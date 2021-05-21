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Новини Політика України
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хабар (3990) Київ (13828) корупція (4068) шоу_Шустера (309) Арахамія (1000)

"Слуга народу" Арахамія розповів, як до приходу в політику давав хабарі чиновникам

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова фракції СН розповів про свій досвід будівництва бізнес-центру у столиці. Він стверджує, що без хабарів отримати дозвіл на будівництво неможливо.

Про це Арахамія розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я будував у Києві бізнес-центр, я особисто приходив отримувати якісь папери, мені весь час говорили: піди спочатку ось туди, он до тих юристів. Заплати цим юристам гонорар, який ... Скільки юрист коштує? Ну, умовно? Ну, дві тисячі доларів. Піди, якщо у тебе великий будинок - заплати 50 тис. доларів. Ми що, не розуміємо всі один одного, чи що?" - емоційно заявив Арахамія під час дискусії.

"Я ж бізнесменом був, я ж прекрасно розумію, як це все працює", - додав він.

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На запитання представників столичної влади про те, коли саме він давав хабарі і чи не вважає, що має за це відповісти, Арахамія відповів: "Я як бізнесмен - так, я вам поясню. А що тут соромитися - будь-який, будь-який бізнесмен, який хоче побудувати, якщо не дасть грошей - ніколи в цій країні не побудує".

