Суд заарештував вора в законі на прізвисько Умка на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО
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Вора в законі на прізвисько Умка взято під варту на 60 днів без права внесення застави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції.
Таке рішення сьогодні, 21 травня, ухвалив Печерський районний суд Києва. Умку взяли під варту в залі суду.
Йому інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі вора в законі - ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+10 Super Gut
показати весь коментар21.05.2021 21:53
+6 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар21.05.2021 22:00
+4 Грышка Распутный 2
показати весь коментар21.05.2021 21:56
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Нинішня влада,на мою думку,дебільно-геноцидна.так як про розвиток економіки вони і уяви не мають і не знають.Це їм не на ніаніно грати та не не велосипеді кататись.А ЗЕ вмісто того щоб залучати спеціалістів почав виконувати обіцянки тих хто його привів до влади та своїх друзів не думаючи що ці дебіли можуть привести до краху цілу країну.
Правду кажут СМИ что ЗЕ делает только видимость деятельности,но за 2 года так реального ничего и не сделал.Все предыдущие Президенты так-же обсирались так может ЗЕ хватит воли уничтожить олигархию В Ураине