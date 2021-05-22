Українського воїна поранено ворожим снайпером на Донбасі: стан бійця важий, - ОТУ "Схід"
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22 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід" у соціальній мережі" Фейсбук".
Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.
Стан здоров’я воїна - важкий.
На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.
Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Будь ласка, зачекайте...
Одужання воїнові.
Горіти у Вогні Пуйлу на підпуйловникам!
11.05.2021. Клоун живет в своей теплой ванне.
и овцы дружно проблеяли - бе... - оно....
"Из-за вашего вопроса завтра 100 людей могут убить на Донбассе. Чтобы вы делали? До свидания", - сказал президент и прервал общение."Швидкого одужання нашому захиснику. Боже, поможи
(помогай тобі Богородиця і материнські молитви)
соверши его для нас всех - встань.... брат.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Вы, жирные пузатые бараны, не работаете, вы бездельничаете.
Работать будет тот, кто уничтожит кацапского снайпера и нанесёт превентивным удар по террористам.