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Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС

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Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню.

За минулу добу, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Катеринівка окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

Також читайте: Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС

У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів, два військовослужбовці Збройних Сил України мають поранення та один бойове травмування.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 22 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів. Неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також читайте: НАТО готове допомогти Україні забезпечити власну безпеку, - заступниця генсека Браже

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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Топ коментарі
+12
найскорішого одужання і повного відновлення воїнам (та й самій Україні б не завадило!!!)
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22.05.2021 08:33
+9
боевая травма, боевое травмирование, бл#@ь. Вам самим не стыдно, "журналисты"?
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22.05.2021 08:13
+6
Це паскуди з МО видумали "бойова травма" щоб не платити потім за контузії..Мерзота..навіть у ВМВ контузія вважалася "важким пораненням" що веде до тяжких наслідків для людини. Ще раз мерзота..
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22.05.2021 08:23
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боевая травма, боевое травмирование, бл#@ь. Вам самим не стыдно, "журналисты"?
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22.05.2021 08:13 Відповісти
Це паскуди з МО видумали "бойова травма" щоб не платити потім за контузії..Мерзота..навіть у ВМВ контузія вважалася "важким пораненням" що веде до тяжких наслідків для людини. Ще раз мерзота..
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22.05.2021 08:23 Відповісти
Вот и я о том же. А журналюги это повторяют и усиливают.
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22.05.2021 08:29 Відповісти
А ты в курсе какая разница между бытовой и производственной травмой именно с финансовой точки зрения?
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22.05.2021 08:40 Відповісти
Ранение, это повреждение от прямого проникающего контакта с поражающим элементом - пуля/осколок. А травмирование, это например удар камнем, поднятым в воздух разрывом снаряда на каменистой почве, или кусок кирпича вырванный взрывной волной из стены строения, или просто воздействие взрывной волны без видимых внешних повреждений, но с сотрясением мозга или другими повреждениями внутренних органов как например от удара "тяжелым тупым предметом".
Не понимать разницы, не стыдно?
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22.05.2021 08:36 Відповісти
Осталось понять откуда летят камни, тупые предметы и откуда вообще взялась взрывная волна. Если тебя обстреливают и ты получаешь повреждения осколками , тупыми предметами, камнями - это не травма. Травмы на производстве, а не на войне. Такая игра слов помогает уклониться от выплаты компенсаций за ранения и контузии. Боевая травма, бл#ть...Придумают же...
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22.05.2021 09:06 Відповісти
Ну если непосредственно в статье не получилось увидеть откуда летят взрывные волны и камни , то может хоть тут увидишь -

Вблизи населенного пункта Катериновка оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Певков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутово - еще и из стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3266849

Для тех кто в танке - травмы бывают на производстве, а БОЕВЫЕ травмы на войне.
На войне могут быть и не боевые травмы, а дебильные, например нажрался пойла и давай изображать супермена какого-нибудь - с этажей прыгать или еще что-то подобное. Сальто не сложилось, башкой приземлился и стряс то что там в ней есть или вообще шею свернул. И это в зоне ООС - на войне. Это не ранение, это травма полученная в армии, на линии разграничения - но боевая ли?
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22.05.2021 09:38 Відповісти
Соромно не розуміти навіщо придумали цю назву. Є виплати по інвалідності ци втраті працездатності внаслідок поранення, і за іншою строкою йде втрата працездатності внаслідок бойової травми. Так зрозуміло чи ще розжувати?
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22.05.2021 09:08 Відповісти
А взагалі облік поранень та травм які призвели до смерті військовослужбовця ще в РА були "темним лісом" Можу привести приклад з власного досвіду..Десь у 88-89 роках мав доступ до статистики травмувань та смертей військовослужбовців строкової служби однієї авіаційної дивізії у складі 6 полків та ВНЗ Так за один цих років ми мали біля 80-ти загиблих строковиків. Частіше всьго порушення техніки безпеки, далі отруєння сурогатом, далі суіцид. Як це все розписувалося щоб приховати - це жах...
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22.05.2021 09:47 Відповісти
Какая связь между всем этим описанным и разделением боевых повреждений на ранения и травмы. Если квалифицируют как боевая травма, то что хотят прыховаты?
Если боевая травма в итоге приведет к смерти или инвалидности, то как в итоге последующие похороны или социальное обеспечение травмированного будут отличаться от похорон или социального обеспечения раненного?
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22.05.2021 13:15 Відповісти
втраті працездатності внаслідок поранення, і за іншою строкою йде втрата працездатності внаслідок бойової травми. Так зрозуміло чи ще розжувати?

Прилетел осколок, оторвал на руке два пальца - запишут ранение и инвалидность.
Прилетел снаряд, зарылся, взорвался под землей в 2-3-х метрах от бойца перебегавшего от одного окопа к другому, при этом все осколки разделились на оставшиеся в земле и улетевшие в небо. НО! Но взрывной волной бойца подняло и отбросило метра на 3. Мало того что пресанула сама волна так еще и об землю гепнуло - мозг стрясло, по почкам, селезенке, печени и т.д. ударило. Записали травму, полечили и выяснили что внутренности работают не так как нужно, селезенку пришлось выкинуть еще что-нибудь ...

У кого будет "лучше" инвалидность у раненного или у травмированного?
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22.05.2021 13:29 Відповісти
Скоро дата: Год перемирия. ЕС по этому поводу санкции снимает с РФ.
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22.05.2021 08:24 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення воїнам (та й самій Україні б не завадило!!!)
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22.05.2021 08:33 Відповісти
Говнокомандуючому не допомогла і кацаваротка.
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22.05.2021 08:58 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже, та нехай згинуть усі вороги України!
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22.05.2021 09:02 Відповісти
Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5958 Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2412
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22.05.2021 09:21 Відповісти
перемирие продолжается - бубы прекратили войну...
ето все шо лохам нужно знать...
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22.05.2021 09:37 Відповісти
З чого б це? ВАЗеленський же не назвав фуйла вбивцею.
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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22.05.2021 10:20 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9120
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22.05.2021 14:05 Відповісти
надо писать честно про потери ордло, а они не меньше.
ВСУ хорошо стреляют.
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22.05.2021 20:47 Відповісти
 
 