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"Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2", - міністр оборони Латвії Пабрікс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Віцепрем'єр і міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс розкритикував ставлення влади Німеччини до проєкту "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Політика, заснована на цінностях ... Мені соромно за підхід Німеччини до Nord Stream II. Потім ці ж політики сперечаються про біженців та інші "моральні" проблеми і намагаються читати лекції іншим в Європі", - написав Пабрікс на своїй сторінці в твіттері.

Нагадуємо, раніше побоюючись погіршень відносин з Німеччиною, влада США виключила з списку санкцій компанію-оператора газопроводу і його керівництво.

Також читайте: США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2"
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Топ коментарі
+10
Германия просто мечтает об украинских беженцах - мусульмане работать не хотят, а кто то должен собирать спаржу и клубнику. Поэтому путлеру заказаны беженцы (война).
А сирийские уже вышли из моды - сидят на пособии и громко орут Алла, я в бар!
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22.05.2021 01:06
+9
Украина торгует с **********, дипотношения не разорваны, торгует с Белоруссией ( возит вертолеты например и козака ) . Так зачем немцам париться ?
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22.05.2021 01:25
+8
А получать дотации из немецкого бюджета не стыдно?
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22.05.2021 06:47
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Лучше расскажи как там поживает основной порт россейской империи - Виндава, а потом основной порт совка - Вентспилс?
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22.05.2021 01:00 Відповісти
Читал что есть конкуренция среди прибалтийских стран за поток из рф. Тоже такой себе рычажок давления.
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22.05.2021 04:01 Відповісти
Этот подход из серии "деньги не пахнут". А "европейские ценности" это для лохов-немцы доказали
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22.05.2021 17:19 Відповісти
Германия просто мечтает об украинских беженцах - мусульмане работать не хотят, а кто то должен собирать спаржу и клубнику. Поэтому путлеру заказаны беженцы (война).
А сирийские уже вышли из моды - сидят на пособии и громко орут Алла, я в бар!
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22.05.2021 01:06 Відповісти
для того, чтобы собирать спаржу и клубнику вовсе необязательно быть беженцами. Официально разрешенных 90 дней вполне хватает. Как раз на сезон. "Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2", - министр обороны Латвии Пабрикс - Цензор.НЕТ 5712
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22.05.2021 10:23 Відповісти
А это закон ФРГ не позволяет. Украина не член ЕС
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22.05.2021 17:35 Відповісти
Потому что Фрау Бабушке = пора на пенсию
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22.05.2021 01:14 Відповісти
всем стыдно..
а за подход Украины к кацапии тебе не стыдно?
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22.05.2021 01:14 Відповісти
Лиз Чейни - единственный человек, достойный голоса...
всегда голосовала за республиканское, но против рыжего.
но она не проходная - рыжий и его рыжая брехливая вата сделала свое дело - похоронила республиканцев как партию....
с чем всех кацапов и прикацапленых и поздравляю...
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22.05.2021 01:24 Відповісти
еще один выбор - рыжий или хто нибудь?
даже не сомневайтесь мой голос будет за "хто нибудь"
пока я не увижу на горизонте "Рейгана",
а не прости господи, то рыжее шо вижу сейчас...
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22.05.2021 01:37 Відповісти
Вже бухий. Тьху!
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22.05.2021 01:51 Відповісти
он всегда такой, просто для него нет спорщиков, я как то пару раз пытался но он сильно обиделся.
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22.05.2021 01:53 Відповісти
хто бы, вас гниденышей разнозновлаговых, под собой не собрал, если бы не я
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22.05.2021 01:59 Відповісти
Любая страна Европы мечтает о трубе с газом!а у немцев она есть!а у нас ее не будет ,вообще!
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22.05.2021 05:06 Відповісти
та нет ...
ваше бздо нюхать, а тем более покупать? - надо быть меркель ...
и шо бы инвалид на льду по 8 шайб забивал "Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2", - министр обороны Латвии Пабрикс - Цензор.НЕТ 9055
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22.05.2021 05:13 Відповісти
"Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2", - министр обороны Латвии Пабрикс - Цензор.НЕТ 4796 глубина отсутствия здравого смысла поражает
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22.05.2021 01:47 Відповісти
Украина торгует с **********, дипотношения не разорваны, торгует с Белоруссией ( возит вертолеты например и козака ) . Так зачем немцам париться ?
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22.05.2021 01:25 Відповісти
Малороси у владі, тому нічого дивного.
