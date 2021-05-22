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Суд заарештував вора в законі на прізвисько Умка на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Вора в законі на прізвисько Умка взято під варту на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції.

Суд заарештував вора в законі на прізвисько Умка на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція 01

Таке рішення сьогодні, 21 травня, ухвалив Печерський районний суд Києва. Умку взяли під варту в залі суду.

Йому інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі вора в законі - ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував "вора в законі" на прізвисько Лаша Сван на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО
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Топ коментарі
+10
А что ж у зеленого суда не получилось гэбнявую проститутку - мертведчука усадить в клетку?
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21.05.2021 21:53
+6
Єрмак не злодій в законі,а злодій над законом !!!))
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21.05.2021 22:00
+4
А зрадника Єрмака коли арештують, хто в курсі ??? Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7311
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21.05.2021 21:56
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А что ж у зеленого суда не получилось гэбнявую проститутку - мертведчука усадить в клетку?
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21.05.2021 21:53 Відповісти
Кремлівські гниди не вільні судити кремлівських гнид !!!)))
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21.05.2021 22:01 Відповісти
Не у ЗЕ а у скупленных судьей и прокуроров.Покажите мне хоть одного адвоката не нарушившего Закон Украины?
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21.05.2021 22:01 Відповісти
А хто скупив їх усіх? Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9379
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21.05.2021 22:03 Відповісти
Та ніхто і нікого не купував,за 2 проки ніякого розвидку єкономіки не було а бюджет в країні поповнювали виключно із увеличення податків та кредитів.
Нинішня влада,на мою думку,дебільно-геноцидна.так як про розвиток економіки вони і уяви не мають і не знають.Це їм не на ніаніно грати та не не велосипеді кататись.А ЗЕ вмісто того щоб залучати спеціалістів почав виконувати обіцянки тих хто його привів до влади та своїх друзів не думаючи що ці дебіли можуть привести до краху цілу країну.
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21.05.2021 22:41 Відповісти
Просто перечитай це завтра зранку, або по-обіді, чи коли там тебе відпустить. Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8587
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21.05.2021 23:07 Відповісти
А зрадника Єрмака коли арештують, хто в курсі ??? Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7311
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21.05.2021 21:56 Відповісти
Єрмак не злодій в законі,а злодій над законом !!!))
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21.05.2021 22:00 Відповісти
А на каком основании его арестовали?Оснований просто нету,так как если бы были то его бы арестовали по конкретных обвинеиях.
Правду кажут СМИ что ЗЕ делает только видимость деятельности,но за 2 года так реального ничего и не сделал.Все предыдущие Президенты так-же обсирались так может ЗЕ хватит воли уничтожить олигархию В Ураине
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21.05.2021 21:58 Відповісти
Умау на Батьківщину,на Південне узбережжя моря Лаптьових !!!))))
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21.05.2021 21:58 Відповісти
Малюська подзаработает на прокате vip-камеры.
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21.05.2021 21:59 Відповісти
У Бубачкі зачистка конкурентів.
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21.05.2021 22:21 Відповісти
По лекалам раннєго ***** коли той після Борі Синього заступав на тсарство.
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21.05.2021 22:25 Відповісти
Тепер зрозуміло чого так збільшився кортеж і посилена охорона.
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22.05.2021 07:04 Відповісти
Умка и недоумка! На 60 суток! Почти уверен---на 61 день выйдет. *...хозяин седой---ворота открой...
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21.05.2021 22:31 Відповісти
О великий Зеленский безштрашный и непоколебимый решил бороться с бандитами!так же само как и великий уйло
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21.05.2021 22:32 Відповісти
Хата для Умки до родной. И зайдёт он в хату по правилам. Авторитет однако. Оно конечно, кича не хата Медведчука с картинами и бассейном, и таки Умке за то обидно. Он же Родину не предал, как Медведчук, и тут такая предьява и на кичу, а не домой с браслетом на ноге.
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21.05.2021 22:51 Відповісти
Умку усадил мертвечука отпустил...
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22.05.2021 04:00 Відповісти
и тут зраду узрели.
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22.05.2021 05:18 Відповісти
 
 