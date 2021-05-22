"Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну

Служба безпеки України отримала офіційні звернення нардепів і представників громадськості з проханнями заборонити в'їзд в Україну російському реперу Басті (справжнє ім'я - Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресцентр СБУ поінформував "Радіо Свобода" 21 травня.

"У зв’язку з відвідуванням ним тимчасово окупованої території АР Крим з порушенням встановленого законодавства України порядку та наявністю в його діях окремих ознак адміністративного правопорушення Службою безпеки України у березні цього року поінформовано Державну прикордонну службу України для розгляду в межах компетенції та прийняття рішень", – заявили в СБУ.

У спецслужбі додали, що в разі отримання даних щодо правопорушень Вакуленка будуть реагувати.

В СБУ не уточнили, чиї звернення отримували, але 18 березня нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко інформував у фейсбуці, що направив до СБУ такий лист після того, як дізнався про заплановані концерти репера в Україні.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в’їзд до України через незаконні відвідини анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що "Басті" знову дозволений в’їзд до України.

У СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що не отримували даних, що російський репер Василь Вакуленко (відомий під псевдонімом "Баста") за три роки заборони на в’їзд до України здійснював дії, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Таким чином у відомстві пояснили, чому музиканту був знову дозволений в’їзд на українську територію.