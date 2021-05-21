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Новини Політика України
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Горбулін (35) Зеленський (17406) наглядова рада (79) Укроборонпром (958) Милованов Тимофій (281)

Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Милованова включено до складу наглядової ради

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу наглядової ради першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.

Відповідні укази №208 і №209 оприлюднено на сайті президента в п'ятницю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також Зеленський скасував дії указів №734, №747, №23, №242 і №424 від 2019 і 2020 років відповідно.

Укази набирають сили від дня опублікування.
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Топ коментарі
+47
Мінус профі, плюс дебіл
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21.05.2021 22:31
+26
логічно. тільки клоуни і долбіоби. Горбулін явно не з таких
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21.05.2021 22:31
+22
Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 1632.
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21.05.2021 23:07
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Тял пкиводам Зєлєнского розвал Укроборонпрому здався надто повільним?
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21.05.2021 22:30 Відповісти
*Ляльководам Зєлєнского.
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21.05.2021 22:50 Відповісти
Мінус профі, плюс дебіл
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21.05.2021 22:31 Відповісти
Закон фізики !!!)))
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21.05.2021 22:49 Відповісти
логічно. тільки клоуни і долбіоби. Горбулін явно не з таких
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21.05.2021 22:31 Відповісти
Укроборонпром одебилился...
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21.05.2021 22:33 Відповісти
Милованову респект
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21.05.2021 22:33 Відповісти
Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 7861
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21.05.2021 23:44 Відповісти
Последовательно разваливают все отрасли. Вот и дебила в набсовет ввели. Хана Укроборонпрому.
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21.05.2021 22:43 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!! На посади повертається вселяка колорадська гидота !!!)))
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21.05.2021 22:44 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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21.05.2021 22:46 Відповісти
"Проводить дослідження в галузі теорії ігор, теорії контрактів та інституційного дизайну"...
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21.05.2021 22:46 Відповісти
Тоесть теперь туда назначают официальных дебилов?
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21.05.2021 22:46 Відповісти
Я бы не сказал, что Милованов дебил. Он умный, очень, но просто теоретик. Вчера в какой-то передаче он неплохо с Гондоном погрызся. Тот угрожал его перекусить и не заметить.
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21.05.2021 23:12 Відповісти
"Я дебил и этого не скрываю" - это его личная цитата.
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22.05.2021 00:47 Відповісти
МилийВанов, поважає бородатих бабць, от і звогчив ситуацію... Однозначно, що міг фикнути та сказати: "Якщо ти Беня такий розумний, так покажи своє не вкрадене бабло... Чи відійди вонючий ж(жмот), вибачайся, а то поб'ю інтелектом...."
Але був надто вихованим та згодився, що просто дебіл та без яєць. Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9757
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22.05.2021 02:57 Відповісти
Каков царь, такова и прислуга.
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21.05.2021 22:51 Відповісти
на роssii глобальная катастрофа население гибнет быстрее навозных мух,лишних хромосом нет
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21.05.2021 22:52 Відповісти
Якщо Мило з гандоном посперечавсі на гівно+гівно, то певна річ, що потрібно підвищувати за посадою такого мармизу!
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21.05.2021 22:52 Відповісти
Извините,возможно я не прав,но такоя частоя смена министров скорее указывает на уход от товетственности за содеяное чем на улучшение в Украине.Тем более что ни один отстраненный не понес наказание за ущерб нанесенный Украине.ЗЕ старается выглядеть хорошим Президентом но для всех быть хорошим значит быть проституткой.Или трахать весь народ Украины или трахнуть по полной тех кого его *****.
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21.05.2021 22:53 Відповісти
Почему же неправ? Шут делает шоу и это у него отменно выходит. Если получается что-то хорошее - его заслуга, а все плохое вешает на команду. Лохи ведутся. Простейший пример: забрал бабки с ковидного фонда на строительство дорог. Зеля "молодец", потому что строит дороги, а Степанов козел, потому что не закупил вакцины, концентраторы и т.д. И так во всем.
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21.05.2021 23:09 Відповісти
Не ехидничайте.Без дорог нету страны а есть только направления.А дороги строятся и хорошие строяться..Да и за 30-ть лет у нас не было и нету в Украине Президента который бы хотя бы постарался улучшить страну так как все Президенты были назначены на пост олигархами и они обязаны были отрабатывать свое назначение,включая и ЗЕ.
Но у ЗЕ есть шанс что-то исправить в лучшую сторону но по всей видимости он его упустит так как своя рубашка ближе к телу а он на должности только временный.
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21.05.2021 23:24 Відповісти
Смешно. В какую сторону? Он за первый же год правления увеличил долг Украины на 8%, а за второй на 7%. И это на фоне снижения ВВП! Страна движется в задницу, а Вы про улучшения.
Проблема же не в дорогах. Дороги и при Гросе неплохо строились, но при этом за все остальное тоже не забывали. И ВВП рос, и зарплаты, и госпредприятия, как ни странно, были прибыльными, и инвестиции в страну шли без всяких нянь, и реформа медицины шла, и новое вооружение разрабатывали. А еще и международная поддержка была (которую, кстати, попередники и заслужили). А этот пришел на все готовое, но уже практические все про...бал. Бывает же так! Зато диджитализация.
