из какой-то банановой страны - вмазали за полтишку евро пфайзера, только потом можно ставить штамп вьезда.
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21.05.2021 21:52 Відповісти
Не не сойдет, пфайзер 6 недель ждать, астраЗенека все 12 недель. Только потом иммунизация на полной мере срабатывает.
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21.05.2021 21:55 Відповісти
чо ты бред несешь на серьезе про фейкиммунизацию
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21.05.2021 23:21 Відповісти
РНКа вакцины... что они программируют никто не знает, но видно что это всем нужно и готовы делать бесплатно...
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22.05.2021 01:14 Відповісти
Ветеринарні паспорти готові.

Від собак відміностей тепер мало COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 4404
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21.05.2021 22:19 Відповісти
Основна відмінність - за вбивство собаки зараз термін більший, ніж за вбивство двоногої істоти...
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21.05.2021 22:55 Відповісти
COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 9121

Люди, які вакцинувалися чи нетерпляче чекають своєї черги, викликають у моїй уяві цю картинку. "Продавець милиць сказав нам ампутувати ногу. І ми повірили."
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21.05.2021 23:52 Відповісти
 
 