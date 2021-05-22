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"Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Шоу-бізнес

Служба безпеки України отримала офіційні звернення нардепів і представників громадськості з проханнями заборонити в'їзд в Україну російському реперу Басті (справжнє ім'я - Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресцентр СБУ поінформував "Радіо Свобода" 21 травня.

"У зв’язку з відвідуванням ним тимчасово окупованої території АР Крим з порушенням встановленого законодавства України порядку та наявністю в його діях окремих ознак адміністративного правопорушення Службою безпеки України у березні цього року поінформовано Державну прикордонну службу України для розгляду в межах компетенції та прийняття рішень", – заявили в СБУ.

У спецслужбі додали, що в разі отримання даних щодо правопорушень Вакуленка будуть реагувати.

В СБУ не уточнили, чиї звернення отримували, але 18 березня нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко інформував у фейсбуці, що направив до СБУ такий лист після того, як дізнався про заплановані концерти репера в Україні.

Ми проінформували прикордонників, - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну 01

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в’їзд до України через незаконні відвідини анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що "Басті" знову дозволений в’їзд до України.

У СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що не отримували даних, що російський репер Василь Вакуленко (відомий під псевдонімом "Баста") за три роки заборони на в’їзд до України здійснював дії, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Таким чином у відомстві пояснили, чому музиканту був знову дозволений в’їзд на українську територію.
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Топ коментарі
+13
Кляті порохоботи не дають накосити бабла.
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22.05.2021 09:54
+9
Гуляй Вася, за поребриком.
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22.05.2021 09:46
+9
"Мы проинформировали пограничников", - в СБУ отреагировали на обращение нардепов не пускать российского рэпера Басту в Украину - Цензор.НЕТ 8650
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22.05.2021 09:56
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Гуляй Вася, за поребриком.
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22.05.2021 09:46 Відповісти
Добре хоч Гончаренко щось робить в цій галузі.... Треба щемити це ФСБУ всіма засобами.
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22.05.2021 09:51 Відповісти
Кляті порохоботи не дають накосити бабла.
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22.05.2021 09:54 Відповісти
А у нас продолжается шоу(шабаш) одного актёра. Мама смотрит "Холостяка" выиграла бывшая жена Богдана. В "Холостячке" выиграл квартальный петрушка. Как говорится свои по всем фронтам. Народ вступайте в зелёное гуано, иначе вам достатка не видать.
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22.05.2021 09:53 Відповісти
Населення політикою не цікавиться, йому хлєба і зрєліщ. Іх єсть у нас.
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22.05.2021 09:56 Відповісти
Бо телебачення зорієнтовано на "телячебачення", - "нема мяса, нема кики, тільки співи і музики". В перервах новини - схожі на вісники апокаліпсису і різні жахіття.
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22.05.2021 10:41 Відповісти
не знаю кто такой этот баста, но запреты неплохо его пиарят
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22.05.2021 09:54 Відповісти
Аргумент так себе.
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22.05.2021 09:55 Відповісти
гон с кацапячим душком - все ты знаеш....
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22.05.2021 10:06 Відповісти
пидарят, ага "Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 8804 и насаживают на бутылку рядом с тобой "Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 1119
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22.05.2021 12:59 Відповісти
а чаусу еще раз в челюсть не забыли?
жена чувака не узнала - так его подрехтовали..... )))))
и не какая то там сигуранца румынская - наши родные штирлицы, шо кормятся с руки...
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22.05.2021 09:56 Відповісти
"Мы проинформировали пограничников", - в СБУ отреагировали на обращение нардепов не пускать российского рэпера Басту в Украину - Цензор.НЕТ 8650
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22.05.2021 09:56 Відповісти
разделяю ваш пессимизм - пока сдачи давать не будем умноженое на 3 - дела не будет.
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22.05.2021 11:22 Відповісти
А как это скажется на самочуствии его почитателей-наркоманов?
Негуманно как-то.
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22.05.2021 09:58 Відповісти
ну да, вот то губастое чмо, что извинялось. Как она теперь жить будет?
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22.05.2021 10:10 Відповісти
зеленский (косовороткин) это ловкий клоун, лоханувший своих избирателей
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22.05.2021 10:00 Відповісти
Высший орган власти гоняется за реперами.
СБУ бабулек с семечками гоняют.
Мы хотим безопасности страны?
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22.05.2021 10:12 Відповісти
"Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 6050
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22.05.2021 10:14 Відповісти
Вообще то это дело сугубо СБУ отслеживать и не пускать в Украину всякую мерзость нарушающую наши законы но их почему то нужно каждый раз тыкать носом что бы эти баклановцы начали шевелиться. Странное какое то у нас СБУ- КГБ , временами не понятно вообще зачем оно нам нужно в таком виде.
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22.05.2021 10:15 Відповісти
клоуна-вопросилова отбулавили и имененно тогда когда нужен решала,,,
у нас с мозгами на страну всегда был непорядок...
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22.05.2021 10:20 Відповісти
"Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 4493
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22.05.2021 10:37 Відповісти
Така молода, а вже так скалічена душевно і фізично. Невже і дитя таке губасте народить?
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22.05.2021 10:44 Відповісти
100 пудово дебілом випорожниться "Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 9391
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22.05.2021 10:53 Відповісти
то у неё трудовые мозольки, ********* она это дело и мамка её до судьи насмоктала.
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22.05.2021 11:11 Відповісти
єто ыліта
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22.05.2021 11:47 Відповісти
А-К-у-є-ть... мля... "Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 1173
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22.05.2021 20:53 Відповісти
евреи израильтянские за 2 недели хамазоидов поставили на колени.
ученье свет... - нам бы так и если нужно сказать Байдену - прекратим когда сочтем нужным?
значит так и надо сказать.
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22.05.2021 11:30 Відповісти
"Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 4277 "Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 6574
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22.05.2021 11:38 Відповісти
Опять дергают СБУ, требуют чего-то.... парни стараются, накрыли копальню янтаря и подпольный спиртзаводик.
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22.05.2021 12:12 Відповісти
малолетний дефективный дебил и бормотун ритмичной чуши - страшная опасность для страны.
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22.05.2021 21:02 Відповісти
 
 