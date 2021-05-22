Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню.

За минулу добу, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Катеринівка окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

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У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів, два військовослужбовці Збройних Сил України мають поранення та один бойове травмування.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 22 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів. Неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.