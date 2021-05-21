COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в майбутньому цифрові сертифікати COVID стануть дійсними для країн поза Євросоюзом. Очікується, що цифрові сертифікати почнуть працювати на території ЄС у липні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося на Глобальному саміті з охорони здоров'я.
За словами фон дер Ляєн, цифрові сертифікати можуть застосовуватися і до країн поза ЄС, якщо вони нададуть відповідні дані.
"Сертифікація має визнаватися. Ми визначили критерії наразі для інших країн-членів, але має бути узгодження і з державами поза ЄС. У майбутньому він (сертифікат - ред.) може поширюватися і на інші країни при наданні відповідних даних", - сказала вона.
Топ коментарі
+4 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар21.05.2021 22:19
+2 Willi Kloos
показати весь коментар21.05.2021 21:51
+2 Viktor G 87bde955
показати весь коментар22.05.2021 01:14
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Будь ласка, зачекайте...
жителей штата - 5+- призов со сколькими то там миллионами на каждый приз.
вакцинация возросла тенденцiя набувае популярнiсть... )))
Від собак відміностей тепер мало
Люди, які вакцинувалися чи нетерпляче чекають своєї черги, викликають у моїй уяві цю картинку. "Продавець милиць сказав нам ампутувати ногу. І ми повірили."