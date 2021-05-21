"Слуга народу" Арахамія розповів, як до приходу в політику давав хабарі чиновникам
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Голова фракції СН розповів про свій досвід будівництва бізнес-центру у столиці. Він стверджує, що без хабарів отримати дозвіл на будівництво неможливо.
Про це Арахамія розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Я будував у Києві бізнес-центр, я особисто приходив отримувати якісь папери, мені весь час говорили: піди спочатку ось туди, он до тих юристів. Заплати цим юристам гонорар, який ... Скільки юрист коштує? Ну, умовно? Ну, дві тисячі доларів. Піди, якщо у тебе великий будинок - заплати 50 тис. доларів. Ми що, не розуміємо всі один одного, чи що?" - емоційно заявив Арахамія під час дискусії.
"Я ж бізнесменом був, я ж прекрасно розумію, як це все працює", - додав він.
На запитання представників столичної влади про те, коли саме він давав хабарі і чи не вважає, що має за це відповісти, Арахамія відповів: "Я як бізнесмен - так, я вам поясню. А що тут соромитися - будь-який, будь-який бізнесмен, який хоче побудувати, якщо не дасть грошей - ніколи в цій країні не побудує".
"Людина намагається побудувати корівник - смердючий корівник десь, блін, у селі! З нього бере 20 тис. доларів якесь ДАБІ, яке ми намагаємося знищити. А у вас у Києві - це просто страшні цифри. 5 доларів квадратний метр, 7 доларів квадратний метр", - продовжив він.
Будь ласка, зачекайте...
Либо сохранение власти любыми методами, либо тюрьма -
это я к тому , что вчера Зеоманский сообщил своему узкому кругу( Шефир , Тимошенко и прочим зебобикам)
что пойдёт на второй президенский срок 😡
АРАХАМИЯ ДАЛ НА СЕБЯ ПОКАЗАНИЯ. ЯВКА С ПОВИННОЙ!
Стаття 369. Пропозиція або давання хабара
[Уголовный кодекс Украины (УК Украины) с комментариями к статьям] [Статья 369]
1. Пропозиція хабара - карається штрафом від ста до двохсот п ' пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Дача взятки - наказывается штрафом от двухсот ' пятидесяти до семисот п ' пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до ' пяти лет.
3. Дача взятки, совершенная повторно, - Наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от п ' пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.
4. Дача взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
5. Дача взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или организованной группой лиц или ее участником - наказывается лишением свободы на срок от ' пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
6. Лицо, предлагала ли дала взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки или если после дачи взятки оно добровольно заявило о том, что произошло, сообщение ей о подозрении в совершении преступления органа, должностное лицо которого наделен законом правом осуществлять уведомление о подозрении.
или етот курс молодого криворогатого бойца не помогает?
очень, панове, и очень грустно....
не самый плохой на самом деле был....