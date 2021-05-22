За добу від COVID-19 в Україні померли 178 людей, зафіксовано 4 606 нових випадків захворювання, - МОЗ
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Станом на 22 травня в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювання на COVID-19, померли - 178 осіб, видужали - 12 586 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Серед захворілих - 269 дітей та 108 медпрацівників. 1 665 осіб госпіталізовано за минулу добу.
За добу протестовано:
- методом ПЛР - 27 443 особи,
- методом ІФА - 11 957 осіб,
- експрес-тестами - 23 350 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 179 988 осіб;
- одужали посилання - 1 941 625 осіб;
- летальних випадків - 49 279;
- проведено ПЛР-тестів - 9 997 488.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.
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