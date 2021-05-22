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США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід

США ввели санкції проти російських організацій і суден, які беруть участь у реалізації проєкту "Північний потік-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У санкційному списку Мінфіну США значаться федеральна державна бюджетна установа "Морська рятувальна служба", ТОВ "Мортранссервіс", "Самарський теплоенергетичний майновий фонд", "КОКСОХІМТРАНС".

Також під санкціями тепер перебувають судна "Юрій Топчєв", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", а також "Артеміс Офшор", "Бахтемір", "Фінвал", "Капітан Беклемішев", "Мурман", "Рятувальник Карєв", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Читайте також: Разумков: питання про "Північний потік-2" має бути на порядку денному у всіх гілках влади
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Топ коментарі
+37
"особа не втратили" ... Гуглтранслейт он такой...
Ерзя иди домой, водки нет !
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22.05.2021 00:01
+30
Походу ты и свой болгаро-татарский не знаешь, по пять ошибок в предложении… Наверно лучше вообще нигде ничего не пиши, не позорь скотоматушку…
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22.05.2021 04:17
+28
снова против какого-то васи из зажопинска
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21.05.2021 23:51
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Яким чином?
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22.05.2021 07:44 Відповісти
Ай вэй , схитрожопила чебурашка невдало...
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22.05.2021 10:05 Відповісти
Що сказати хотів?
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22.05.2021 10:29 Відповісти
Уже все сказано, ты слепой или тупой?
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22.05.2021 10:41 Відповісти
Своїми словами зможеш пояснити?
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22.05.2021 10:50 Відповісти
Похоже,что руль взяла Камала Харрис!
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22.05.2021 07:50 Відповісти
Колишня елітна проститутка кобила гаріс може взяти в руки прутня, а не сруль.
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22.05.2021 07:58 Відповісти
Придет время и твоя рашка будет ползать на четвереньках перед ней! И это будет 12 или 16 лет под ряд!
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22.05.2021 17:46 Відповісти
Если конечно рашка до тех пор не скопытится...
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22.05.2021 17:51 Відповісти
Колишня елітна проститутка кобила гаріс може взяти в руки прутня, а не сруль
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22.05.2021 19:59 Відповісти
Колишня елітна проститутка кобила гаріс може взяти в руки прутня, а не сруль.
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23.05.2021 06:54 Відповісти
на росийские наложили, а строят НЕМЕЦКИЕ компании...
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22.05.2021 08:28 Відповісти
Німці фінансують - будують москалі.
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22.05.2021 19:27 Відповісти
Есть,где-то у Михаила Крутихина,-рфия потратила на постройку Северный поток 2,от истоков до берегов назначения около 95 млрд.$.А может уже больше.
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23.05.2021 04:55 Відповісти
американцы с санкциями разыгривают такую же клоунаду в мире, как "зе" в Украине. США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4914
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22.05.2021 10:07 Відповісти
Во во, они друг у друга учатся!
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22.05.2021 20:24 Відповісти
Только против *****?
Т.е. немцы, французы ... могут достраивать за бабки *****?
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22.05.2021 10:15 Відповісти
Ню-ню........... США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4751
Невже комусь ще не зрозуміло, що цей газопровід буде добудовано та пущено в роботу?
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22.05.2021 10:20 Відповісти
Украине от этого не легче: все равно, кто будет достраивать газопровод, хоть аборигены Австралии, вред от него не уменьшится!
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22.05.2021 11:50 Відповісти
Байден в свойственной ему манере смело и решительно ввел санкции, которые ничего не могут остановить.
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22.05.2021 12:02 Відповісти
Да,да! А чего же тогда,ваши правители,скулят по всему миру о "нечестных" санкциях,которые мешают развиваться? Это потому что санкции полезные такие? США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6710
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22.05.2021 17:49 Відповісти
СП-2 мало достроить, его ещё нужно сертифицировать, плюс испытания и т.д. Осенью выборы и вполне вероятно зелёные победят, а они категорически против СП-2. Вон московия тоже построила в Турцию четыре нитки, потом две пришлось резать. Потребление газа от московии каждый год сокращается в Европе весьма заметно, её выдавливают из рынка. Максимум чего московия достигнет это пиррову победу.