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21.05.2021 23:39 Відповісти
Не спорю,страну делают пяток или десяток олигархов а президенты только их вассалы.Так что предыдущих или будущих не надо сравнивать.У ЗЕ есть шанс все это изменить,как были шансы и в предыдущих Президентов и народ поддержит на все 100.Да вот только у них кишка тонка или сидят под прессом тех кто их назначил.
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21.05.2021 23:52 Відповісти
Я против олигархата, но бороться с ними можно только установлением общих понятных одинаковых правил для всех, а не санкциями и прочей фигней. Нужно заставить олигархов вкладывать деньги в развитие собственной страны.
Вы в курсе, как развивалась Южная Корея? Там по факту все сливки доставались (и достаются!) нескольким корпорациям при поддержке государства. Т.е. условным Ахметке, Бене, Пинчуку государство давало деньги на развитие производства, заказывало у них продукцию. Власть в корпорациях передавалась по наследству. Что это, как не кумовство и коррупция? Тем не менее Южная Корея почему-то отсталой страной не стала.
Ни в коем случае не считаю, что у нас возможен подобный вариант - у нас олигархи не той системы. Но наша "борьба" с олигархами напоминает борьбу с ветряными мельницами, точнее ее имитацию.
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22.05.2021 00:13 Відповісти
Не бреши. Порошенко не був нічиїм "вассалом", і піднімав країну. А це Зе доводить до дефолту, руйнує і ганьбить країну.
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22.05.2021 06:10 Відповісти
Нариду в харю плюнул , прокатит,стерпят- дальше пойдет ишака из омана выпишет и поставит. Быдло стерпит.
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21.05.2021 22:59 Відповісти
Мілованов має гнучкий хребет) Тепер в наглядову рану заліз "спеціаліст", як і Лещенко, Наєм і решта холуїв.
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21.05.2021 23:02 Відповісти
Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 1632.
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21.05.2021 23:07 Відповісти
Наєм за січень-квітень 2021 року заробив (заробітна плата) 3,3 млн. Порахуйте - понад 800 тис. грн., а не якісь там 310.
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21.05.2021 23:31 Відповісти
Я не заперечую .
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21.05.2021 23:40 Відповісти
У гельмінтів взагалі хребти відсутні !!!)))
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21.05.2021 23:07 Відповісти
У этого милованова рожа олигофрена...умственные способности аналогичные...
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21.05.2021 23:06 Відповісти
Все лайно яке можливо знайти в Україні вже попристроював , і всіх толкових позвільняв . Господи , за ЩО ? Змилуйся над країною . Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 2345 .
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21.05.2021 23:06 Відповісти
Хлопці, в Україні все набагато гірше, ніж ми собі думаємо.
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21.05.2021 23:16 Відповісти
дебила вместо Горбулина, - Вова, ты дебил!
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21.05.2021 23:19 Відповісти
А шо це кловун без кацоваротки?
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21.05.2021 23:21 Відповісти
"ну от работает же буба, а вы "нюхает нюхает..."
руки прочь от отбулавленого, готового голову за Крым сложить после 5 лет
захвата кацапами Крыма и гастролей отбулавленого с 2014-го по 2019 в накацапии...
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21.05.2021 23:28 Відповісти
Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 1336. і тому я йду " клєпать лаве " в наглядову раду Укроборонпрому . Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9460 .
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21.05.2021 23:46 Відповісти
Та скорее всего сам Горбулин как бы не против был. В толпе второгодников, ка-вэ-эньщиков, клоунов и 10 академиков ладу не дадут. Настала эпоха бездарей. Что плохо тут особо. После подобных у власти, нормальные профессионалы и тем более реформаторы во власть уже не пойдут ни за что. Ведь завалено будет всё.
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21.05.2021 23:52 Відповісти
а що, власне, горбуліну робити серед зелених дебіляк?
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22.05.2021 00:27 Відповісти
Горбулін і козєля... Це як Ейнштейн і ... Той же козєля. Універсальний нуль-кізяк. Абсолютне зеро.
..
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22.05.2021 01:45 Відповісти
Милованов таки нализал себе должность.

Зато теперь понятны критерии подбора кадров ЗЕкоманду.
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22.05.2021 02:03 Відповісти
ЗЕ: богатства Украины прирастать дураками будут 🤪
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22.05.2021 02:04 Відповісти
Ипать підріли небачених масштабів
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22.05.2021 02:30 Відповісти
А міг би призначити замість науковця "науківця". Так що Мілованов ще прийнятна кандидатура.
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22.05.2021 07:09 Відповісти
зебилы, назначайте уже сразу Лысого.. и всю массовку везде, куда дотянутся ваши потные, трясущиеся, ручки..
73% дебилы-экспериментаторы, вы должны быть довольны
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22.05.2021 07:45 Відповісти
Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9962
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22.05.2021 08:16 Відповісти
у зільонаго мілованов а у ***** мілонов які різні прізвища...мабуть совпадєніє
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22.05.2021 08:43 Відповісти
Еще один блюдолиз пошел на откорм.
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22.05.2021 10:01 Відповісти
С миловановым все ясно, но почитайте и о других: носов,шурма и все станет на свои места, и вы поймете кто руководит и будет руководить Украиной.
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23.05.2021 15:25 Відповісти
 
 