"Людина намагається побудувати корівник - смердючий корівник десь, блін, у селі! З нього бере 20 тис. доларів якесь ДАБІ, яке ми намагаємося знищити. А у вас у Києві - це просто страшні цифри. 5 доларів квадратний метр, 7 доларів квадратний метр", - продовжив він.
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Топ коментарі
+14
А после прихода в политику стал брать ?
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21.05.2021 23:41
+6
У Зеленского маленький выбор будущего 😏
Либо сохранение власти любыми методами, либо тюрьма -
это я к тому , что вчера Зеоманский сообщил своему узкому кругу( Шефир , Тимошенко и прочим зебобикам)
что пойдёт на второй президенский срок 😡
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22.05.2021 00:08
+5
Напомните,что грозит тому кто дает взятку?Я не говорю про тех кто взятку взял,ведь они всегда выше закона и им за это ничего не грозит.Так почему предлагавший взятку еще на свободе?Или его еще зfщищает отмененная не приокновенность ?
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21.05.2021 23:44
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А после прихода в политику стал брать ?
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21.05.2021 23:41 Відповісти
Після приходу в політику відбиває те, що давав...
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22.05.2021 17:14 Відповісти
а после прихода как давал не рассказал? - задница выдает , ай шалун...
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21.05.2021 23:42 Відповісти
Напомните,что грозит тому кто дает взятку?Я не говорю про тех кто взятку взял,ведь они всегда выше закона и им за это ничего не грозит.Так почему предлагавший взятку еще на свободе?Или его еще зfщищает отмененная не приокновенность ?
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21.05.2021 23:44 Відповісти
Нехай здасть корумпованих ментів, прокурорських та інших силовиків/законників - хто як насправді годується.
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21.05.2021 23:52 Відповісти
чесна людина)) реально без хабарів нічого ніхто в КМДА не видасть! При цьому зовсім знахабніли і країв не бачуть..суми малюють астрономічні))
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21.05.2021 23:52 Відповісти
речь о всех разрешениях по всей стране!!! не валите все в одно. НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТОК. Иначе вы такие же КОРРУПЦИОНЕРЫ (вы также участвуете в процессе) и ничего вас не оправдывает... Как и пана Арахамию
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22.05.2021 06:21 Відповісти
А детей чем кормить?.Не подмажешь - не поедешь.Вся совместная история с московским улусом пронизана варварством и коррупцией.Некоторые утверждают,будь наша нация протестантами,мы бы обогнали Америку.Ментальность изживать сложно.Вчера США отмечали 100 лет расовой резни в Талсе ,Оклахома.И сегодня расовые проблемы в США - болючи.Вот и нам предстоит длинный путь в цивилизацию.
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22.05.2021 08:34 Відповісти
многое зависит от вас лично также. Дети поедят то, что и все, для этого не надо давать взятки. На работу можно устраиваться и без взяток, так что не заливайте. Протягивайте ножки по одёжке. Но, если вы хотите детей учить за границей, кормить омарами океанскими, у вас должно хватать ума и знаний как это сделать без криминала. В противном случае, или криминал, или чистая совесть и обычный хлеб. Иначе не стоить даже что-либо комментировать... Вся страна пропитана взяткодательством, оправдывающим собственные неправомерные действия людей. Не нападайте на меня, живите как хотите, но в СМИ не нойте
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22.05.2021 08:53 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія розповів, як до приходу в політику давав хабарі чиновникам - Цензор.НЕТ 5619
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22.05.2021 10:27 Відповісти
І зараз ця паскуда хабарі бере дуже справно! Зелена мерзота!!!!
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22.05.2021 00:00 Відповісти
Думаю, що за життя своє ти, зелена с..ка не доплатила!!
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22.05.2021 00:03 Відповісти
У Зеленского маленький выбор будущего 😏
Либо сохранение власти любыми методами, либо тюрьма -
это я к тому , что вчера Зеоманский сообщил своему узкому кругу( Шефир , Тимошенко и прочим зебобикам)
что пойдёт на второй президенский срок 😡
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22.05.2021 00:08 Відповісти
На ближайшие 30-35 лет мы президента выбрали. Ну хоть посмеемся, как говорили ЗЕбобики. Хотя в Беларуси уже не очень смешно, но там Лукашенко только 27 лет президент, может в 2036 будет смешно белорусам.
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22.05.2021 00:11 Відповісти
Молодец пацан. Пришел к успеху. Раньше сам постоянно давал взятки, а теперь ему дают да и ешё приносят прямо в кабинет.
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22.05.2021 00:08 Відповісти
Через пару лет табачники, игорка и другие будут рассказывать как заносили Арахамии
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22.05.2021 00:10 Відповісти
А кто-то может назвать фамилию кристально честного политика или бизнесмена в Украине ? Кто из бывших или текущих не участвовал в схемах, не знал что берут-дают а если знал, то об этом обращался к правоохранителям ?
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22.05.2021 00:15 Відповісти
Уберите морду эту,противно...
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22.05.2021 00:23 Відповісти
Умора) Те богатеют, а это дурачье на форумах бодается. Спорят о какой то чепухе, которая заведомо ложь. Он про бизнес все верно сказал, всем надо башлять. Но разводить полемику на этой теме безполезно, так как это жизнь, а не кино.
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22.05.2021 02:35 Відповісти
До прихода давал взятки, теперь дает комманды. Эволюция зебила ****.
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22.05.2021 03:57 Відповісти
Страна утопающая в коррупции.
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22.05.2021 06:07 Відповісти
Хочу сказати, що корівник не дуже то і смердить в порівнянні з офісом "слуг народу"
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22.05.2021 06:47 Відповісти
ГЕНПРОКУРОР АУУУУУУУУ!
АРАХАМИЯ ДАЛ НА СЕБЯ ПОКАЗАНИЯ. ЯВКА С ПОВИННОЙ!
Стаття 369. Пропозиція або давання хабара
[Уголовный кодекс Украины (УК Украины) с комментариями к статьям] [Статья 369]
1. Пропозиція хабара - карається штрафом від ста до двохсот п ' пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Дача взятки - наказывается штрафом от двухсот ' пятидесяти до семисот п ' пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до ' пяти лет.
3. Дача взятки, совершенная повторно, - Наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от п ' пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.
4. Дача взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
5. Дача взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или организованной группой лиц или ее участником - наказывается лишением свободы на срок от ' пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
6. Лицо, предлагала ли дала взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки или если после дачи взятки оно добровольно заявило о том, что произошло, сообщение ей о подозрении в совершении преступления органа, должностное лицо которого наделен законом правом осуществлять уведомление о подозрении.
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22.05.2021 07:27 Відповісти
обтрускавечичь етого тобика еще раз шо ли?
или етот курс молодого криворогатого бойца не помогает?

очень, панове, и очень грустно....
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22.05.2021 09:12 Відповісти
а отсидеть за это не желает...?
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22.05.2021 09:17 Відповісти
Вот в этом и бессмертие коррупции! Всегда найдется хитрожопый, который все просчитает и решит дать взятку...
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22.05.2021 09:21 Відповісти
был у меня такой фигуристый началник с погремухой "груша"....
не самый плохой на самом деле был....
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22.05.2021 09:25 Відповісти
не удивил. "Слуга народу" Арахамія розповів, як до приходу в політику давав хабарі чиновникам - Цензор.НЕТ 3454
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22.05.2021 10:29 Відповісти
Пусть напишет явку с повинной - корупционер проклятый.
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22.05.2021 12:25 Відповісти
Коли він каже:- в цій державі - то він не українець - іноземець в нашій державі!!! Якщо давав, то і буде давати,, - бо профіль діяльності не змінює нутро чоловіка! - благо, що "цензор ВЛАДИ" висвітлився!!!
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22.05.2021 22:50 Відповісти
 
 