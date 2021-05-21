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Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС

Сьогодні, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, три військовослужбовці ЗСУ зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я українських захисників - задовільний.

Зазначається, що на обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

Читайте також: Від початку доби 21 травня ворог 5 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібром 83 мм, втрат немає, - штаб ООС
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Топ коментарі
+11
Швидкого одужання нашим захисикам.
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21.05.2021 23:52
+10
ты же слышал вчера: за ответы на вопросов журналистов убивают по 100 человек, а от комментариев Президента Украины вообще по 300. Так что Бубочка вчера 100 человек спас и вообще, за 730 дней каденции Бубочка сохранил жизни 7300 человек.
Его подвиг никто не оценил и Зеленский из-за этого сам себе удлинил президентскую цепь на 2 звена.
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21.05.2021 23:10
+9
А оно молчит...
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21.05.2021 22:43
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А оно молчит...
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21.05.2021 22:43 Відповісти
Відходняк від вчорашньої пресухи!!!)))
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21.05.2021 23:01 Відповісти
ты же слышал вчера: за ответы на вопросов журналистов убивают по 100 человек, а от комментариев Президента Украины вообще по 300. Так что Бубочка вчера 100 человек спас и вообще, за 730 дней каденции Бубочка сохранил жизни 7300 человек.
Его подвиг никто не оценил и Зеленский из-за этого сам себе удлинил президентскую цепь на 2 звена.
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21.05.2021 23:10 Відповісти
а оно без фотографов, шо навприсядки - снимки снизу на фоне вoсходящего солнца.....
вообще никогда не мычит.
боюсь поймете кого выбрали тогда когда будет уже безнадежно позно.

дай боже ошибиться...
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21.05.2021 23:13 Відповісти
Зебилы на коленях....так вы что у куйло в глазах то увидели? Все вас терпил зелёных кидают....
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21.05.2021 22:50 Відповісти
Нужно драть кацапов со всех орудий!
кацапо-фашисты понимают только силу!
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21.05.2021 22:56 Відповісти
Отаке воно зелене перемир"я !!! На 122 калібр адекватна стрілкотня з Калаша !!!)))
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21.05.2021 23:00 Відповісти
штаб ООС вообще от рук отбился и перестал бояться клоуна!
Правильно будет не ВРАЖЕСКИЙ ОБСТРЕЛ, а ПРОВОКАЦИЯ или НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПЕРЕМИРИЯ
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21.05.2021 23:06 Відповісти
У нас под Мариком сегодня целый день оч громко. Не рекорд, но давненько такого не было(
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21.05.2021 23:11 Відповісти
А чим наші відповідали ?
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21.05.2021 23:17 Відповісти
Точно сказать не могу - занят был оч(((
Но, у меня сложилось впечатление (вполне возможно, что я не прав - всю картину боя не слышал((( ), что ничем.
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21.05.2021 23:26 Відповісти
Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7680 Значить, брешуть, що наші відкривали вогонь. Хіба що з автоматів випустили кілька черг у небо.
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21.05.2021 23:36 Відповісти
В таком случае ты должен быть точно уверен, что ты слыхал разрыва снарядов/мин, а не выстрелы орудий. Ты уверен?
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22.05.2021 09:16 Відповісти
"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ"-интересно,что это означает?Или это просто набор слов,хз Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2738
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21.05.2021 23:43 Відповісти
Слідукують за тим, щоб наші кацапам не відповіли. І шукають спосіб перекласти відповідальність на український військових
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21.05.2021 23:51 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисикам.
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21.05.2021 23:52 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5037
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22.05.2021 07:35 Відповісти
 
 