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22.05.2021 02:22 Відповісти
За малоросів у владі обсяги товарообміну з кацапами впали на кілька млрд.
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22.05.2021 09:56 Відповісти
Та ві шо!
І серіал "Папік" москвинам не продавали?
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28.05.2021 21:18 Відповісти
Це не до мене питання ,хто там що куди продавав хз, до зеленого ескадрона не належу, i шо за Папiк , не знаю . А конкретно по темі є що сказати?
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28.05.2021 22:03 Відповісти
А по темі я вже все сказав.
Хто має розум, той зрозумів.
Решті марно щось пояснювати.
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28.05.2021 22:13 Відповісти
ну да. Если даже сама Украина продолжает вести бизнес с агрессором, почему немцам нельзя ?
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22.05.2021 11:09 Відповісти
мне тоже. история повторяется? технологии Германии и ресурсы России... ничего не напоминает?
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22.05.2021 02:10 Відповісти
грядёт новый пакт Молотова-Риббентроппа ?
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22.05.2021 11:07 Відповісти
За свою жизнь я усвоил несколько вещей
1. Если что то не можешь сделать сам и тебе требуется помощь , то вероятность решения этого вопроса сильно уменьшается или затягивается надолго
2. Если какое то дело начинает затягиваться (не важно что ,работа , переговоры , заключение договора и т.д. ) ,то вероятность положительного исхода резко падает.
3. Если у кого то что то просишь даром , в результате теряешь больше чем заплатить за это.
4 .Если от кого то в чем то зависишь - в любой момент могут послать.
Если все эти вещи приложить к нашей политике, экономике и другим вещам , то очень легко спрогнозировать результат.
И последняя вещь , против мотивированной большой массы людей ничего сделать нельзя!
Последнее касается как положительных моментов ,так и отрицательных!
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22.05.2021 02:15 Відповісти
к примеру мразота которую нужно сжигать-перевоспитывать уже поздно
https://twitter.com/evasiljeva/status/1395756936327483395
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22.05.2021 03:01 Відповісти
зажужали ордлобжолы... - жужужу....
надо быть недоумком, шо бы их не ловить....
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22.05.2021 05:01 Відповісти
Стыдно не за сейчас.. Что теперь то когда 95% уже проложено. Стыдно что по факту этот проект запустили в 2016 г, а агрессия РФ против Украины началась в 2014.. Было время подумать и не соглашаться. Вот больше стыдно за Германию за это, что ее не остановили два года идущая война развязанная Кремлем в Европе , а теперь то что 95% готовности ( теперь то и отступать по сути некуда) Еще стыдно и за те страны которые разрешили строительство в своих водах ( Финляндия и особенно Швеция и Дания)
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22.05.2021 05:56 Відповісти
Ну а ты сам подумай немного, и поставь себя на их место. С одной стороны - идёт война, Украина везде об этом трубит, и все об этом знают. Но с другой стороны - спокойно продолжается взаимная торговля, не прерваны дипломатические отношения. Простые кацапы без проблем шастают туда-сюда через украинскую границу. Почему полностью не закрыты границы ? Почему не введено полное эмбарго на весь импорт из кацапстана ? Неужели есть что-то, чего нельзя купить в Евросоюзе ? Вот тогда пуйло бы реально присело на очко и хвост прижало. И вся Европа бы стояла стеной за Украину ! А когда "тут воюем, а тут торгуем" - они этого не понимают. Потому и шведы, и финны и датчане разрешили строительство.

Вот чехи молодцы - как только появились результаты расследования, они сразу погнали ссаными тряпками весь шпионско-дипломатический корпус рашки. И простым ватникам визы в Чехию теперь тоже не светят. Вот так и надо делать !! Вроде бы маленькая страна, но руководство Чехии имеет титановые яйца, чтобы противостоять пуйлу.
