США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2"

США ввели санкції проти російських організацій і суден, які беруть участь у реалізації проєкту "Північний потік-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У санкційному списку Мінфіну США значаться федеральна державна бюджетна установа "Морська рятувальна служба", ТОВ "Мортранссервіс", "Самарський теплоенергетичний майновий фонд", "КОКСОХІМТРАНС".

Також під санкціями тепер перебувають судна "Юрій Топчєв", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", а також "Артеміс Офшор", "Бахтемір", "Фінвал", "Капітан Беклемішев", "Мурман", "Рятувальник Карєв", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

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