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"Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2", - міністр оборони Латвії Пабрікс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Віцепрем'єр і міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс розкритикував ставлення влади Німеччини до проєкту "Північний потік-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Політика, заснована на цінностях ... Мені соромно за підхід Німеччини до Nord Stream II. Потім ці ж політики сперечаються про біженців та інші "моральні" проблеми і намагаються читати лекції іншим в Європі", - написав Пабрікс на своїй сторінці в твіттері.
Нагадуємо, раніше побоюючись погіршень відносин з Німеччиною, влада США виключила з списку санкцій компанію-оператора газопроводу і його керівництво.
Топ коментарі
+10 Igor Wind
показати весь коментар22.05.2021 01:06
+9 Vadim Izumov
показати весь коментар22.05.2021 01:25
+8 dmtresku emil
показати весь коментар22.05.2021 06:47
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Будь ласка, зачекайте...
А сирийские уже вышли из моды - сидят на пособии и громко орут Алла, я в бар!
а за подход Украины к кацапии тебе не стыдно?
всегда голосовала за республиканское, но против рыжего.
но она не проходная - рыжий и его рыжая брехливая вата сделала свое дело - похоронила республиканцев как партию....
с чем всех кацапов и прикацапленых и поздравляю...
даже не сомневайтесь мой голос будет за "хто нибудь"
пока я не увижу на горизонте "Рейгана",
а не прости господи, то рыжее шо вижу сейчас...
ваше бздо нюхать, а тем более покупать? - надо быть меркель ...
и шо бы инвалид на льду по 8 шайб забивал
І серіал "Папік" москвинам не продавали?
Хто має розум, той зрозумів.
Решті марно щось пояснювати.
1. Если что то не можешь сделать сам и тебе требуется помощь , то вероятность решения этого вопроса сильно уменьшается или затягивается надолго
2. Если какое то дело начинает затягиваться (не важно что ,работа , переговоры , заключение договора и т.д. ) ,то вероятность положительного исхода резко падает.
3. Если у кого то что то просишь даром , в результате теряешь больше чем заплатить за это.
4 .Если от кого то в чем то зависишь - в любой момент могут послать.
Если все эти вещи приложить к нашей политике, экономике и другим вещам , то очень легко спрогнозировать результат.
И последняя вещь , против мотивированной большой массы людей ничего сделать нельзя!
Последнее касается как положительных моментов ,так и отрицательных!
https://twitter.com/evasiljeva/status/1395756936327483395
надо быть недоумком, шо бы их не ловить....
Вот чехи молодцы - как только появились результаты расследования, они сразу погнали ссаными тряпками весь шпионско-дипломатический корпус рашки. И простым ватникам визы в Чехию теперь тоже не светят. Вот так и надо делать !! Вроде бы маленькая страна, но руководство Чехии имеет титановые яйца, чтобы противостоять пуйлу.
Історія має властивість "зациклюватись", під інакшим соусом.
20$ це 20$ ....сраколизи змосковщені ...
Позорище!
НІМЕЧЧИНА ГРОЩІ ********, навіть глаза на анексію Криму скоріш за все може закрити,
як свого часу на політику Сталіна