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22.05.2021 10:45 Відповісти
Согласен. 1) нужно было весной 2014 разрывать дипломатические отношения с РФ 2) Если Крым не удалось удержать по причине неготовности, нерешительности и по советам партнеров на западе " о том что не нужно провоцировать" то а) нужно было сразу разрывать все связи с Крымом, все виды транспорта ( включая автомобильный), подачу воды, эл. энергии и тд еще в марте 2014 б) проход должен был быть открыт только в строну Украины ( для беженцев) , в ту сторону прохода быть не должно.3) Эта опция должна была действовать только до конца 2014. 9 что бы все желающие могли покинуть зону оккупации) Потом перекапывается перешеек и Арабатская стрелка и туда пускается вода Сиваша, с устройством минных полей и проволочных заграждений. Крым со стороны Украины полная 100% блокада. 4) Границы с РФ закрываются для всех видов транспорта включая автомобильный., Экономические связи так быстро не оборвешь, но их нужно сокращать до минимума в течении 2 -3 лет. Т.е. в 2017 - 2018 экономические связи должны быть разорваны полностью. Проход границы должен осуществляться только в сторону Украины и для граждан Украины оказавшихся на момент конфликта на территории РФ ( время этой опции тоже должна быть ограничена до скажем середины 2015 г. ( максимум) 5) вводятся ограничения о пересечении , транспорте ( сокращение и ужесточение) и т.д с оккупированным Приднестровьем и частью союзного государства с РФ - Беларуси. 6) по ОРДЛО, разрыв всех экономических связей, прекратить поставку эл. энергии, газа, воды ( все это обязанность оккупанта), разрыв всех транспортных сообщений включая автомобильный. Выезд только от туда в Украину, въезд туда под запретом. Для выезда 2 КПП все остальное отгорожено минными полями , фортификационными сооружениями и проволочными заграждениями. За контрабанду расстрел на месте. Тем лицам кто остался на оккупированных территориях после скажем там 2015 года ( дается время на раскачку) пенсионные и прочие выплаты Украина замораживает,, и выплаты не осуществляет. Все нетрудоспособные должны быть на содержании оккупанта. 6) российские граждане на территории Украины должны быть высланы в РФ или интернированы, весь бизнес с российскими корнями или смешанный должен быть арестован и национализирован. Рубль объявлен вне закона. Полный запрет на наличие второго ( российского) гражданства с привязкой к уголовной статье. Пятую колонну к ногтю ( если коротко.) и многое и многое другое. Да хотелось бы. Но нужно смотреть реально по сути это все нельзя притворить в жизнь, да и политической воли не хватит Ни у Турчинова, ни у Порошенко, ни у Зеленского ни у... кого вообще.
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22.05.2021 12:17 Відповісти
Гарна ідея. Але одне створене відомство СБУ яке з 2014 займається контрабандою у зоні АТО вже заробило млрд(и) гривень, хто про це знає ? Всі з контрозвідників хто про це казав взривались у зона АТО на фугасах...Отак ми живем, доки мізки в голові не зміняться толку не буде, а олігархі на своїх ТБ каналах продовжують знімати прокацапські серіали типа Пес і Мєнти і далі щоб українці не відвикали від Руцкого міру.
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22.05.2021 22:20 Відповісти
Латвия два миллиона населения, однако...
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22.05.2021 05:58 Відповісти
и шо ? Зато страна ведёт последовательную и независимую политику, направленную на полное вытравливание рашизма. Чего не скажешь о некоторых других.
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22.05.2021 10:50 Відповісти
А получать дотации из немецкого бюджета не стыдно?
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22.05.2021 06:47 Відповісти
Та отож...
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22.05.2021 08:51 Відповісти
Якось дуже дивно, що німецька влада більше переймається про німецьку економіку і німецьких громадян ніж про українських. )
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22.05.2021 07:43 Відповісти
Наконец и прибалтам дошло что с немцев и французов союзники совсем хреновые,ничего в этом мире не меняется. "Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2", - министр обороны Латвии Пабрикс - Цензор.НЕТ 5593
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22.05.2021 07:58 Відповісти
Нічого страшного, поосто тепер ціну за газ і гарячу воду будуть щороку піднімати вдвічі. І якщо звільнити з Нафтогазу кровосісь з іноземними прізвищами і місячними зарплатами, як доходи середнього бізнесу за рік, то наші партньори по НАТО і гейропі так образяться, що у нас знову почнеться третя світова війна.
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22.05.2021 08:25 Відповісти
"Північний потік - 2" це Договір заключений ФрауРіббентроп і ******(навіть не молоточком).
Історія має властивість "зациклюватись", під інакшим соусом.
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22.05.2021 08:25 Відповісти
Нарисуйте кто эту трубу и поток крови, которая течёт к бюргерам. Это актуально, по всей видимости будет скоро. Кровь эта - украинская будет. Я просто рисую плохо
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22.05.2021 09:16 Відповісти
Напиши Ёлкину он спец.
