США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США ввели санкції проти російських організацій і суден, які беруть участь у реалізації проєкту "Північний потік-2".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У санкційному списку Мінфіну США значаться федеральна державна бюджетна установа "Морська рятувальна служба", ТОВ "Мортранссервіс", "Самарський теплоенергетичний майновий фонд", "КОКСОХІМТРАНС".
Також під санкціями тепер перебувають судна "Юрій Топчєв", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", а також "Артеміс Офшор", "Бахтемір", "Фінвал", "Капітан Беклемішев", "Мурман", "Рятувальник Карєв", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".
Топ коментарі
+37 corporal Akkerman
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+30 Вячеслав Галушка
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+28 Bogdan_
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Т.е. немцы, французы ... могут достраивать за бабки *****?
Невже комусь ще не зрозуміло, що цей газопровід буде добудовано та пущено в роботу?
. Вот такая неприятная картина!
Дело в том, что Европа хочет свернуть добычу на Континенте(по экологическим, экономическим соображениям и т.д.).А львиную долю получать из России, где газа видимо-невидимо;где налажены трубопроводы ,ну и соответствующая цена. Мир прагматичен.
Германия без АЭС однозначно увеличит потребление газа. Некоторые эксперты по энергетике утверждают, что за ближайшие годы в ЕС резко возрастет потребность в газе, а это значит, что мощности Северных потоков просто не хватит. Пока Украину ждут проблемы, но эти же проблемы, снижающие нагрузку, позволяют сделать модернизацию компрессорных станций нашей ГТС. снизить стоимость перекачки газа.
Не забываем, что под Славянском крупнейшее в Европе месторождение сланцевого газа.
Не забываем, что у нашей ГТС не одна, а несколько веток и та, что идет возле Николаева и Одессы, на Молдову имеет стратегическое значение - мы можем заменить для Молдовы, Румынии, Венгрии, Болгарии поставки газа из РФ, а значит уменьшить её влияние на эти страны!!!
Ведь кацапы бы этого никогда не создали...шоб у вас опять перетрахали рашен швайне всех немок...уроды....
и по этому поводу давно пора понять что "украинский вопрос" в интересах Украины может ре-
шать только Украина все остальные будут эксплуатировать тему....