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За добу від COVID-19 в Україні померли 178 людей, зафіксовано 4 606 нових випадків захворювання, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу від COVID-19 в Україні померли 178 людей, зафіксовано 4 606 нових випадків захворювання, - МОЗ

Станом на 22 травня в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювання на COVID-19, померли - 178 осіб, видужали - 12 586 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Серед захворілих - 269 дітей та 108 медпрацівників. 1 665 осіб госпіталізовано за минулу добу.

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За добу протестовано:
- методом ПЛР - 27 443 особи,
- методом ІФА - 11 957 осіб,
- експрес-тестами - 23 350 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 179 988 осіб;
- одужали посилання - 1 941 625 осіб;
- летальних випадків - 49 279;
- проведено ПЛР-тестів - 9 997 488.

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.
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Судя по сказанному на пресс конференции Зеленским, за три часа до его выступления и на время выступления смертность от ковида приостановилась.
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22.05.2021 08:40 Відповісти
Кому они дают направления на тесты, не знаю. Я работаю в дет. саду заболел ребенок в группе, нас просто закрыли на 50% больничного на 2 недели, тесты никто не делал. Через 2 дня заболел у меня ребенок, температура 39, никто направление не дал...
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22.05.2021 09:48 Відповісти
А скільки за "суткі умірло" від інших хворіб ? чому про ці цифри ніхто не говорить .а упоролися тільки на барановірус?
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22.05.2021 11:07 Відповісти
Исследование Стэнфорда: Смертность от коронавируса ниже 0,15%
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22.05.2021 21:11 Відповісти
 
 