УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12418 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
4 730 28
поранення (2656) Донбас (21733) бойові дії (1664) операція Об'єднаних сил (4158)

Українського воїна поранено ворожим снайпером на Донбасі: стан бійця важий, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено ворожим снайпером на Донбасі: стан бійця важий, - ОТУ

22 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід" у соціальній мережі" Фейсбук".

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Стан здоров’я воїна - важкий.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Сумно...
Одужання воїнові.
показати весь коментар
22.05.2021 10:39
+18
"Президент Владимир Зеленский заявил о значительном уменьшении выстрелов в Донбассе. По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое."
11.05.2021. Клоун живет в своей теплой ванне.
показати весь коментар
22.05.2021 10:44
+18
Голосуны по приколу сделали это вместе.
показати весь коментар
22.05.2021 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сумно...
Одужання воїнові.
показати весь коментар
22.05.2021 10:39 Відповісти
Більше "мир" треба бачити в очах ворога та частіше кацапські косоворотки одягати!
показати весь коментар
22.05.2021 10:56 Відповісти
Від снайпера, на жаль, шансів мало...
Горіти у Вогні Пуйлу на підпуйловникам!
показати весь коментар
22.05.2021 18:09 Відповісти
"Президент Владимир Зеленский заявил о значительном уменьшении выстрелов в Донбассе. По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое."
11.05.2021. Клоун живет в своей теплой ванне.
показати весь коментар
22.05.2021 10:44 Відповісти
Схоже, що він по вуха в іншій теплій субстанції з його ідеєю-фікс "перемир*я"
показати весь коментар
22.05.2021 10:47 Відповісти
Он весь в теплой коричневой крови, как и все его избиратели, которых мамы рожали стоя на бетонном полу.
показати весь коментар
22.05.2021 22:06 Відповісти
Интересно а где переданое Украине америкосами антиснайперское оборудование еще три года назад ведь его применение минскими договорняками не запрещено.Что передали мокшанам?
показати весь коментар
22.05.2021 10:50 Відповісти
Вава заборонив, щоб не поранити кацапських загарбників.
показати весь коментар
22.05.2021 11:07 Відповісти
Голосуны по приколу сделали это вместе.
показати весь коментар
22.05.2021 10:51 Відповісти
так перемирие же на долбасе - так буба сказал.
и овцы дружно проблеяли - бе... - оно....
показати весь коментар
22.05.2021 10:52 Відповісти
это всё бубочкен тягарь...вылезут эти грехи на детишках - уй.обков...гореть им всем в аду!!!
показати весь коментар
22.05.2021 10:54 Відповісти
сепары - гнусные уроды
показати весь коментар
22.05.2021 10:56 Відповісти
хлопцу выкарабкаться! - держись, боец...
показати весь коментар
22.05.2021 10:58 Відповісти
наших убивают снайперы пачками уже несколько месяцев под ряд,почему не предпринимаються никакие антиснайперские меры? где антиснайперские приспособления и комплексы? или все согласны отдавать по парочку людей каждый месяц на убой? все же знают что работают русские снайперы,почему нет мер повышенной безопасеости,где спецы которые должны обнаружывать этих снайперов? вообще такое впечатление что все на самом низшем уровне у нас...
показати весь коментар
22.05.2021 11:06 Відповісти
"Зеленского просили ответить "да или нет" на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
"Из-за вашего вопроса завтра 100 людей могут убить на Донбассе. Чтобы вы делали? До свидания", - сказал президент и прервал общение."Швидкого одужання нашому захиснику. Боже, поможи
показати весь коментар
22.05.2021 11:10 Відповісти
блазень ж...ок управляет Украиной и брешет лохам, которые его выбрали. Но лохов все устраивает они этого хотели.
показати весь коментар
22.05.2021 11:19 Відповісти
тримайся козаче.... назло ворогу !!!
(помогай тобі Богородиця і материнські молитви)
показати весь коментар
22.05.2021 11:32 Відповісти
с койки встать когда все тело орет "нет" - ето тоже подвиг...
соверши его для нас всех - встань.... брат.
показати весь коментар
22.05.2021 11:45 Відповісти
Зе має самий високий президентський рейтинг. Очевидно, що народ України ще не зрозумів, що не можна вибирати клоуна президентом. Цікаво, скільки має померти людей, щоб до більшості це дійшло. Чи скоріше усі вимруть, чим зрозуміють.
показати весь коментар
22.05.2021 13:06 Відповісти
Прихильники Зеленського схожі на жінку, яка дивиться порнушку з мріями - буде ж весілля в кінці ?
показати весь коментар
22.05.2021 13:43 Відповісти
Вони більш схожі на тих, кого такі жінки народжували стоячи на бетонній підлозі.
показати весь коментар
22.05.2021 22:17 Відповісти
ЗЄ? ***** вбивця, чи ні? Що? Язик з переляку проковтнув?
показати весь коментар
22.05.2021 13:44 Відповісти
Тобі до душі зворотній зв'язок у формі "ЗЄ - бє...бє...бє"? Касабсвин недобитий...
показати весь коментар
22.05.2021 13:55 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Українського воїна поранено ворожим снайпером на Донбасі: стан бійця важий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9898
показати весь коментар
22.05.2021 14:11 Відповісти
" На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Источник: https://censor.net/ru/n3266861"
Вы, жирные пузатые бараны, не работаете, вы бездельничаете.
Работать будет тот, кто уничтожит кацапского снайпера и нанесёт превентивным удар по террористам.
показати весь коментар
22.05.2021 19:57 Відповісти
 
 