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22.05.2021 09:21 Відповісти
Самое смешное не в строительстве трубы , а в том что это строительство лоббируют немецкие политики , за это получая бабло от кацапов и эти же политики учат нас бороться с коррупцией. Ну типа как проститутки с десятилетним стажем начнут всех целомудрию учить.
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22.05.2021 09:54 Відповісти
Это труба будет перекачивать всего 50 млрд. кубов из 200 млрд. которые ежегодно покупает Европа из рашки. Не говоря уже о нефти, на которой кацапы зарабатывают раза в два больше чем на газе. В 2020-м Россия обогнала даже Саудовскую Аравию по поставкам нефти в США. Сколько лет поляки зарабатывали на переработке дешевой российской нефти. И так со всеми. Сплошное лицемерие.
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22.05.2021 10:07 Відповісти
ТАКІ ВОНИ НІМЦІ - СЛУХАЙТЕ НАС, АЛЕ НЕ РОБІТЬ ЯК МИ "Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2", - міністр оборони Латвії Пабрікс - Цензор.НЕТ 1668
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22.05.2021 22:13 Відповісти
Проституирование за террористические ценности - это всё, что надо знать украинцам о европейских ценностях.
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22.05.2021 10:02 Відповісти
Вочевидь Німеччину не бентежить те, що вона вчергове буде дотична до розв'язання війни. І вкотре вона намагається зробити за рахунок України.
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22.05.2021 10:52 Відповісти
Можливо через те, що вони не розуміють своєї провини перед Україною. Натомість вкотре домовляються з російським=радянським диктатором
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22.05.2021 10:54 Відповісти
Всё, что надо рашке....это что бы мы с Европой и США посра....сь, тогда украинцам прямая дорога за Урал...тундру окучивать.. "Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2", - міністр оборони Латвії Пабрікс - Цензор.НЕТ 1262
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22.05.2021 11:05 Відповісти
Ну Україна , купуючи електроенергію в режиму Лукашенка , ж фінансує терор і вбивства білорусів , псами режиму . Вважаю що німці і США поступили з нами дуже по українськи .До речі , президент Литви просив Україну перестати фінансувати терор в Білорусі .І шо ?
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22.05.2021 11:14 Відповісти
Газ это все!
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22.05.2021 11:24 Відповісти
Продовження пакту Молотова-Рибінтропівського в діі !!!
20$ це 20$ ....сраколизи змосковщені ...
Позорище!
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22.05.2021 16:06 Відповісти
Ну так фрицы твари шо с них взять. Мало мы их в очко отмудохали в ответ.
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22.05.2021 20:00 Відповісти
этот идиот дурака включил, немцы молодцы, норм людям давно понятно-поток достроят и пустят, а эти шавки как лаяли так и будут лаять... а поток идёт "Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2", - міністр оборони Латвії Пабрікс - Цензор.НЕТ 670
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22.05.2021 21:31 Відповісти
Выгода немцев в плане трубы понятна, это даже не столько деньги, сколько рычаг влияния на весь ЕС. Только если в результате полыхнет большая война недалеко от них, с миллионами беженцев - можно и крупно просчитаться
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23.05.2021 12:48 Відповісти
Вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал отношение властей Германии к проекту "Северный поток-2". Источник: https://censor.net/ru/n3266845

НІМЕЧЧИНА ГРОЩІ ********, навіть глаза на анексію Криму скоріш за все може закрити,
як свого часу на політику Сталіна "Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2", - міністр оборони Латвії Пабрікс - Цензор.НЕТ 2627
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22.05.2021 22:11 Відповісти
Германия это переживёт (если заметит). "Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2", - міністр оборони Латвії Пабрікс - Цензор.НЕТ 9150
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22.05.2021 22:21 Відповісти
На самом деле, понятна логика американцев, почему они снимают санкции. Что на чаше весов? С одной стороны отношения с сильным партнёром по НАТО, а с другой стороны Украина. И если бы с Украиной всё было бы так однозначно, но ведь нет! Операцию с вагнеровцами - слили русским. Сигналы, что пора заняться Коломойским - игнорируются. И это идиотское желание Зеленского пообщаться с путиным. И эти идиотские наезды Зе на того же Байдена на конференции. Ему все должны. А он - никому. Он же не лох. Да всего не перечислить, где немало предательства или подмены реформ - имитацией. Вот и ответка такая и прилетела.
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23.05.2021 13:00 Відповісти
 
 