Разумков: питання про "Північний потік-2" має бути на порядку денному у всіх гілках влади

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що питання про "Північний потік 2" має бути на порядку денному у всіх гілках влади

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

"Ми повинні зробити так, щоб "Північний потік-2" не був добудований. Це першочергове завдання, яке стоїть перед українськими політиками", - цитує пресслужба слова Разумкова, сказані в ефірі одного з телеканалів.

Разумков зазначив, що Рада оперативно проголосувала за звернення до Конгресу США щодо санкцій проти учасників будівництва газопроводу "Північний потік 2".

"Не відкладаючи це питання на потім, парламент проголосував за відповідне звернення. Оскільки в країні гостро стоїть питання національної економічної безпеки", - підкреслив він.

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