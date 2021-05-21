Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС
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Сьогодні, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, три військовослужбовці ЗСУ зазнали поранень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я українських захисників - задовільний.
Зазначається, що на обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.
На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Его подвиг никто не оценил и Зеленский из-за этого сам себе удлинил президентскую цепь на 2 звена.
вообще никогда не мычит.
боюсь поймете кого выбрали тогда когда будет уже безнадежно позно.
дай боже ошибиться...
кацапо-фашисты понимают только силу!
Правильно будет не ВРАЖЕСКИЙ ОБСТРЕЛ, а ПРОВОКАЦИЯ или НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПЕРЕМИРИЯ
Но, у меня сложилось впечатление (вполне возможно, что я не прав - всю картину боя не слышал((( ), что ничем.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!