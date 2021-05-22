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На Буковині під час одержання 700 євро хабара за вплив на рішення судді затримано адвоката, - прокуратура. ФОТО
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У Чернівецькій області затримано адвоката, що за хабар обіцяв забезпечити прийняття потрібного судового рішення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, адвокат одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення суддею одного з районних судів Чернівецької області щодо уникнення громадянином адміністративної відповідальності за водіння транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння.
Правоохоронці затримали адвоката у порядку ст. 208 КПК України під час одержання 700 євро неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
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за шо и был примерно предупрежден ...
даже милиционеры ( ) и прокуроры