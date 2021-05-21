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За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК

Новини Цензор.НЕТ Події

За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію Криму обладнання виробництва Siemens AG і Grundfos AG.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим.

"Прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію АР Крим обладнання для функціонування водних споруд виробництва європейських компаній Siemens AG і Grundfos AG (по ч.1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України)", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, ці протиправні дії були вчинені з використанням суб'єктів господарювання РФ і в обхід санкційних заборон Європейського Союзу.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що німецька компанія Siemens поставила обладнання в окупований Крим для викачування води в басейні річки Зуя.

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Топ коментарі
+2
Какое производство? Давно нужно было отзывать посла из Берлина и вводить санкции.
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21.05.2021 22:36
+2
Оказалось у вашего любимого Байдена резьба стерлась, от старости.
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22.05.2021 06:09
+2
Сиди на пляшці рівно, кацапе
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22.05.2021 09:24
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Сименс давно куплен кацапами и участвует в производстве танков на уралвагонзаводе. В Германии штабквартира, но ее спокойно могут перенести в сколково.
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21.05.2021 22:35 Відповісти
Мы просто не представляем сколько западных компаний в той или иной мере куплено или даже создано кацапами. Даже сами кацапы у телевизора этого не представляют, поскольку "деньги любят тишину".
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21.05.2021 22:40 Відповісти
Какое производство? Давно нужно было отзывать посла из Берлина и вводить санкции.
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21.05.2021 22:36 Відповісти
На кожну хитру дупу є американський болт з лівою різьбою.
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21.05.2021 22:46 Відповісти
Оказалось у вашего любимого Байдена резьба стерлась, от старости.
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22.05.2021 06:09 Відповісти
Поставки были в нормандском формате!
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21.05.2021 22:51 Відповісти
Прокуратура автономии.

Укажите юридические реквизиты ,,Прокуратуры автономии,,которая хочет ,,нагнуть,, Сименс..Думаю что выдавшего эту информацию нужно посадить на ростки бамбука за не обдуманую информацию.
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21.05.2021 23:05 Відповісти
Сиди на пляшці рівно, кацапе
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22.05.2021 09:24 Відповісти
Неужели, через столько лет 😁😁😁😁
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22.05.2021 00:06 Відповісти
Контора пишет... и получает зарплату За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 781
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22.05.2021 01:51 Відповісти
Немцы и россияне сотрудники ,зарабатывать деньги хотят,развиваються,америка включая заднюю улыбаеться нам,а мы останемся у разбитого корыта ой нет ,в нашем случае у разбитой трубы
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22.05.2021 05:18 Відповісти
Нужно срочно "побить горшки" с Германией? За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6869
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22.05.2021 10:37 Відповісти
Уже ничего не поможет ,сп-2 будет досрочно построен и запущен в работу
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22.05.2021 11:31 Відповісти
Конечно достроят. Германия и Франция заинтересованы больше, чем рф.
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22.05.2021 11:44 Відповісти
І ВСЄ В ЛАХТА ЕТО ЗНАЮТ! За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5315 За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5430
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22.05.2021 15:14 Відповісти
Путин крышевал Сименс в Петербурге еще когда сошкой в фсб работал, там завязка крепкая
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22.05.2021 14:01 Відповісти
США ввели санкции против 4 российских компаний и 13 судов, строящих Nord Stream 2
Соединенные Штаты объявили о введении санкций против четырех российских компаний, а также 13 судов в исполнение закона PEESA, который предусматривает преследование всех лиц, причастных к строительству Nord Stream 2.
Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, обнародованном вчера, передает Укринформ.

Таким образом, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против трех российских компаний, участвующих в проектах Nord Stream 2:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба»
ООО «Мортранссервис»
АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»
Кроме того, повторные ограничения введены против ООО «Коксохимтранс», против которого уже вводились санкции, связанные с российской агрессией против Украины. Это означает, что, если с организации снимут рестрикции в рамках одного из этих списков, ограничения продолжат действовать против нее в рамках другого.
Также объявлены новые санкции против 13 российских судов, в т.ч. повторные против двух судов.
В черный список включены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».
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22.05.2021 15:12 Відповісти
ЗАДАЧА.
Условия задачи:
1) фирма "Siеmens" в Германии;
2) оборудование фирмы "Siеmens" поставлено в Крым;
3) Крым в Крыму (аннексирован);
4) Геринг в гробу в белых тапках;
5) прокуратура АРК Крыма в Украине.
ВОПРОС:
Определить отношение фирмы "Siеmens" и поставленного ею в Крым оборудования к уголовному делу, находящемуся в производстве АРК Крыма?
(агниреГ ыпож йотслот оД : ТЕВТО)
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22.05.2021 15:23 Відповісти
 
 