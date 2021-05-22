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За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 17 583 особи, всього - 977 011, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 17 583 особи, всього - 977 011, - МОЗ

17 583 особи вакциновані проти COVID-19 за добу 21 травня. З них одну дозу отримали 6 091 осіб, повністю імунізовані - 11 492 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, протягом доби працювали:
- 300 мобільних бригад,
- 336 пунктів вакцінгаціі.

Також читайте: За добу від COVID-19 в Україні померли 178 людей, зафіксовано 4 606 нових випадків захворювання, - МОЗ

Станом на 21 травня 2021 року в лист очікування вакцинації проти  COVID-19 записалися 580 616 осіб.

Від початку прищеплювальної кампанії вакциновано 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу - 977 009 осіб, повністю провакциновані і отримали дві дози - 72 302 особи. Всього проведено 1 049 311 щеплень.

Також читайте: Ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac/Sinovac пройшли лабконтроль і з 24 травня їх почнуть розвозити по регіонах, - МОЗ
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До дня Незалежності встигнете вакцинувати більшість населення? Вова-кацаваротка обіцяв.
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22.05.2021 09:28 Відповісти
прийшов пфайзер, логічно з понеділка почнуть колоть. подивимось на темпи. але якщо проаналізувати змі, то вчилкам сказали, що почнуть колоти одразу, як тільки доставлять на місця, що логічно, бо не вийде колоти у поки вакцина у Борисполі у літаку. так ось поставка на місця вже тиждень відбувається, бо новою поставкою явно ще не почали колоти, дивлячись на кількість за добу. хоча процес повинен бути як конвеєр., а його нема.
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22.05.2021 10:47 Відповісти
С такими темпами вакцинации, до 2030-го года зебилы уложатся. Зато дороги на кладбища не даром построили.
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22.05.2021 09:28 Відповісти
Лариса, Вы, скурив учебники химии и биологии, получили гораздо больше токсических веществ, чем во всх вакцинах, что обычный человек получает за всю свою жизнь.
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22.05.2021 09:58 Відповісти
В британии, сша, израиле, германии - живут идиоты, раз они вакцинировали своих граждан?!
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22.05.2021 10:20 Відповісти
темпы поражают - турборежим ...
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22.05.2021 09:30 Відповісти
Сколько получили ВТОРУЮ дозу вакцины???
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22.05.2021 09:40 Відповісти
учора це було 0,01% 60 000 десь
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22.05.2021 10:48 Відповісти
хочеш більше знати, тобі сюди https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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22.05.2021 11:05 Відповісти
никак не дотянут до миллионного турЫста ... За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 17 583 особи, всього - 977 011, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7128
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22.05.2021 09:45 Відповісти
Уже скоро осень, а у этих лузеров и миллиона прививок нет даже по одной дозе.
А по 1 дозе - это не привиты, а только в процессе. ЗЕ-процесс.
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22.05.2021 19:59 Відповісти
 
 