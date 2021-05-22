УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4852 відвідувача онлайн
Новини Події Хабарники
2 767 8
аграрії (180) хабар (3990) НАН України (132) Офіс Генпрокурора (2341)

Президента Нацакадемії аграрних наук України підозрюють в одержанні ще одного хабара, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Президента Нацакадемії аграрних наук України підозрюють в одержанні ще одного хабара, - Офіс генпрокурора

Президент Національної академії аграрних наук (НААН) України, використовуючи службове становище, вимагав 4 млн грн за незвільнення керівника держпідприємства, яке входить в структуру академії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, президент НААН України, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, вимагав 4 млн грн неправомірної вигоди за незвільнення керівника держпідприємства, яке входить до структури академії, та неперешкоджання проведенню господарської діяльності.

Раніше йому також було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у виді позашляховика за сприяння у призначенні на посаду директора держпідприємства, що входить до структури НААН України, неперешкоджання укладанню у подальшому договорів про спільну діяльність між цим держпідприємством та конкретними суб’єктами господарської діяльності. Крім цього, за винагороду він мав включити заздалегідь визначену особу до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і членів-кореспондентів НААН України та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд Президії академії наук", – зазначили в повідомленні.

Учора за цим епізодом фігуранту справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід - заставу в розмірі 1,3 млн грн.

Також читайте: На Буковині під час одержання 700 євро хабара за вплив на рішення судді затримано адвоката, - прокуратура. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Откуда в самой отсталой стране европи столько академиков?
показати весь коментар
22.05.2021 00:18 Відповісти
Ну безобезяье какое-то,скока мона...)
показати весь коментар
22.05.2021 00:19 Відповісти
значит одной было мало
показати весь коментар
22.05.2021 09:09 Відповісти
підозрюю також зє43💩, але бурятка 100% його власність... Сумно...
показати весь коментар
22.05.2021 11:10 Відповісти
Вот так , всю жизнь брал взятки , а тут такое ). Какой-то беспредел !
показати весь коментар
22.05.2021 12:47 Відповісти
У них там такие земельные участки в ведении - закачаетесь!
показати весь коментар
22.05.2021 13:00 Відповісти
 
 