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Новини Політика України
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Північний потік (1369) Разумков Дмитро (1449)

Разумков: питання про "Північний потік-2" має бути на порядку денному у всіх гілках влади

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков: питання про

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що питання про "Північний потік 2" має бути на порядку денному у всіх гілках влади

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

"Ми повинні зробити так, щоб "Північний потік-2" не був добудований. Це першочергове завдання, яке стоїть перед українськими політиками", - цитує пресслужба слова Разумкова, сказані в ефірі одного з телеканалів.

Разумков зазначив, що Рада оперативно проголосувала за звернення до Конгресу США щодо санкцій проти учасників будівництва газопроводу "Північний потік 2".

"Не відкладаючи це питання на потім, парламент проголосував за відповідне звернення. Оскільки в країні гостро стоїть питання національної економічної безпеки", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зняття санкцій з "Північного потоку - 2" - це запрошення Путіна до агресії проти України, - Порошенко
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Топ коментарі
+5
Где ж ты раньше был... (с) Разумков: вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти - Цензор.НЕТ 1448
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21.05.2021 23:39
+4
Фаза "Принятие" ещё не наступила? Странно. Пора уже думать как жить без транзита.
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21.05.2021 23:40
+2
Разумков или зарозумков.Сидите гады на транзитной трубе и за 30-ть лет и палец о палец не ударили в области расширения добычи украинского газа хотя за это время мы могли наполнить с избытком трубы проходящие через Украину и кацапии не было бы смысла в северном потоке-2 а Украина получала бы доход от газа и от налогов от тех кто и сейчас их платит сидя на транзитной трубе,и получала бы гораздо больше прибыли чем ожидаемый убыток от транзита в 6 миллиардов баксов.
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22.05.2021 00:16
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Где ж ты раньше был... (с) Разумков: вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти - Цензор.НЕТ 1448
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21.05.2021 23:39 Відповісти
Фаза "Принятие" ещё не наступила? Странно. Пора уже думать как жить без транзита.
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21.05.2021 23:40 Відповісти
Питання економичної безпеки ,було завжди !!! Цікаво , відновлення енергоімпорта ,це енергонезалежність України ,чи як ???))))
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21.05.2021 23:51 Відповісти
Єдиним реальним критерієм оцінювання дієвості влади ,є рівень життя народа ,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!))
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21.05.2021 23:53 Відповісти
поздно пить баржоми.....
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22.05.2021 00:04 Відповісти
Разумков или зарозумков.Сидите гады на транзитной трубе и за 30-ть лет и палец о палец не ударили в области расширения добычи украинского газа хотя за это время мы могли наполнить с избытком трубы проходящие через Украину и кацапии не было бы смысла в северном потоке-2 а Украина получала бы доход от газа и от налогов от тех кто и сейчас их платит сидя на транзитной трубе,и получала бы гораздо больше прибыли чем ожидаемый убыток от транзита в 6 миллиардов баксов.
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22.05.2021 00:16 Відповісти
Все, кто поддерживает байдена, научились врать и лицемерить вслух как байден.
Если байден сказал, что он против Северного потока, то это тоже самое, что зеленский скажет армия, мова, вера....
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22.05.2021 01:49 Відповісти
Конечно поздно,надо было раньше думать ,а теперь выкапывыйте трубу и здавайте на металолом,хоть денег заработаете,а впереди отопительный сезон,для бедного народа он будет неподьемный
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22.05.2021 05:14 Відповісти
Разумков: вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти
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А это последствия высказываний Зеленского "Та сторона", "Стабильное перемирие", "Нарушили перемирие", "из-за ответа на ваш вопрос завтра будут убито 100 человек" и последствия отвода войск, запрета ответки и т.д.
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22.05.2021 07:56 Відповісти
априори ,все ветки украинской власти не в силе помешать окончанию строительства рашистко- фашистской оккупационной газовой трубы ,если власти США , фрицляндии и оккупанта Украины связывает денежный интерес.В таком случае, им на Украину ,ее народ и ее мнение наплевать
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22.05.2021 10:04 Відповісти
Мы не торгуем с агрессором, не.... Пусть ведет свой газ куда хочет. Стыдно наблюдатт это унижение: только не лишайте нас газовой трубыыыы. (
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22.05.2021 10:57 Відповісти
 
 