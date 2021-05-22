Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС
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Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню.
За минулу добу, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Катеринівка окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.
У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів, два військовослужбовці Збройних Сил України мають поранення та один бойове травмування.
Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.
Стан здоров’я українських захисників – задовільний.
Станом на 7 годину ранку, 22 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Пісків окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів. Неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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Не понимать разницы, не стыдно?
Вблизи населенного пункта Катериновка оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Певков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутово - еще и из стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3266849
Для тех кто в танке - травмы бывают на производстве, а БОЕВЫЕ травмы на войне.
На войне могут быть и не боевые травмы, а дебильные, например нажрался пойла и давай изображать супермена какого-нибудь - с этажей прыгать или еще что-то подобное. Сальто не сложилось, башкой приземлился и стряс то что там в ней есть или вообще шею свернул. И это в зоне ООС - на войне. Это не ранение, это травма полученная в армии, на линии разграничения - но боевая ли?
Если боевая травма в итоге приведет к смерти или инвалидности, то как в итоге последующие похороны или социальное обеспечение травмированного будут отличаться от похорон или социального обеспечения раненного?
Прилетел осколок, оторвал на руке два пальца - запишут ранение и инвалидность.
Прилетел снаряд, зарылся, взорвался под землей в 2-3-х метрах от бойца перебегавшего от одного окопа к другому, при этом все осколки разделились на оставшиеся в земле и улетевшие в небо. НО! Но взрывной волной бойца подняло и отбросило метра на 3. Мало того что пресанула сама волна так еще и об землю гепнуло - мозг стрясло, по почкам, селезенке, печени и т.д. ударило. Записали травму, полечили и выяснили что внутренности работают не так как нужно, селезенку пришлось выкинуть еще что-нибудь ...
У кого будет "лучше" инвалидность у раненного или у травмированного?
ето все шо лохам нужно знать...
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
ВСУ хорошо стреляют.