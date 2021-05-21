За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК
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Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію Криму обладнання виробництва Siemens AG і Grundfos AG.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим.
"Прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію АР Крим обладнання для функціонування водних споруд виробництва європейських компаній Siemens AG і Grundfos AG (по ч.1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України)", - сказано в повідомленні.
Як зазначають у прокуратурі, ці протиправні дії були вчинені з використанням суб'єктів господарювання РФ і в обхід санкційних заборон Європейського Союзу.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що німецька компанія Siemens поставила обладнання в окупований Крим для викачування води в басейні річки Зуя.
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Укажите юридические реквизиты ,,Прокуратуры автономии,,которая хочет ,,нагнуть,, Сименс..Думаю что выдавшего эту информацию нужно посадить на ростки бамбука за не обдуманую информацию.
Соединенные Штаты объявили о введении санкций против четырех российских компаний, а также 13 судов в исполнение закона PEESA, который предусматривает преследование всех лиц, причастных к строительству Nord Stream 2.
Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, обнародованном вчера, передает Укринформ.
Таким образом, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против трех российских компаний, участвующих в проектах Nord Stream 2:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба»
ООО «Мортранссервис»
АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»
Кроме того, повторные ограничения введены против ООО «Коксохимтранс», против которого уже вводились санкции, связанные с российской агрессией против Украины. Это означает, что, если с организации снимут рестрикции в рамках одного из этих списков, ограничения продолжат действовать против нее в рамках другого.
Также объявлены новые санкции против 13 российских судов, в т.ч. повторные против двух судов.
В черный список включены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».
Условия задачи:
1) фирма "Siеmens" в Германии;
2) оборудование фирмы "Siеmens" поставлено в Крым;
3) Крым в Крыму (аннексирован);
4) Геринг в гробу в белых тапках;
5) прокуратура АРК Крыма в Украине.
ВОПРОС:
Определить отношение фирмы "Siеmens" и поставленного ею в Крым оборудования к уголовному делу, находящемуся в производстве АРК Крыма?
(агниреГ ыпож йотслот оД : ТЕВТО)