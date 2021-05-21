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Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу наглядової ради першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.
Відповідні укази №208 і №209 оприлюднено на сайті президента в п'ятницю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також Зеленський скасував дії указів №734, №747, №23, №242 і №424 від 2019 і 2020 років відповідно.
Укази набирають сили від дня опублікування.
Топ коментарі
+47 Andriy Zlochevskiy
показати весь коментар21.05.2021 22:31
+26 Vovcheg Zak
показати весь коментар21.05.2021 22:31
+22 Maksim Perepelitca
показати весь коментар21.05.2021 23:07
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Будь ласка, зачекайте...
Але був надто вихованим та згодився, що просто дебіл та без яєць.
Но у ЗЕ есть шанс что-то исправить в лучшую сторону но по всей видимости он его упустит так как своя рубашка ближе к телу а он на должности только временный.
Проблема же не в дорогах. Дороги и при Гросе неплохо строились, но при этом за все остальное тоже не забывали. И ВВП рос, и зарплаты, и госпредприятия, как ни странно, были прибыльными, и инвестиции в страну шли без всяких нянь, и реформа медицины шла, и новое вооружение разрабатывали. А еще и международная поддержка была (которую, кстати, попередники и заслужили). А этот пришел на все готовое, но уже практические все про...бал. Бывает же так! Зато диджитализация.
Вы в курсе, как развивалась Южная Корея? Там по факту все сливки доставались (и достаются!) нескольким корпорациям при поддержке государства. Т.е. условным Ахметке, Бене, Пинчуку государство давало деньги на развитие производства, заказывало у них продукцию. Власть в корпорациях передавалась по наследству. Что это, как не кумовство и коррупция? Тем не менее Южная Корея почему-то отсталой страной не стала.
Ни в коем случае не считаю, что у нас возможен подобный вариант - у нас олигархи не той системы. Но наша "борьба" с олигархами напоминает борьбу с ветряными мельницами, точнее ее имитацию.
руки прочь от отбулавленого, готового голову за Крым сложить после 5 лет
захвата кацапами Крыма и гастролей отбулавленого с 2014-го по 2019 в накацапии...
..
Зато теперь понятны критерии подбора кадров ЗЕкоманду.
73% дебилы-экспериментаторы, вы должны быть довольны