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22.05.2021 12:23 Відповісти
Дело в том уважаемый, что запасы газа в европейских хранилищах резко сократились и поэтому Европа остро нуждается в газе.К тому же европейские газовое месторождения будут сворачиваться .Ну и Германия окончательно откажется от угля и атомной энергии.Поэтому "резаные" трубы придётся восстанавливать и ещё прокладывать трубы дополнительные.Европе нужен газ
. Вот такая неприятная картина!
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22.05.2021 20:31 Відповісти
Шановний - газ є у Норвегії і на шельфі Північного моря, так що трубу з Кремляндії можна смєло рєзать США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8134
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22.05.2021 21:39 Відповісти
Есть газ и у Норвегии , и у Голландии, Британии..
Дело в том, что Европа хочет свернуть добычу на Континенте(по экологическим, экономическим соображениям и т.д.).А львиную долю получать из России, где газа видимо-невидимо;где налажены трубопроводы ,ну и соответствующая цена. Мир прагматичен.
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22.05.2021 21:48 Відповісти
То що хоче Німеччина мені до лампочки, а то що витік газу може бути на дні в Балтійському морі це ще небезпечніше для екології регіона.
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22.05.2021 21:52 Відповісти
Существует и другое мнение.
Германия без АЭС однозначно увеличит потребление газа. Некоторые эксперты по энергетике утверждают, что за ближайшие годы в ЕС резко возрастет потребность в газе, а это значит, что мощности Северных потоков просто не хватит. Пока Украину ждут проблемы, но эти же проблемы, снижающие нагрузку, позволяют сделать модернизацию компрессорных станций нашей ГТС. снизить стоимость перекачки газа.
Не забываем, что под Славянском крупнейшее в Европе месторождение сланцевого газа.
Не забываем, что у нашей ГТС не одна, а несколько веток и та, что идет возле Николаева и Одессы, на Молдову имеет стратегическое значение - мы можем заменить для Молдовы, Румынии, Венгрии, Болгарии поставки газа из РФ, а значит уменьшить её влияние на эти страны!!!
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22.05.2021 20:40 Відповісти
Как сказал Президент Зеленский это поражение Америки. И весь мир увидел что США нетакие всесильные как хотят казатся.
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22.05.2021 16:38 Відповісти
Ввели санкции для отвода глаз-против российских компаний-однодневок у которых ни установочного капиталла,ни междцународных контрактов. США не хочет ссорится с Германией и поэтому не делали настоящих санкций. А Кераине давно пора понять что Будапештский договор давно аннулирован одной из сторон(Рашкой) и поэтому Украина свободна от его исполнения и давно пора создать свое ядерное оружие и возобновить производство крылатых ракет средней дальности в 1500 км чтобы достать до Москвы и Питера. Я просто очень не хочу чтобы Параша бомбила Киев или Днепр а Запад как обычно высказывал озабоченность. Украине давно пора перестать быть обьектом и разменной монетой
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22.05.2021 21:19 Відповісти
"возобновить производство крылатых ракет средней дальности в 1500 км чтобы достать до Москвы и Питера" - і до Телаві, який руками Клінтона відібрав у нас ядрьону зброю.
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23.05.2021 06:59 Відповісти
Ты дурак? Причем здесь Грузия? Грузия никогда не была врагом Украины. Параша была есть и будет врагом Украины. Все ракеты только на Парашу должны быть направленны.
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23.05.2021 16:12 Відповісти
кацапи зразу всрались і перестали будувати газовід... США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 5182
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22.05.2021 21:38 Відповісти
США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 7715
США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6504
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22.05.2021 23:52 Відповісти
Щас по зомбоящику на МЕГА Земля наш час...показывают как плавучий завод "Солитер" строит СП-2...и типа какая у европидаров крутая технология и как это будет круто когда пойдет поток углеводородов ((((
Ведь кацапы бы этого никогда не создали...шоб у вас опять перетрахали рашен швайне всех немок...уроды....
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23.05.2021 00:00 Відповісти
могу повторить избитую фразу - в политике не бывает друзей бывают совпадения интересов
и по этому поводу давно пора понять что "украинский вопрос" в интересах Украины может ре-
шать только Украина все остальные будут эксплуатировать тему....
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23.05.2021 08:27 Відповісти
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