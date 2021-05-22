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адвокат (888) Буковина (707) хабар (3990)

На Буковині під час одержання 700 євро хабара за вплив на рішення судді затримано адвоката, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Чернівецькій області затримано адвоката, що за хабар обіцяв забезпечити прийняття потрібного судового рішення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

На Буковині під час одержання 700 євро хабара за вплив на рішення судді затримано адвоката, - прокуратура 01

За даними слідства, адвокат одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення суддею одного з районних судів Чернівецької області щодо уникнення громадянином адміністративної відповідальності за водіння транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння.
Правоохоронці затримали адвоката у порядку ст. 208 КПК України під час одержання 700 євро неправомірної вигоди.

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На Буковині під час одержання 700 євро хабара за вплив на рішення судді затримано адвоката, - прокуратура 02

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
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а на Борщаговке за ету самую сумму - адвокат не справился ...

за шо и был примерно предупрежден ...
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22.05.2021 04:01 Відповісти
мало! мало дали...потому и сдали
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22.05.2021 05:21 Відповісти
фак! не хватило .... а шо за статьи по которым адвокат парился ? у нас же перед Законом ВСЕ РАВНЫ ....
даже милиционеры ( На Буковине при получении 700 евро взятки за влияние на решение судьи задержан адвокат, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3101 ) и прокуроры
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22.05.2021 06:01 Відповісти
130 ті КУпАП зараз основний "хліб" суддів. Не кримінал, ніякого потерпілого, прокурора у процесі. Селфіки не ходять, а бухими їздять тисячі. Протоколи складаються похабно, а штрафи великі, але штраф то пів справи, позбавлення права керування .. от за це і несуть. Судді, якщо не ідіоти, на пряму не беруть, тому і не дивно. А от якби було передбачено, що у такому випадку суддя йде на поліграф і при не проходженні звільняють, таких справ було би сотні.
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22.05.2021 11:02 Відповісти
Та ну Серж, 700 євро на місці рішається аж бігом.
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22.05.2021 13:05 Відповісти
Далеко не усі при собі мають чи можуть підвезти. До того ж, є індивідууми, які у такому стані за кермо сідають, що окрім "ти ко, я туй Бог" більше нічого сказати не можуть.
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25.05.2021 10:09 Відповісти
уже и зарплаты им большие дали, и все мало
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22.05.2021 11:27 Відповісти
700 євриків, 20 тис грн, скільки ж тоді мав бути штраф?
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22.05.2021 13:04 Відповісти
 
 